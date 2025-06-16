  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Новая резиденция V-Suites с бассейнами, оздоровительным центром и коворкинг-пространствами в 2 минутах от канала, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция V-Suites с бассейнами, оздоровительным центром и коворкинг-пространствами в 2 минутах от канала, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$441,974
;
3
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26716
ID новостройки на Realting
In CRM: 2466794
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 10.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

V-Suites — выдающийся жилой проект в самом сердце деловой столицы Дубая, районе Business Bay. Здесь всё создано для тех, кто выбирает лучшее — без компромиссов.

V-Suites предлагает полностью меблированные резиденции с изысканными интерьерами, выполненными по индивидуальному дизайну с использованием премиальной итальянской мебели и отделки. Каждая деталь интерьера продумана до мелочей — от брендированной кухонной техники со встроенным холодильником, посудомоечной машиной и духовкой до роскошной европейской сантехники. Система «умный дом» обеспечивает полный контроль за освещением, климатом и безопасностью, позволяя наслаждаться комфортом, управляя своим пространством с одного касания.

Резиденты получают доступ к удобствам и эксклюзивной атмосфере закрытого клуба. Просторный лаунж в лобби встречает вас в окружении спокойной элегантности. Для деловых встреч доступны конференц-залы, переговорные, коворкинг-зоны и уютное бизнес-кафе — всё, что нужно для продуктивной работы и вдохновения. Желающим отдохнуть и восстановить силы предлагается оздоровительный центр, просторный тренажерный зал, спортивная площадка, зоны для медитации, дзен-сад и бассейны. Кинотеатр под открытым небом подарит незабываемые вечера с видом на ночной Дубай, а зона для барбекю и пикников превратит каждый ужин в тёплую встречу с близкими и друзьями. Услуги консьержа, круглосуточная охрана — всё организовано так, чтобы вы могли сосредоточиться на главном, не отвлекаясь на рутину.

Удобства:

  • Бассейны
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Тренажерный зал
  • Оздоровительный центр
  • Зоны для медитации
  • Бильярд
  • Конференц-залы
  • Коворкинг-пространства
  • Спортивная площадка
  • Дзен-сад
  • Услуги консьержа
  • Круглосуточная охрана

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Рассрочка: 50/50 (рассрочка платежей после сдачи проекта)

Особенности квартир

Полностью меблированы

Расположение и объекты поблизости
  • 2 минуты - Дубайский канал
  • 7 минут - станция метро
  • 8 минут - Dubai Mall
  • 8 минут - Дубайская опера
  • 10 минут - Джумейра-Бич
  • 11 минут - Бурдж Халифа
  • 12 минут - Дубайский международный финансовый центр
  • 24 минуты - международный аэропорт Дубай

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс ANWA ARIA
Дубай, ОАЭ
от
$587,123
Жилой комплекс Новый комплекс Hadley Heights 2 с богатой инфраструктурой в динамичном районе Sports City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$203,422
Жилой комплекс Новая резиденция Amberhall с бассейнами рядом с парками и международными школами, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$436,581
Жилой комплекс Новые апартаменты в престижном жилом комплексе Creek Rise Towers на острове в Dubai Creek Harbour, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$602,910
Многоквартирный жилой дом The Residence by Prestige One
Дубай, ОАЭ
от
$448,954
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция V-Suites с бассейнами, оздоровительным центром и коворкинг-пространствами в 2 минутах от канала, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$441,974
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Elo 3
Жилой комплекс Elo 3
Дубай, ОАЭ
от
$158,904
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 14
Новый проект ELO с видом на парк DAMAC Hills 2! Отличные вариант для жизни и инвестиций! Прекрасный вариант для любителей природы и прогулок! Множество удобств для комфортной жизни и развлечений! Меблированная кухня! Рассрочка 0%! В данном проекте: - стоимость 1 bedroom начинается от 158…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новая резиденция House с бассейном и бизнес-центром, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция House с бассейном и бизнес-центром, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$773,054
Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, зоной барбекю, кафе и ресторанами, парковкой, бизнес-центром. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 5 минутах от школ и больниц, в 15 минутах от Mall of Emirates. Дубай М…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Treppan Tower
Жилой комплекс Treppan Tower
Дубай, ОАЭ
от
$253,199
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 32
UNIT MIX: Типичный 1 BR, 2 BR | 3 BR SKY VILLASПляж - 20 минутJLT - 17 минутDubai Marina 19 минутПальма Джумейра - 20 минутПалм Джебель Али - 21 минутаАэропорт Al Maktoum Intl: 22 минутыBusiness Bay - 25 минутЭкосистема образа жизни, предназначенная для более здоровой, зеленой и удобной жизн…
Агентство
Easy Life Property
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации