Новая резиденция Luma 22 с бассейнами и подземной парковкой, JVC, Дубай, ОАЭ

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Golf Views – это закрытый жилой комплекс сообщества Emaar South, расположенный в развивающемся районе Dubai South. Проект от застройщика Emaar Properties сдан в эксплуатацию в 2020 году и представляет собой три соединенных между собой 10-этажных здания с подиумами и примыкающими к ним таунхаусами.
Коллекция недвижимости комплекса представляет апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, имеющие удобные планировки и интерьеры в светлых тонах. Каждое жилое помещение оснащено встроенным гардеробом, функциональной меблированной кухней, оборудованным санузлом и балконом. Из резиденций открывается вид на 18-луночное поле для гольфа и озелененные ландшафтные территории.
Жильцам комплекса предлагаются современные удобства и услуги:
- просторные гостиные;
- балконы во всех апартаментах;
- открытый бассейн с зоной отдыха;
- спортзал и спа-комплекс;
- рестораны и торговые площади;
- детская площадка;
- баскетбольная площадка;
- автомобильный паркинг;
- озелененные территории;
- круглосуточная охрана и видеонаблюдение;
- быстрый доступ к Emirates Road и New Expo Road.
Расположение:
Комплекс Golf Views находится в северной части застройки Emaar South, которая представляет собой проект по развитию полей для гольфа на юге Дубая. Район Dubai South обеспечен прямым доступом к железнодорожной сети Etihad, новому международному аэропорту Al-Mactoum и порту Palm Jebel Ali. Жилые районы Emaar South раскинулись на территории в 700 гектаров и соединяются озелененными бульварами с сетью общественного транспорта. В сообществе оборудовано 18-луночное поле для гольфа и гольф-клуб, а также планируется застройка крупных парков, велосипедных маршрутов, торговых комплексов и высококлассных отелей.
По шоссе Emirates Road на транспорте жители комплекса могут быстро добраться:
- до международных аэропортов DXB – за 45 минут, Al Mactoum – за 5 минут;
- до небоскреба Burj Khalifa и торгового центра Dubai Mall – за 40 минут;
- до острова Palm Jumeirah – за 30 минут;
- до отеля Burj Al Arab – за 35 минут;
- до набережной The Walk JBR – за 30 минут;
- до торгового комплекса Mall of the Emirates – за 35 минут.
Мы предоставим Вам:
- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.
Экономическая привлекательность:
- Комиссия 0%;
- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
С нами Вы будете чувствовать безопасность, ведь у нас есть многолетний опыт в юридической сфере, а это гарантия соблюдения всех тонкостей при оформлении недвижимости.
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РОСКОШНОЕ ЖИЛЬЕ У ВОДЫ.
Изысканно яркий архитектурный комплекс, возвышающийся над Дубайским каналом.
Canal Heights воплощает в себе красоту и совершенство одного из самых удивительных творений природы…голубой жемчужины.
Комплекс расположен в оживленном деловом районе Бизнес-Бэй, в окружении других стильных высотных зданий, жилых массивов и популярных отелей.
Удивительно динамичная форма, сверкающая от солнца днем и искрящаяся ночью, придает зданию изысканный и стильный вид.
РАДУЖНЫЕ ПЕРЕЛИВЫ В ДРАГОЦЕННОМ КАМНЕ.
Красота традиционно оценивается не только по внешнему виду, но и по внутреннему убранству.
Попав в вестибюль комплекса Canal Heights вы погружаетесь в переливающееся неземное сияние.
Вас окружают поразительные цвета, искрящиеся текстуры и плавные формы, отражающие роскошный стиль DAMAC.
Природные элементы оживают в Canal Heights, воплощаясь в самых разнообразных удобствах. Умиротворенность, положительные эмоции и ощущение полного благополучия делают этот выдающийся жилой комплекс истинным средоточием яркой жизни.
БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ КРУГЛЫЙ ГОД
В Canal Heights вы можете поддержать бодрость духа благодаря уникальным йога-павильонам. Это архитектурное чудо идеально подходит для самых различных целей: медитации, романтического свидания, ужина тет-а-тет и небольшой частной вечеринки.
ОКУНИТЕСЬ В ИСТОРИЮ
Canal Heights делает историю увлекательной. Удивлению не будет предела, когда ласты и маска станут вашим пропуском, в уникальный подводный мир жемчуга.
ОТКРОЙТЕ В СЕБЕ ДУХ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
В Canal Heights есть прекрасный бассейн в форме раковины, где можно отыскать настоящие жемчужины. Если вы предпочитаете более спокойный досуг, то отдохните под успокаивающие ритмичные звуки волн.
Предлагаются светлые современные апартаменты с панорамным видом на город и побережье.
Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, детской площадкой, большой зеленой зоной с пешеходными дорожками.
Окончание строительства - декабрь 2026 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в непосредственной близости от Бурдж-аль-Араб, аквапарка, торговых центров, школ и остановок общественного транспорта.
Mall of Emirates - 5 минут
Джумейра-Бич - 10 минут
Дубай Марина - 15 минут
Международный аэропорт Дубай - 20 минут