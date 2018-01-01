Апартаменты с потрясающим панорамным видом на океан и доступом к пляжу! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду (ROI – от 10% в $). Благоприятные условия для инвесторов и многообещающий инвестиционный потенциал!
Quattro Del Mar — это новый проект компании RAK Properties, расположенный на манящем острове Hayat Island в живописном районе Mina Al Arab в Рас-эль-Хайме.
Удобства:
- велосипедная дорожка
- частный клуб
- фитнес-центр
- площадки для барбекю
- торговый центр
- отели
- торговые площади
- пляжные зоны
- бассейн
Район: Ras al Khaimah (Mina Al Arab)
5 минут — до отеля InterContinental Mina Al Arab
7 минут — до Al Naeem Mall
12 минут — до больницы RAK и RAK Mall
25 минут — до Международного аэропорта Рас-Эль-Хайма
План оплаты:
- 1 вариант:
40% - на стадии строительства
60% - при завершении
- 2 вариант:
60% - на стадии строительства
40% - после сдачи в течение 3х лет
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