Жилой комплекс Новая резиденция V-Suites с бассейнами, оздоровительным центром и коворкинг-пространствами в 2 минутах от канала, Business Bay, Дубай, ОАЭ

V-Suites — выдающийся жилой проект в самом сердце деловой столицы Дубая, районе Business Bay. Здесь всё создано для тех, кто выбирает лучшее — без компромиссов.

V-Suites предлагает полностью меблированные резиденции с изысканными интерьерами, выполненными по индивидуальному дизайну с использованием премиальной итальянской мебели и отделки. Каждая деталь интерьера продумана до мелочей — от брендированной кухонной техники со встроенным холодильником, посудомоечной машиной и духовкой до роскошной европейской сантехники. Система «умный дом» обеспечивает полный контроль за освещением, климатом и безопасностью, позволяя наслаждаться комфортом, управляя своим пространством с одного касания.

Резиденты получают доступ к удобствам и эксклюзивной атмосфере закрытого клуба. Просторный лаунж в лобби встречает вас в окружении спокойной элегантности. Для деловых встреч доступны конференц-залы, переговорные, коворкинг-зоны и уютное бизнес-кафе — всё, что нужно для продуктивной работы и вдохновения. Желающим отдохнуть и восстановить силы предлагается оздоровительный центр, просторный тренажерный зал, спортивная площадка, зоны для медитации, дзен-сад и бассейны. Кинотеатр под открытым небом подарит незабываемые вечера с видом на ночной Дубай, а зона для барбекю и пикников превратит каждый ужин в тёплую встречу с близкими и друзьями. Услуги консьержа, круглосуточная охрана — всё организовано так, чтобы вы могли сосредоточиться на главном, не отвлекаясь на рутину.

Удобства:

Бассейны

Кинотеатр под открытым небом

Тренажерный зал

Оздоровительный центр

Зоны для медитации

Бильярд

Конференц-залы

Коворкинг-пространства

Спортивная площадка

Дзен-сад

Услуги консьержа

Круглосуточная охрана

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Рассрочка: 50/50 (рассрочка платежей после сдачи проекта)

Особенности квартир

Полностью меблированы

2 минуты - Дубайский канал

7 минут - станция метро

8 минут - Dubai Mall

8 минут - Дубайская опера

10 минут - Джумейра-Бич

11 минут - Бурдж Халифа

12 минут - Дубайский международный финансовый центр

24 минуты - международный аэропорт Дубай

Расположение и объекты поблизости