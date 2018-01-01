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Новая резиденция Maison с бассейнами недалеко от центра города, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€174,615
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6
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с парковочными местами.

Резиденция располагает детским бассейном и игровой площадкой, садом, большим бассейном, тренажерным залом, парковкой.

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника (встроенная варочная панель, посудомоечная машина, встроенная микроволновая печь, встроенный холодильник, стиральная машина)
Расположение и объекты поблизости
  • Mall of Emirates - 15 минут
  • Бурдж Халифа и Дубай Молл - 20 минут
  • Пальма Джумейра - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 25 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая резиденция Maison с бассейнами недалеко от центра города, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€174,615
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