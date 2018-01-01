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Элитный комплекс меблированных апартаментов Kempinski Residences с 5-звездочным отелем и собственным пляжем, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€1,74 млн
;
5
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О комплексе

Резиденция располагает 5-звездочным отелем, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом, парковкой, собственным пляжем, бассейнами, фитнес-центром, конференц-залами, спа-центром, рестораном, садами.

Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Дубай - 30 минут
  • Дубай Марина - 10 минут
  • Гольф-клуб - 15 минут
  • Экспо 2020 - 30 минут
  • Бизнес-Бэй и Даунтаун Дубай - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Элитный комплекс меблированных апартаментов Kempinski Residences с 5-звездочным отелем и собственным пляжем, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€1,74 млн
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