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Жилой комплекс "ISOLANA RESIDENCES" (NEW Жилой комплекс премиум-класса в Дубае)

Дубай, ОАЭ
от
$482,089
от
$5,795/м²
;
9
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26171
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

Isolana Residences — это высотный жилой комплекс, включающий первый этаж, два уровня подиума и восемь жилых этажей. Фасад здания украшен "танцующими" балконами, создающими динамичный силуэт, который отражает движение ветра над островом и зелёными парками. Проект предлагает квартиры с 1, 2, 3 и 4 спальнями, а также эксклюзивные пентхаусы.

Интерьеры оформлены с использованием камня и травертина, текстурированных панелей и мягких деревянных элементов. Немецкая кухонная техника сочетается с элегантными золотыми акцентами в ванных комнатах и просторными гардеробными.

Жителям доступны разнообразные удобства, включая отдельный детский бассейн, закрытую игровую комнату, клубную зону с открытым лаунжем, падел-корт, сад дзен, фитнес-зал, йога-комнату и уютную сауну.

Благодаря своему расположению на Dubai Islands, жители легко добираются до ключевых мест:

  • Infinity Bridge – 5 мин

  • Waterfront Market – 5 мин

  • Hyatt Regency – 5 мин

  • Ближайшая станция метро – 8 мин

  • Госпиталь Dubai Hospital – 8 мин

  • Пляж Al Mamzar – 8 мин

  • Торговый центр Deira City Centre – 8 мин

  • Canadian Specialist Hospital – 10 мин

  • Международный аэропорт Дубая – 12 мин

  • Пляж La Mer – 15 мин

  • Downtown Dubai – 24 мин

  • Dubai Mall – 24 мин

Конфигурация здания: G + 2P + 8


 

Цены:
От 423K до 2.6M евро

Сдача:
1-й квартал 2027 года

Коммунальные платежи:
0.36 EUR/м² в год

Меблировка:
Полностью меблирована / частично меблирована с кухонной техникой

NOC:
44.00%

Включено:
Парковка

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс "ISOLANA RESIDENCES" (NEW Жилой комплекс премиум-класса в Дубае)
Дубай, ОАЭ
от
$482,089
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