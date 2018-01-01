Элитный комплекс меблированных апартаментов Kempinski Residences с 5-звездочным отелем и собственным пляжем, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
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Sobha SeaHaven — новый жилой комплекс премиум-класса, который будет расположен в одной из самых перспективных зон элитного района Dubai Marina – в новой морской гавани Dubai Harbour. Проект от известного застройщика Sobha Realty будет состоять из трех асимметричных башен с общим подиумом.
Здание будет состоять из 67 этажей и подземного уровня и станет одним из самых высоких в Dubai Harbour. В настоящее время для продажи доступны апартаменты с 1–3 спальнями площадью от 80 кв. м до 228 кв. м с непревзойденными видами на Арабский залив, Dubai Eye, Palm Jumeirah, гавань и панораму Dubai Marina.
Резиденции в Sobha SeaHaven будут иметь потолки высотой 3.6 м. Планировкой всех типов апартаментов предусмотрены подсобное помещение и дамская комната. В отделке будут использоваться материалы премиум-класса, в том числе крупноформатный керамогранит, специально обработанная древесина для напольного покрытия, современное и стильное ковровое покрытие, мраморные столешницы.
Одной из особенностей апартаментов станут навесные стены с двойным остеклением от пола до потолка. Резиденции будут оснащены системами «умный дом» и Smart TV, современной бытовой техникой и трековыми светильниками, а на кухнях установят оборудование Miele. В отделке стильных гардеробных будут использованы кожзаменитель и элитный шпон.
Резиденты Sobha SeaHaven смогут воспользоваться услугами камердинера и консьержа, а также получат доступ к роскошным общественным удобствам, среди которых:
- просторный бассейн-инфинити с захватывающим видом на гавань;
- health-клуб с сауной и парной;
- зоны для йоги, медитации и аэробных упражнений;
- дорожка для ходьбы и бега;
- скейт-парк;
- детский бассейн;
- детская игровая комната;
- крытая и открытая игровые зоны;
- семейная зона с площадкой для барбекю;
- открытый кинотеатр;
- многоцелевой холл;
- клубный лаундж с обслуживанием;
- зона для домашних животных;
- 12 лифтов в здании.
Расположение:
Премиальный жилой комплекс Sobha SeaHaven будет построен в нескольких шагах от моря и пристани для яхт в устье гавани Dubai Harbour, предлагающей первоклассную инфраструктуру для жизни и отдыха. Согласно мастер-плану, рядом с комплексом расположатся круизный терминал, торговый центр, общественные пляжи, отели и всевозможные развлечения.
Sobha SeaHaven будет отличаться высокой транспортной доступностью: в непосредственной близости от комплекса пролегает автодорога King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, а в пяти минутах езды –— главная транспортная артерия Дубая Sheikh Zayed Road. Резиденты нового проекта легко смогут воспользоваться разными видами общественного транспорта.
Самые популярные достопримечательности и развлечения Дубая, а также деловые центры и аэропорты расположены в пределах получаса езды от SeaHaven :
- 5 минут — Dubai Marina Mall, JBR Beach, Palm Jumeirah;
- 10 минут — Ain Dubai, Burj Al Arab;
- 15 минут — Business Bay, Miracle Garden, Butterfly Garden, Museum of The Future;
- 20 минут — Burj Khalifa, The Dubai Mall, DIFC, Dubai International Airport (DXB);
- 25 минут — Global Village;
- 30 минут — АІ Maktoum International Airport (DWC).
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