Новая резиденция One Canal с бассейном и спа-центром, Canal Front, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €737,354

162 м² 2

Сдача в: 2025

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Waves Opulence – новый жилой комплекс премиум-класса от международного застройщика элитной недвижимости Sobha Realty. Башня разместится на последнем участке набережной искусственного канала в Sobha Hartland – флагманском комьюнити девелопера, расположенном в популярном районе Дубая MBR City. В новом прибрежном комплексе предлагаются апартаменты класса люкс с 1–3 спальнями и балконами общей площадью от 74 кв. м до 192 кв. м, а также эксклюзивные дуплексы площадью 253 кв. м. В Waves Opulence для резидентов предусмотрен широкий спектр премиальных удобств, под которые будут выделены специальные зоны как в самом здании, так и рядом с ним. В их число войдут следующие объекты для повседневного комфорта жителей, отдыха, проведения досуга и поддержания физической формы: - крытая парковка; - бассейн-инфинити с террасой для загара; - крытый и открытый тренажерные залы, оснащенные самым современным оборудованием; - зона для йоги; - детская игровая площадка, разработанная с учетом требований безопасности и открывающая возможности для прыжков, игр в прятки и других развлечений для малышей; - сад во внутреннем дворе, где можно насладиться свежим воздухом и легким бризом с воды. РАСПОЛОЖЕНИЕ: Комплекс Waves Opulence будет построен в нескольких шагах от живописного рукотворного канала в комьюнити Sobha Hartland площадью более 743 тыс. кв. м, более трети из которых будут занимать зеленые насаждения. Рядом с жилым небоскребом, стратегически расположенным в центральной части Дубая, пролегают Ras Al Khor Road и Al Ain – Dubai Road, поэтому резиденты смогут без труда добраться до разных районов эмирата. В 5–10 минутах ходьбы от Waves Opulence расположены объекты первой необходимости, включая супермаркет Yallamart, аптеки Supercare Pharmacy – Sobha Hartland и Aster Pharmacy 170, кафе PALMA Cafe, HEXA Cafe, Hartland Café, а также два престижных учебных заведения: North London Collegiate School и Hartland International School Dubai Поскольку Waves Opulence находится в центральной части города, от комплекса можно быстро добраться до ключевых достопримечательностей и развлечений, деловых центров и транспортных узлов Дубая: - 10 минут – заповедник с розовыми фламинго Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, чемпионское поле для гольфа The Track, Meydan Golf с гольф-академией, ипподром Meydan Racecourse, Business Bay; - 15 минут – Downtown Dubai, Dubai International Airport (DXB), Dubai International Financial Centre, Museum of The Future; - 25 минут – Palm Jumeirah, Burj Al Arab; - 40 минут – АІ Maktoum International Airport . ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. С нами Вы будете чувствовать безопасность, ведь у нас есть многолетний опыт в юридической сфере, а это гарантия соблюдения всех тонкостей при оформлении недвижимости. Звоните или пишите в чат, мы всегда на связи и рады ответить на все вопросы !!