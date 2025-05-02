Жилой комплекс One Park Square

Одна парковая площадь черпает свою сущность из безмятежного потока природы, захватывая нежное движение воды и вечную красоту пустыни. Архитектура течет изящно, с гладкими линиями и изысканной отделкой, которые отражают элегантность природных ландшафтов. Наполненные органическими элементами, удобства в пределах One Park Square создают захватывающий опыт, где каждый уголок приглашает жителей почувствовать связь как с роскошью, так и с спокойными ритмами природы.

Эксклюзивные удобства сочетаются в двух зонах и отмечаются в выдающемся структурном выражении. Фасад здания для дуплексов был разработан, чтобы включить бассейн, в то время как 24-й этаж имеет изысканно спроектированные пентхаусы.

Удобства One Park Square удовлетворяют каждое желание, создавая обстановку, где образ жизни перетекает в тихую элегантность, предлагая только лучшее в комфорте и опыте.

Первый этаж

Гимм джунглей

Скейт-парк

Йога зона

Детский Splash Pad

Барбекю-зона

Зал отдыха

40 мкм Бассейн для отдыха

Зал отдыха на солнце

Бассейн Бар

Зенский сад

Детская игровая площадка

Детский бассейн

Затонувшее море

Наружный душ

Зона отдыха

Трек для бега

Полка Баха

Наземный этаж