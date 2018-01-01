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The Haven A

Дубай, ОАЭ
от
€153,666
;
10
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О комплексе

Апартаменты в новом проекте Haven A в спокойном районе Majan! Полностью меблированная и оборудованная техникой кухня! Высокая доходность - от 10% в $! Идeальный вapиaнт для инвecтиций и жизни! Беспроцентная рассрочка!

Инфраструктура: современный тренажерный зал и центр йоги, бассейны, места для совместной работы и несколько игровых площадок для детей.

Расположение:
19 минут – центр города, торговый центр Dubai Mall
18 минут — международный аэропорт Дубая
14 минут — торговый центр Dubai Hills Estate Mall
28 минут – центральный аэропорт Dubai World
28 минут – Пальма Джумейра

План оплаты:
15% - первоначальный взнос
25% - на стадии строительства
60% - по завершении

Пишите или звоните, мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком! Предоставим каталог инвестора!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
8
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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The Haven A
Дубай, ОАЭ
от
€153,666
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
Royal B I P Real Estate Brokers
Оставить заявку
Realting.com
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