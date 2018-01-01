Апартаменты с потрясающим панорамным видом на океан и доступом к пляжу! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду (ROI – от 10% в $). Благоприятные условия для инвесторов и многообещающий инвестиционный потенциал!



Quattro Del Mar — это новый проект компании RAK Properties, расположенный на манящем острове Hayat Island в живописном районе Mina Al Arab в Рас-эль-Хайме.



Удобства:

- велосипедная дорожка

- частный клуб

- фитнес-центр

- площадки для барбекю

- торговый центр

- отели

- торговые площади

- пляжные зоны

- бассейн



Район: Ras al Khaimah (Mina Al Arab)



5 минут — до отеля InterContinental Mina Al Arab

7 минут — до Al Naeem Mall

12 минут — до больницы RAK и RAK Mall

25 минут — до Международного аэропорта Рас-Эль-Хайма



План оплаты:

- 1 вариант:

40% - на стадии строительства

60% - при завершении

- 2 вариант:

60% - на стадии строительства

40% - после сдачи в течение 3х лет



Пишите или звоните, чтобы узнать подробнее! Предоставим каталог инвестора!