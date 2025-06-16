Квартира в новостройке Colibri Views: Don’t Miss Out: Top Opportunity with Sea Views Near the New Wynn Casino

Основные разработчики Colibri Views: Elevate Your Life in RAK Central
Роскошь с Casino-View Prestige, умным комфортом и сильным потенциалом ROI в самом быстрорастущем городском центре Рас-Аль-Хаймы
Оригинальное название: The New Power Address in RAK
Расположенный в RAK Central, всего в нескольких минутах от острова Винн Аль Марджан - первого легального казино в ОАЭ.
Всего 20 минут до международного аэропорта Рас-Аль-Хайма, 45-60 минут от Дубая.
В окружении торговых центров (RAK Mall, Manar Mall), больниц (RAK Hospital), международных школ и нетронутых пляжей.
Бесшовный доступ к шоссе E11, острову Марьян и развитию Экспо-побережья.
Обзор иконического проекта
Высота 32-этажного горизонта ориентир, предлагая 345 полностью меблированных роскошных единиц.
Разработанный крупными разработчиками, известный умными интегрированными, ориентированными на образ жизни концепциями.
Доступные блоки: Студии, 1BR, 2BR, 3BR апартаменты - все с панорамным видом.
Типы единиц и цены
Размер единицы (приблизительно.) Начиная с (AED) Начиная с (€)*
Студия 35-45 м2 от 180 000 €
1 спальня 65-85 м2 от 270 000 €
2 спальня 110-140 м2 от 425.000 €
Гибкий план оплаты и право собственности
20% на бронирование
40% при строительстве
40% при передаче (Q4 2028)
Умная жизнь и удобства образа жизни (30+ функций)
Бесконечный бассейн на крыше, панорамный лаундж и палуба заката.
Кинотеатр под открытым небом, сигарный зал, зона для брызг детей, парк BBQ.
Полностью оборудованный тренажерный зал, колоды йоги, хаммам и оздоровительный спа.
Коворкинг-зал, бизнес-центр, доступ в частную клинику.
Футбольный симулятор FootBot от Patrice Evra.
Безопасность 24/7, парковка, услуги на базе искусственного интеллекта.
🎰 Казино Power Zone: игра меняется преимущество
Обзор Wynn Al Marjan Casino Resort – ожидается, что он будет привлекать более 5 миллионов посетителей в год.
Рост спроса на краткосрочную аренду и фирменные обслуживаемые единицы.
Расположен в самом перспективном инвестиционном коридоре ОАЭ на 2025–2030 годы.
Инвестиционные акценты
Рентабельность прогнозируется на уровне 7-9% (долгосрочная), 10-11% (краткосрочная).
Цены на вход на 30-50% ниже, чем в Дубае с аналогичным уровнем удобства.
Рост интереса со стороны глобальных инвесторов, ищущих альтернативные точки доступа в Дубае.
Кто должен инвестировать?
Профиль покупателя Почему колибри Мнения:
WorksInvestors/Yield-SeekersHigh ROI + Strong Capital Appreciation Покупатели в первый раз.
+ Полностью меблированный
+ пляж
+ Инфраструктура Стиль жизни жильцы Умные дома
+ Оздоровительный
+ Sky Views