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Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Lazord, Majan, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$325,882
14.04.2025
$323,869
13.04.2025
$324,059
12.04.2025
$325,269
11.04.2025
$332,618
10.04.2025
$333,973
09.04.2025
$335,654
08.04.2025
$335,445
06.04.2025
$335,640
05.04.2025
$332,582
04.04.2025
$337,029
03.04.2025
$340,766
02.04.2025
$340,049
01.04.2025
$339,279
30.03.2025
$338,236
29.03.2025
$340,765
28.03.2025
$342,010
27.03.2025
$340,812
26.03.2025
$340,598
25.03.2025
$339,435
24.03.2025
$338,285
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21556
ID новостройки на Realting
In CRM: 2391011
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Lazord Residences — это новый, эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Дубая, в районе Majan Dubailand. Проект предлагает ограниченное количество премиальных квартир с уникальным дизайном и высоким уровнем комфорта.

Что особенного в этом проекте?
  • Частный бассейн на балконе: Каждая квартира оборудована собственным бассейном, позволяющим наслаждаться плаванием в любое время.
  • Умный дом: Современные технологии делают управление домом удобным и безопасным.
  • Премиальная отделка: Европейская кухонная техника и высококачественные материалы создают атмосферу роскоши.
  • Широкий спектр удобств: К услугам жителей тренажерный зал, спа-центр, детская площадка, кинотеатр и многое другое.

Удобства:

  • Система видеонаблюдения
  • Тренажерный зал
  • Бассейн
  • Общий спа-салон
  • Детская игровая площадка
  • Зона для барбекю

Окончание строительств - 4 квартал 2026 года.

Рассрочка — 20/80

Удобства и оснащение в доме

Входит только кухня и кухонная техника.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится в развивающемся районе Dubailand, рядом с различными удобствами и транспортными развязками.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Lazord, Majan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$325,882
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