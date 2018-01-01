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Новая резиденция Luma 22 с бассейнами и подземной парковкой, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€653,885
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6
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О комплексе

Резиденция располагает бассейнами, тренажерными залами, садами, детской площадкой, подземной парковкой.

Окончание строительства - сентябрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Пальма Джумейра - 12 минут езды
  • Mall of Emirates - 10 минут езды
  • Бурдж Халифа - 15 минут езды
  • Дубай Молл - 15 минут езды
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая резиденция Luma 22 с бассейнами и подземной парковкой, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€653,885
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Жилой комплекс CANAL HEIGHTS
Жилой комплекс CANAL HEIGHTS
Дубай, ОАЭ
от
€320,000
Агентство: Address Property
РОСКОШНОЕ ЖИЛЬЕ У ВОДЫ. Изысканно яркий архитектурный комплекс, возвышающийся над Дубайским каналом. Canal Heights воплощает в себе красоту и совершенство одного из самых удивительных творений природы…голубой жемчужины. Комплекс расположен в оживленном деловом районе Бизнес-Бэй, в окружении других стильных высотных зданий, жилых массивов и популярных отелей. Удивительно динамичная форма, сверкающая от солнца днем и искрящаяся ночью, придает зданию изысканный и стильный вид. РАДУЖНЫЕ ПЕРЕЛИВЫ В ДРАГОЦЕННОМ КАМНЕ. Красота традиционно оценивается не только по внешнему виду, но и по внутреннему убранству. Попав в вестибюль комплекса Canal Heights вы погружаетесь в переливающееся неземное сияние. Вас окружают поразительные цвета, искрящиеся текстуры и плавные формы, отражающие роскошный стиль DAMAC. Природные элементы оживают в Canal Heights, воплощаясь в самых разнообразных удобствах. Умиротворенность, положительные эмоции и ощущение полного благополучия делают этот выдающийся жилой комплекс истинным средоточием яркой жизни. БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ КРУГЛЫЙ ГОД В Canal Heights вы можете поддержать бодрость духа благодаря уникальным йога-павильонам. Это архитектурное чудо идеально подходит для самых различных целей: медитации, романтического свидания, ужина тет-а-тет и небольшой частной вечеринки. ОКУНИТЕСЬ В ИСТОРИЮ Canal Heights делает историю увлекательной. Удивлению не будет предела, когда ласты и маска станут вашим пропуском, в уникальный подводный мир жемчуга. ОТКРОЙТЕ В СЕБЕ ДУХ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ В Canal Heights есть прекрасный бассейн в форме раковины, где можно отыскать настоящие жемчужины. Если вы предпочитаете более спокойный досуг, то отдохните под успокаивающие ритмичные звуки волн.
Жилой комплекс Новая резиденция Elara с бассейном и панорамным видом, Umm Suqeim, Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
от
€592,592
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые современные апартаменты с панорамным видом на город и побережье. Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, детской площадкой, большой зеленой зоной с пешеходными дорожками. Окончание строительства - декабрь 2026 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в непосредственной близости от Бурдж-аль-Араб, аквапарка, торговых центров, школ и остановок общественного транспорта. Mall of Emirates - 5 минут Джумейра-Бич - 10 минут Дубай Марина - 15 минут Международный аэропорт Дубай - 20 минут
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