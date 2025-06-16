  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Рас-эль-Хайма
  4. Жилой комплекс High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai

Жилой комплекс High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$434,833
BTC
5.1722571
ETH
271.1001074
USDT
429 913.0748582
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26766
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Рас-эль-Хайма

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English

SKAI by RAK Properties - Branded Luxury on the Shores of Mina Al Arab.

Ультра-премиум набережные резиденции в Рас-Аль-Хайме.

1-2 Квартиры и пентхаусы с спальнями | Брендированные резиденции | Q4 2028 Завершение

Обзор проекта:

Скай - Рак Недвижимость - это новаторская фирменная жилая застройка, расположенная в первозданном анклаве Мина Аль-Араб, Рас-Аль-Хайма. С видом на бирюзовые воды и нетронутые пляжи, эта коллекция современных резиденций устанавливает новый стандарт для роскошного прибрежного проживания в ОАЭ.

С фирменным дизайном, удобствами мирового класса и акцентом на велнес и эксклюзивность, SKAI станет знаковым местом для жизни, всего в 45 минутах от Дубая.

Стартовые цены

  • 1 спальня ~ 65м2 от 372.000 €

  • 2 спальни ~ 105 м2 от 535 000 €

Гибкие платежные планы.
Потенциал высокой оценки капитала с открытием Wynn Resort рядом.

Резиденции и дизайн

  • Брендированные интерьеры с кураторской эстетикой.

  • Панорамное море, пристань для яхт или мангровые виды.

  • Широкие террасы и стекло от пола до потолка.

  • Полностью оборудованные кухни с приборами высшего уровня.

  • Подпись заканчивается международными дизайнерами.

  • Доступны дополнительные пакеты мебели.

Удобства курортного стиля:

  • Бесконечные бассейны с видом на море.

  • Оздоровительный центр, спа и колоды йоги.

  • Рестораны, лаунджи и кафе.

  • Доступ к пристани и частные пляжные зоны.

  • Художественные инсталляции и кураторские общественные места.

  • Семейные залы, консьерж и камердинер.

  • 24/7 безопасность, конфиденциальность и закрытый вход.

Расположение Prime Waterfront - Мина Аль-Араб, RAK

  • 10 минут до Intercontinental & Anantara Resorts

  • 15 минут до Wynn Resort (Открытие 2027)

  • 20 минут до гольф-клуба Al Hamra

  • 45 минут до международного аэропорта Дубая

  • 60 минут до центра Дубая через E611

Идеально для:

  • Инвесторы нацелены на раннее вступление в роскошный бум RAK.

  • Конечные пользователи ищут пляжную, курортную жизнь.

  • Международные покупатели привлекают развивающиеся рынки роскоши ОАЭ.

  • Покупатели изучают альтернативы Дубай и Абу-Даби.

Местонахождение на карте

Рас-эль-Хайма, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция Verano с бассейнами рядом с Автодромом, Dubai Studio City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$415,192
Жилой комплекс Новая резиденция Club Place с бассейном и живописными видами, Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$678,435
Жилой комплекс Высококачественная резиденция Creek Views 1 с бассейном рядом с международным аэропортом, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$271,604
Жилой комплекс MARINA STAR RESIDENCES
Дубай, ОАЭ
от
$627,939
Жилой комплекс Riwa
Дубай, ОАЭ
от
$640,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$434,833
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Pelagos
Жилой комплекс Pelagos
Дубай, ОАЭ
от
$328,767
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 41
Апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе Pelagos в самом сердце Дубай Марина! Просторные интерьеры и высококачественная отделка! Популярный район! Потрясающий вид на Dubai Marina! Легкий доступ ко всем ключевым объектам города! Рассрочка после передачи ключей! Удобства: подземная парков…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новый комплекс Harrisoni Villas La Mer с бассейном и панорамными видами рядом с Бурдж Халифа, La Mer, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Harrisoni Villas La Mer с бассейном и панорамными видами рядом с Бурдж Халифа, La Mer, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$29,95 млн
Harrisoni Villas La Mer — это воплощение роскоши и уединения в самом престижном районе Дубая. Уникальное расположение у набережной La Mer позволяет наслаждаться видами на Персидский залив и культовую Бурдж-Халифу, создавая неповторимую атмосферу. Эти особняки предлагают просторные интерьеры …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Beverly Gardens
Жилой комплекс Beverly Gardens
Дубай, ОАЭ
от
$164,384
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 12
Комфортабельные апартаменты в новом проекте Beverly Gardens в районе Jebel Ali Village! Хороший вариант для жизни и инвестиций! Высокий доход - от 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Рассрочка 0%. Срок сдачи - 2 кв. 2026 г. Удобства: плавательный бассейн, спортивный зал, площадка д…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации