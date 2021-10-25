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Rising Star

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
€134,696
;
7
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Описание Описание
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О комплексе

Комплекс Rising Star находится на престижном острове Хаят в Мина-аль-Араб, с лучшими в своем классе удобствами, которые может предложить регион - великолепным видом на пляж и захватывающими дух просторами Персидского залива.

На острове Хаят есть захватывающие водные виды, фантастическая набережная, рестораны и магазины на берегу, живописные велосипедные и пешеходные дорожки, и все это вращается вокруг отличного положения и захватывающих видов, которые его окружают.

Исключительное качество жизни становится доступным с  видами услуг, которые предлагаются: хрустальные лагуны, выход на пляж, захватывающие водные виды спорта, смягчающие водные объекты, магазины, песчаные пляжи и эксклюзивные рестораны с освежающей атмосферой воды.

Rising Star – архитектурное произведение искусства. Элегантные башни с многоугольными и округлыми фасадами объединяются друг с другом с помощью подиума, на котором располагаются ландшафтные сады и бассейны, создающие ощущение тропического курорта.

Характеристики проекта:

  • Проект состоит из 2 башен
  • Южная башня -  14 этажей, северная башня  - 17 этажей
  • В проекте представлены - студии и апартаменты с 1 и 2 спальнями
  • Локация - на побережье
  • Частный пляж

Резидентам предлагается широкий выбор эксклюзивных удобств:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Беговые и велосипедные дорожки
  • Выход к пляжу
  • Обустроенный тренажерный зал с современным оборудованием
  • Лаунж-зоны
  • Ландшафтные сады
  • Кафе и рестораны в подиумной части

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
17
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 75.0
Цена за м², EUR 2,613
Цена квартиры, EUR 196,006
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 117.0
Цена за м², EUR 2,350
Цена квартиры, EUR 274,966
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Студия
Площадь, м² 39.0
Цена за м², EUR 3,454
Цена квартиры, EUR 134,696
Местонахождение новостройки
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 15 000 м
Детский сад 1 200 м
Море 100 м
Торговый центр 1 300 м
Школа 1 200 м

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Rising Star
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
€134,696
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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