Жилой комплекс High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai

SKAI by RAK Properties - Branded Luxury on the Shores of Mina Al Arab.
Ультра-премиум набережные резиденции в Рас-Аль-Хайме.
1-2 Квартиры и пентхаусы с спальнями | Брендированные резиденции | Q4 2028 Завершение
Обзор проекта:
Скай - Рак Недвижимость - это новаторская фирменная жилая застройка, расположенная в первозданном анклаве Мина Аль-Араб, Рас-Аль-Хайма. С видом на бирюзовые воды и нетронутые пляжи, эта коллекция современных резиденций устанавливает новый стандарт для роскошного прибрежного проживания в ОАЭ.
С фирменным дизайном, удобствами мирового класса и акцентом на велнес и эксклюзивность, SKAI станет знаковым местом для жизни, всего в 45 минутах от Дубая.
Стартовые цены
1 спальня ~ 65м2 от 372.000 €
2 спальни ~ 105 м2 от 535 000 €
Гибкие платежные планы.
Потенциал высокой оценки капитала с открытием Wynn Resort рядом.
Резиденции и дизайн
Брендированные интерьеры с кураторской эстетикой.
Панорамное море, пристань для яхт или мангровые виды.
Широкие террасы и стекло от пола до потолка.
Полностью оборудованные кухни с приборами высшего уровня.
Подпись заканчивается международными дизайнерами.
Доступны дополнительные пакеты мебели.
Удобства курортного стиля:
Бесконечные бассейны с видом на море.
Оздоровительный центр, спа и колоды йоги.
Рестораны, лаунджи и кафе.
Доступ к пристани и частные пляжные зоны.
Художественные инсталляции и кураторские общественные места.
Семейные залы, консьерж и камердинер.
24/7 безопасность, конфиденциальность и закрытый вход.
Расположение Prime Waterfront - Мина Аль-Араб, RAK
10 минут до Intercontinental & Anantara Resorts
15 минут до Wynn Resort (Открытие 2027)
20 минут до гольф-клуба Al Hamra
45 минут до международного аэропорта Дубая
60 минут до центра Дубая через E611
Идеально для:
Инвесторы нацелены на раннее вступление в роскошный бум RAK.
Конечные пользователи ищут пляжную, курортную жизнь.
Международные покупатели привлекают развивающиеся рынки роскоши ОАЭ.
Покупатели изучают альтернативы Дубай и Абу-Даби.