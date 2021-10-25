Комплекс Rising Star находится на престижном острове Хаят в Мина-аль-Араб, с лучшими в своем классе удобствами, которые может предложить регион - великолепным видом на пляж и захватывающими дух просторами Персидского залива.

На острове Хаят есть захватывающие водные виды, фантастическая набережная, рестораны и магазины на берегу, живописные велосипедные и пешеходные дорожки, и все это вращается вокруг отличного положения и захватывающих видов, которые его окружают.

Исключительное качество жизни становится доступным с видами услуг, которые предлагаются: хрустальные лагуны, выход на пляж, захватывающие водные виды спорта, смягчающие водные объекты, магазины, песчаные пляжи и эксклюзивные рестораны с освежающей атмосферой воды.

Rising Star – архитектурное произведение искусства. Элегантные башни с многоугольными и округлыми фасадами объединяются друг с другом с помощью подиума, на котором располагаются ландшафтные сады и бассейны, создающие ощущение тропического курорта.

Характеристики проекта:

Проект состоит из 2 башен

Южная башня - 14 этажей, северная башня - 17 этажей

В проекте представлены - студии и апартаменты с 1 и 2 спальнями

Локация - на побережье

Частный пляж

Резидентам предлагается широкий выбор эксклюзивных удобств: