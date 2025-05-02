Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Lazord, Majan, Дубай, ОАЭ

Lazord Residences — это новый, эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Дубая, в районе Majan Dubailand. Проект предлагает ограниченное количество премиальных квартир с уникальным дизайном и высоким уровнем комфорта.

Частный бассейн на балконе: Каждая квартира оборудована собственным бассейном, позволяющим наслаждаться плаванием в любое время.

Умный дом: Современные технологии делают управление домом удобным и безопасным.

Премиальная отделка: Европейская кухонная техника и высококачественные материалы создают атмосферу роскоши.

Широкий спектр удобств: К услугам жителей тренажерный зал, спа-центр, детская площадка, кинотеатр и многое другое.

Что особенного в этом проекте?

Удобства:

Система видеонаблюдения

Тренажерный зал

Бассейн

Общий спа-салон

Детская игровая площадка

Зона для барбекю

Окончание строительств - 4 квартал 2026 года.

Рассрочка — 20/80

Удобства и оснащение в доме

Входит только кухня и кухонная техника.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится в развивающемся районе Dubailand, рядом с различными удобствами и транспортными развязками.