Новая резиденция Maison с бассейнами недалеко от центра города, JVC, Дубай, ОАЭ

Резиденция располагает лагуной и песчаными пляжами, бассейнами, тренажерными залами, велосипедными и пешеходными дорожками, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, парковкой, садами и парками, зонами барбекю, детскими площадками.
Окончание строительства - июль 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Мраморный пол
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от кафе, ресторанов, магазинов, бутиков и супермаркетов.
Даунтаун Дубай - 7 минут
Шейх-Зайед-Роад - 10 минут
Международный аэропорт - 10 минут
Пальма Джумейра - 20 минут
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить удивительную квартиру с 2 спальнями, расположенную в La Sirene, Порт-де-ла-Мер, Дубай.
La Sirene от Meraas - это подсообщество, которое представляет коллекцию квартир в собственность. Испытайте жизнь на краю нетронутой береговой линии Дубая и примите вдохновенный морской образ жизни, который предлагает больше для изучения
Удобства и удобства;
2 спальни
3 ванны
без мебели
BUA; 1277 кв.
Порошковая комната
Прачечная
Прогулка в шкафчике
Балкон / Терраса
Лобби, Лифт и Зона ожидания
приемная
тренажерный зал
Бассейн
Район барбекю
Фитнес-центр
Спортивный корт
Шоппинг и супермаркет
Доступ к пляжу
Пляжный волейбол
Марина и Яхта
мечеть
Водная активность
услуги
Ресторан и Кафе
Рестораны и магазины
24/7 Безопасность
CCTV
Пожарные
Расположение рядом;
Пляж La Mer ( 05 минут )
Центр города Дубай ( 10 минут )
Международный аэропорт Дубая ( 15 минут )
Palm Jumeirah ( 20 минут )
Бурдж Аль Араб ( 25 минут )
Прогулка JBR ( 30 минут )
Международный аэропорт Аль-Мактум ( 45 минут )
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на парки и парковочными местами.
Резиденция располагает бассейнами, тренажерным залом, садом, детской площадкой, магазинами, парковкой, круглосуточным консьерж-сервисом, кафе и зоной коворкинга, беговой и пешеходной дорожкой, зонами отдыха.
Окончание строительства - июль 2026 года.
Удобства и оснащение в доме
Встроенная бытовая техника Siemens (холодильник, посудомоечная машина, стиральная машина, газовый духовой шкаф, газовая варочная панель, вытяжка)
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Международный аэропорт Дубай - 25 минут езды
Mall of Emirates - 10 минут езды
Дубай Марина - 10 минут езды
Пальма Джумейра - 12 минут езды