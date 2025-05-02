Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Lazord, Majan, Дубай, ОАЭ

Lazord Residences — это новый, эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Дубая, в районе Majan Dubailand. Проект предлагает ограниченное количество премиальных квартир с уникальным дизайном и высоким уровнем комфорта.Что особенного в этом проекте?
Удобства:
Окончание строительств - 4 квартал 2026 года.
Рассрочка — 20/80Удобства и оснащение в доме
Входит только кухня и кухонная техника.Расположение и объекты поблизости
Проект находится в развивающемся районе Dubailand, рядом с различными удобствами и транспортными развязками.