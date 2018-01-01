  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Porto Playa

Porto Playa

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
€517,287
;
10
Оставить заявку
Позвонить
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Апартаменты с видом на набережную и Персидский залив! Доходность - 6% в $! Частный пляж! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни и инвестиций! Полностью оборудованная кухня!

Новом премиальный комплекс Porto Playa расположен в Ras al Khaimah.

Удобства: специальный фитнес-центр, клубный дом, бассейн с горками, игровыми и зонами для отдыха, прогулочные террасы-палубы, кабинки для переодевания, гамаки, помещение для занятий йогой, киоск с попкорном, мини-гольф, кинотеатр на открытом воздухе, амфитеатр, студия медитации, детская игровая зона в помещении, комната с игровыми автоматами для подростков и многое другое.

Расположение:
5–15 минут - Mina Al Arab Grand Mosque, Flamingo Beach, Emirates Roundabout
20–30 минут - Al Wadi Equestrian Adventure Centre, Saqr Park Lake, Международный аэропорт Рас-эль-Хаймы (RKT)

План оплаты:
50 % - на стадии строительства
50 % - по завершении

Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно! Предоставим каталог инвестора!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
8
Местонахождение новостройки
Рас-эль-Хайма, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом 3BR | 17 Icon Bay | Prime location
Дубай, ОАЭ
от
€981,000
Жилой комплекс ЖК "Nova"
Дубай, ОАЭ
от
€148,855
Жилой комплекс The Community: Инвестиционные апартаменты под 9% годовых в центре района Motor City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€147,997
Резиденция Квартира премиум-класса с великолепным видом!
Дубай, ОАЭ
от
€167,409
Жилой комплекс Rixos Dubai Islands Hotel & Residences
Дубай, ОАЭ
от
€578,201
Вы просматриваете
Porto Playa
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
€517,287
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс Golf Views
Жилой комплекс Golf Views
Дубай, ОАЭ
от
€501,190
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 10
Площадь 143 м²
1 объект 1
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Golf Views – это закрытый жилой комплекс сообщества Emaar South, расположенный в развивающемся районе Dubai South. Проект от застройщика Emaar Properties сдан в эксплуатацию в 2020 году и представляет собой три соединенных между собой 10-этажных здания с подиумами и примыкающими к ним таунхаусами. Коллекция недвижимости комплекса представляет апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, имеющие удобные планировки и интерьеры в светлых тонах. Каждое жилое помещение оснащено встроенным гардеробом, функциональной меблированной кухней, оборудованным санузлом и балконом. Из резиденций открывается вид на 18-луночное поле для гольфа и озелененные ландшафтные территории. Жильцам комплекса предлагаются современные удобства и услуги: - просторные гостиные; - балконы во всех апартаментах; - открытый бассейн с зоной отдыха; - спортзал и спа-комплекс; - рестораны и торговые площади; - детская площадка; - баскетбольная площадка; - автомобильный паркинг; - озелененные территории; - круглосуточная охрана и видеонаблюдение; - быстрый доступ к Emirates Road и New Expo Road. Расположение: Комплекс Golf Views находится в северной части застройки Emaar South, которая представляет собой проект по развитию полей для гольфа на юге Дубая. Район Dubai South обеспечен прямым доступом к железнодорожной сети Etihad, новому международному аэропорту Al-Mactoum и порту Palm Jebel Ali. Жилые районы Emaar South раскинулись на территории в 700 гектаров и соединяются озелененными бульварами с сетью общественного транспорта. В сообществе оборудовано 18-луночное поле для гольфа и гольф-клуб, а также планируется застройка крупных парков, велосипедных маршрутов, торговых комплексов и высококлассных отелей. По шоссе Emirates Road на транспорте жители комплекса могут быстро добраться: - до международных аэропортов DXB – за 45 минут, Al Mactoum – за 5 минут; - до небоскреба Burj Khalifa и торгового центра Dubai Mall – за 40 минут; - до острова Palm Jumeirah – за 30 минут; - до отеля Burj Al Arab – за 35 минут; - до набережной The Walk JBR – за 30 минут; - до торгового комплекса Mall of the Emirates – за 35 минут. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. С нами Вы будете чувствовать безопасность, ведь у нас есть многолетний опыт в юридической сфере, а это гарантия соблюдения всех тонкостей при оформлении недвижимости. Звоните или пишите в чат, мы всегда на связи и рады ответить на все вопросы !!
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Многоквартирный жилой дом 1BR | Liva | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 1BR | Liva | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€166,000
Год сдачи 2025
Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительную квартиру с 1 спальней, расположенную в Ливе, Таун-сквер, Дубай. Liva от Nshama - жилой комплекс, предлагающий самые роскошные номера. Это дает жителям комфортный и удобный образ жизни, проект удовлетворяет все потребности и требования   Удобства и удобства; 1 спальня 1 ванна без мебели BUA; 795 кв. Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания приемная Столовая и розничная торговля тренажерный зал Детская игровая площадка Зона отдыха Парк и сад ( Парк городской площади ) Ресторан и Кафе Бассейн Теннис и Баскетбол Корт Велоспорт, Бег и Бег Школы и институт Спортивный корт Расположение рядом; EXPO 2020 ( 20 минут ) Бурдж Аль Араб ( 25 минут ) Дубай Марина ( 30 минут ) Международный аэропорт Аль-Мактум ( 30 минут ) Международный аэропорт Дубая ( 35 минут ) Palm Jumeirah ( 30 минут ) Dubai Mall ( 35 минут ) План оплаты; Авансовый платеж – 10% Во время строительства – 25% На передачу – 15% После передачи – 50% Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Агентство
Royal B I P Real Estate Brokers
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом 1BR | Golf Grand | Emaar
Многоквартирный жилой дом 1BR | Golf Grand | Emaar
Дубай, ОАЭ
от
€349,000
Год сдачи 2026
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в поместье Dubai Hills, известном как Golf Grand от Emaar. Основные моменты; Развитие мирового класса с эксклюзивными услугами Прекрасные виды и достопримечательности, не выходя из дома Удобства в спорте, здоровье, игры, развлечения и отдых на ваших услугах Доступ к материку и городу ключевой известный пункт назначения Рядом с 18-луночным полем для гольфа Резиденции предлагают завораживающие виды на прилегающие районы Удобства и фасилиты; 1 спальня 1 ванна без мебели BUA; 891 кв. Прачечная Открытая кухня фойе Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Фитнес-центр Многоцелевой зал Ландшафтная подиумная палуба 24/7 Безопасность Крытые парковочные места Баскетбол и теннисный корт Столовая и розничная торговля Супермаркет и Торговая зона Медицинский центр Спортивный корт Беговая, беговая и велосипедная зона сад Детский парк Школа и Институт Cabanas Тропические Садовые Районы Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284  
Агентство
Royal B I P Real Estate Brokers
Оставить заявку
Realting.com
Перейти