Жилой комплекс "ISOLANA RESIDENCES" (NEW Жилой комплекс премиум-класса в Дубае)

Isolana Residences — это высотный жилой комплекс, включающий первый этаж, два уровня подиума и восемь жилых этажей. Фасад здания украшен "танцующими" балконами, создающими динамичный силуэт, который отражает движение ветра над островом и зелёными парками. Проект предлагает квартиры с 1, 2, 3 и 4 спальнями, а также эксклюзивные пентхаусы.

Интерьеры оформлены с использованием камня и травертина, текстурированных панелей и мягких деревянных элементов. Немецкая кухонная техника сочетается с элегантными золотыми акцентами в ванных комнатах и просторными гардеробными.

Жителям доступны разнообразные удобства, включая отдельный детский бассейн, закрытую игровую комнату, клубную зону с открытым лаунжем, падел-корт, сад дзен, фитнес-зал, йога-комнату и уютную сауну.

Благодаря своему расположению на Dubai Islands, жители легко добираются до ключевых мест:

Infinity Bridge – 5 мин

Waterfront Market – 5 мин

Hyatt Regency – 5 мин

Ближайшая станция метро – 8 мин

Госпиталь Dubai Hospital – 8 мин

Пляж Al Mamzar – 8 мин

Торговый центр Deira City Centre – 8 мин

Canadian Specialist Hospital – 10 мин

Международный аэропорт Дубая – 12 мин

Пляж La Mer – 15 мин

Downtown Dubai – 24 мин

Dubai Mall – 24 мин

Конфигурация здания: G + 2P + 8







Цены:

От 423K до 2.6M евро

Сдача:

1-й квартал 2027 года

Коммунальные платежи:

0.36 EUR/м² в год

Меблировка:

Полностью меблирована / частично меблирована с кухонной техникой

NOC:

44.00%

Включено:

Парковка