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Quattro Del Mar

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
€212,604
;
10
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О комплексе

Апартаменты с потрясающим панорамным видом на океан и доступом к пляжу! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду (ROI – от 10% в $). Благоприятные условия для инвесторов и многообещающий инвестиционный потенциал!

Quattro Del Mar — это новый проект компании RAK Properties, расположенный на манящем острове Hayat Island в живописном районе Mina Al Arab в Рас-эль-Хайме.

Удобства:
- велосипедная дорожка
- частный клуб
- фитнес-центр
- площадки для барбекю
- торговый центр
- отели
- торговые площади
- пляжные зоны
- бассейн

Район: Ras al Khaimah (Mina Al Arab)

5 минут — до отеля InterContinental Mina Al Arab
7 минут — до Al Naeem Mall
12 минут — до больницы RAK и RAK Mall
25 минут — до Международного аэропорта Рас-Эль-Хайма

План оплаты:
- 1 вариант:
40% - на стадии строительства
60% - при завершении
- 2 вариант:
60% - на стадии строительства
40% - после сдачи в течение 3х лет

Пишите или звоните, чтобы узнать подробнее! Предоставим каталог инвестора!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
13
Местонахождение новостройки
Рас-эль-Хайма, ОАЭ

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Quattro Del Mar
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
€212,604
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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