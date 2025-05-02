  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Новая высотная резиденция Binghatti Hills с бассейнами, спортивными площадками и зеленой зоной, Barsha South, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая высотная резиденция Binghatti Hills с бассейнами, спортивными площадками и зеленой зоной, Barsha South, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$350,047
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19551
ID новостройки на Realting
In CRM: 2369953
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Binghatti Hills - новый жилой комплекс, возвышающийся на 49 этажей и вмещающий более 1660 резиденций. Это грандиозный проект, не имеющий себе равных по масштабу, станет настоящим украшением Дубая. Binghatti Hills - это не просто жилье, это стиль жизни. Здесь вы найдете просторные студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями, площадью от 41 до 175 м2, с которых открывается захватывающий дух вид на панораму Дубая. Умные технологии создают атмосферу абсолютного комфорта. Система "Умный дом" позволяет управлять освещением, климатом и другими функциями с помощью вашего смартфона. Binghatti Hills - это не просто место, где вы будете жить, это место, где вы будете процветать. Удобства:

  • Падел-корт;
  • Футбольное поле;
  • Баскетбольная площадка;
  • Личный бассейн/джакузи;
  • Мини-амфитеатр;
  • Большой бассейн (взрослый и детский);
  • Спортивная площадка;
  • Тренажерный зал;
  • Зона для аэробики, йоги;
  • СПА зона;
  • Беговая дорожка.

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в научно-техническом районе Научный парк Дубая, рядом со знаменитыми отелями, больницами, школами и университетами

  • Mall of the Emirates - 15 минут
  • Гольф-клуб - 12 минут
  • Global Village - 15 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Elitz 2 с бассейнами и полем для мини-гольфа, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$447,090
Жилой комплекс Высотная резиденция Cloud Tower с бассейнами и спортивными площадками в центре города, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$257,107
Жилой комплекс Новая резиденция Amberhall с бассейнами рядом с парками и международными школами, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$303,684
Жилой комплекс AMBER
Дубай, ОАЭ
от
$274,000
Жилой комплекс Orla Infinity
Дубай, ОАЭ
от
$18,08 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Binghatti Hills с бассейнами, спортивными площадками и зеленой зоной, Barsha South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$350,047
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс One By Binghatti
Жилой комплекс One By Binghatti
Дубай, ОАЭ
от
$491,766
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 57–386 м²
4 объекта недвижимости 4
Представляем One by Binghatti, воплощение городской роскоши: потрясающая высотная жилая башня, которая переосмысливает городскую жизнь. Это архитектурное чудо, возвышающееся над линией горизонта, может похвастаться элегантным современным дизайном с фасадом из хрустального стекла и яркими лат…
Агентство
Easy Life Property
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция Millenium Talia Residence с бассейном и консьерж-сервисом, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Millenium Talia Residence с бассейном и консьерж-сервисом, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$263,312
Предлагаются меблированные апартаменты. Резиденция располагает бассейном, детской площадкой, тренажерным залом, спортивной площадкой, сауной и парными, консьерж-сервисом, магазинами, ухоженными садами. Окончание строительства - 4 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Система "умны…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Kempinski Marina Residences
Жилой комплекс Kempinski Marina Residences
Дубай, ОАЭ
от
$797,154
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 18
Брендированный апартаменты Kempinski Marina Residences в районе Dubai Marina! Отельное обслуживание! Гарантированный доход от инвестиций (ROI - до 11,1%)! Доход от перепродажи - до 39%! Премиальные удобства для отдыха и развлечений! Рядом с пляжем и морем! Топ-локация! Рассрочка после получе…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации