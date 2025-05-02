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Жилой комплекс One Park Square

Дубай, ОАЭ
от
$197,386
;
22
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26113
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    24

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

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Одна парковая площадь черпает свою сущность из безмятежного потока природы, захватывая нежное движение воды и вечную красоту пустыни. Архитектура течет изящно, с гладкими линиями и изысканной отделкой, которые отражают элегантность природных ландшафтов. Наполненные органическими элементами, удобства в пределах One Park Square создают захватывающий опыт, где каждый уголок приглашает жителей почувствовать связь как с роскошью, так и с спокойными ритмами природы.

Эксклюзивные удобства сочетаются в двух зонах и отмечаются в выдающемся структурном выражении. Фасад здания для дуплексов был разработан, чтобы включить бассейн, в то время как 24-й этаж имеет изысканно спроектированные пентхаусы.

Удобства One Park Square удовлетворяют каждое желание, создавая обстановку, где образ жизни перетекает в тихую элегантность, предлагая только лучшее в комфорте и опыте.

Первый этаж

  • Гимм джунглей
  • Скейт-парк
  • Йога зона
  • Детский Splash Pad
  • Барбекю-зона
  • Зал отдыха
  • 40 мкм Бассейн для отдыха
  • Зал отдыха на солнце
  • Бассейн Бар
  • Зенский сад
  • Детская игровая площадка
  • Детский бассейн
  • Затонувшее море
  • Наружный душ
  • Зона отдыха
  • Трек для бега
  • Полка Баха

Наземный этаж

  • Широкое лобби
  • Лифтовое лобби
  • Lobby Lounge
  • Парковочный вход и выход
  • Прием лобби
  • Люди определения парковки
  • Розничные единицы
  • Розничная парковка
  • EV Статистика зарядки

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс One Park Square
Дубай, ОАЭ
от
$197,386
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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