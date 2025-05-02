Жилой комплекс Новая высотная резиденция Binghatti Hills с бассейнами, спортивными площадками и зеленой зоной, Barsha South, Дубай, ОАЭ

Binghatti Hills - новый жилой комплекс, возвышающийся на 49 этажей и вмещающий более 1660 резиденций. Это грандиозный проект, не имеющий себе равных по масштабу, станет настоящим украшением Дубая. Binghatti Hills - это не просто жилье, это стиль жизни. Здесь вы найдете просторные студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями, площадью от 41 до 175 м2, с которых открывается захватывающий дух вид на панораму Дубая. Умные технологии создают атмосферу абсолютного комфорта. Система "Умный дом" позволяет управлять освещением, климатом и другими функциями с помощью вашего смартфона. Binghatti Hills - это не просто место, где вы будете жить, это место, где вы будете процветать. Удобства:

Падел-корт;

Футбольное поле;

Баскетбольная площадка;

Личный бассейн/джакузи;

Мини-амфитеатр;

Большой бассейн (взрослый и детский);

Спортивная площадка;

Тренажерный зал;

Зона для аэробики, йоги;

СПА зона;

Беговая дорожка.

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в научно-техническом районе Научный парк Дубая, рядом со знаменитыми отелями, больницами, школами и университетами