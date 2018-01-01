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Новом премиальный комплекс Porto Playa расположен в Ras al Khaimah.
Удобства: специальный фитнес-центр, клубный дом, бассейн с горками, игровыми и зонами для отдыха, прогулочные террасы-палубы, кабинки для переодевания, гамаки, помещение для занятий йогой, киоск с попкорном, мини-гольф, кинотеатр на открытом воздухе, амфитеатр, студия медитации, детская игровая зона в помещении, комната с игровыми автоматами для подростков и многое другое.
Расположение:
5–15 минут - Mina Al Arab Grand Mosque, Flamingo Beach, Emirates Roundabout
20–30 минут - Al Wadi Equestrian Adventure Centre, Saqr Park Lake, Международный аэропорт Рас-эль-Хаймы (RKT)
План оплаты:
50 % - на стадии строительства
50 % - по завершении
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