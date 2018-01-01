Новая резиденция Maison с бассейнами недалеко от центра города, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €956,000

Сдача в: 2024

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить удивительную квартиру с 2 спальнями, расположенную в La Sirene, Порт-де-ла-Мер, Дубай. La Sirene от Meraas - это подсообщество, которое представляет коллекцию квартир в собственность. Испытайте жизнь на краю нетронутой береговой линии Дубая и примите вдохновенный морской образ жизни, который предлагает больше для изучения Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны без мебели BUA; 1277 кв. Порошковая комната Прачечная Прогулка в шкафчике Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания приемная тренажерный зал Бассейн Район барбекю Фитнес-центр Спортивный корт Шоппинг и супермаркет Доступ к пляжу Пляжный волейбол Марина и Яхта мечеть Водная активность услуги Ресторан и Кафе Рестораны и магазины 24/7 Безопасность CCTV Пожарные Расположение рядом; Пляж La Mer ( 05 минут ) Центр города Дубай ( 10 минут ) Международный аэропорт Дубая ( 15 минут ) Palm Jumeirah ( 20 минут ) Бурдж Аль Араб ( 25 минут ) Прогулка JBR ( 30 минут ) Международный аэропорт Аль-Мактум ( 45 минут ) Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284