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Квартира в новостройке Colibri Views: Don’t Miss Out: Top Opportunity with Sea Views Near the New Wynn Casino

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$211,382
BTC
2.5143525
ETH
131.7879654
USDT
208 990.5827801
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26709
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Рас-эль-Хайма

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    32

О комплексе

Перевод
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English English

Основные разработчики Colibri Views: Elevate Your Life in RAK Central

Роскошь с Casino-View Prestige, умным комфортом и сильным потенциалом ROI в самом быстрорастущем городском центре Рас-Аль-Хаймы

Оригинальное название: The New Power Address in RAK

  • Расположенный в RAK Central, всего в нескольких минутах от острова Винн Аль Марджан - первого легального казино в ОАЭ.

  • Всего 20 минут до международного аэропорта Рас-Аль-Хайма, 45-60 минут от Дубая.

  • В окружении торговых центров (RAK Mall, Manar Mall), больниц (RAK Hospital), международных школ и нетронутых пляжей.

  • Бесшовный доступ к шоссе E11, острову Марьян и развитию Экспо-побережья.

  • Обзор иконического проекта

  • Высота 32-этажного горизонта ориентир, предлагая 345 полностью меблированных роскошных единиц.

  • Разработанный крупными разработчиками, известный умными интегрированными, ориентированными на образ жизни концепциями.

  • Доступные блоки: Студии, 1BR, 2BR, 3BR апартаменты - все с панорамным видом.

Типы единиц и цены

Размер единицы (приблизительно.) Начиная с (AED) Начиная с (€)*

Студия 35-45 м2 от 180 000 €

1 спальня 65-85 м2 от 270 000 €

2 спальня 110-140 м2 от 425.000 €

Гибкий план оплаты и право собственности

  • 20% на бронирование

  • 40% при строительстве

  • 40% при передаче (Q4 2028)

Умная жизнь и удобства образа жизни (30+ функций)

  • Бесконечный бассейн на крыше, панорамный лаундж и палуба заката.

  • Кинотеатр под открытым небом, сигарный зал, зона для брызг детей, парк BBQ.

  • Полностью оборудованный тренажерный зал, колоды йоги, хаммам и оздоровительный спа.

  • Коворкинг-зал, бизнес-центр, доступ в частную клинику.

  • Футбольный симулятор FootBot от Patrice Evra.

  • Безопасность 24/7, парковка, услуги на базе искусственного интеллекта.

🎰 Казино Power Zone: игра меняется преимущество

  • Обзор Wynn Al Marjan Casino Resort – ожидается, что он будет привлекать более 5 миллионов посетителей в год.

  • Рост спроса на краткосрочную аренду и фирменные обслуживаемые единицы.

  • Расположен в самом перспективном инвестиционном коридоре ОАЭ на 2025–2030 годы.

Инвестиционные акценты

  • Рентабельность прогнозируется на уровне 7-9% (долгосрочная), 10-11% (краткосрочная).

  • Цены на вход на 30-50% ниже, чем в Дубае с аналогичным уровнем удобства.

  • Рост интереса со стороны глобальных инвесторов, ищущих альтернативные точки доступа в Дубае.

Кто должен инвестировать?

Профиль покупателя Почему колибри Мнения:

WorksInvestors/Yield-SeekersHigh ROI + Strong Capital Appreciation Покупатели в первый раз.

+ Полностью меблированный

+ пляж

+ Инфраструктура Стиль жизни жильцы Умные дома

+ Оздоровительный

+ Sky Views

Местонахождение на карте

Рас-эль-Хайма, ОАЭ

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Квартира в новостройке Colibri Views: Don’t Miss Out: Top Opportunity with Sea Views Near the New Wynn Casino
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$211,382
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