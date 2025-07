Жилой комплекс High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai

SKAI by RAK Properties - Branded Luxury on the Shores of Mina Al Arab.

Ультра-премиум набережные резиденции в Рас-Аль-Хайме.

1-2 Квартиры и пентхаусы с спальнями | Брендированные резиденции | Q4 2028 Завершение

Обзор проекта:

Скай - Рак Недвижимость - это новаторская фирменная жилая застройка, расположенная в первозданном анклаве Мина Аль-Араб, Рас-Аль-Хайма. С видом на бирюзовые воды и нетронутые пляжи, эта коллекция современных резиденций устанавливает новый стандарт для роскошного прибрежного проживания в ОАЭ.

С фирменным дизайном, удобствами мирового класса и акцентом на велнес и эксклюзивность, SKAI станет знаковым местом для жизни, всего в 45 минутах от Дубая.

Стартовые цены

1 спальня ~ 65м2 от 372.000 €

2 спальни ~ 105 м2 от 535 000 €

Гибкие платежные планы.

Потенциал высокой оценки капитала с открытием Wynn Resort рядом.

Резиденции и дизайн

Брендированные интерьеры с кураторской эстетикой.

Панорамное море, пристань для яхт или мангровые виды.

Широкие террасы и стекло от пола до потолка.

Полностью оборудованные кухни с приборами высшего уровня.

Подпись заканчивается международными дизайнерами.

Доступны дополнительные пакеты мебели.

Удобства курортного стиля:

Бесконечные бассейны с видом на море.

Оздоровительный центр, спа и колоды йоги.

Рестораны, лаунджи и кафе.

Доступ к пристани и частные пляжные зоны.

Художественные инсталляции и кураторские общественные места.

Семейные залы, консьерж и камердинер.

24/7 безопасность, конфиденциальность и закрытый вход.

Расположение Prime Waterfront - Мина Аль-Араб, RAK

10 минут до Intercontinental & Anantara Resorts

15 минут до Wynn Resort (Открытие 2027)

20 минут до гольф-клуба Al Hamra

45 минут до международного аэропорта Дубая

60 минут до центра Дубая через E611

Идеально для: