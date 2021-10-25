Комплекс Rising Star находится на престижном острове Хаят в Мина-аль-Араб, с лучшими в своем классе удобствами, которые может предложить регион - великолепным видом на пляж и захватывающими дух просторами Персидского залива.
На острове Хаят есть захватывающие водные виды, фантастическая набережная, рестораны и магазины на берегу, живописные велосипедные и пешеходные дорожки, и все это вращается вокруг отличного положения и захватывающих видов, которые его окружают.
Исключительное качество жизни становится доступным с видами услуг, которые предлагаются: хрустальные лагуны, выход на пляж, захватывающие водные виды спорта, смягчающие водные объекты, магазины, песчаные пляжи и эксклюзивные рестораны с освежающей атмосферой воды.
Rising Star – архитектурное произведение искусства. Элегантные башни с многоугольными и округлыми фасадами объединяются друг с другом с помощью подиума, на котором располагаются ландшафтные сады и бассейны, создающие ощущение тропического курорта.
Характеристики проекта:
Резидентам предлагается широкий выбор эксклюзивных удобств:
|Аэропорт
|15 000 м
|Детский сад
|1 200 м
|Море
|100 м
|Торговый центр
|1 300 м
|Школа
|1 200 м