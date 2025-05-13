Жилой комплекс "ISOLANA RESIDENCES" (NEW Жилой комплекс премиум-класса в Дубае)

Isolana Residences — это высотный жилой комплекс, включающий первый этаж, два уровня подиума и восемь жилых этажей. Фасад здания украшен "танцующими" балконами, создающими динамичный силуэт, который отражает движение ветра над островом и зелёными парками. Проект предлагает квартиры с 1, 2, 3 и 4 спальнями, а также эксклюзивные пентхаусы.
Интерьеры оформлены с использованием камня и травертина, текстурированных панелей и мягких деревянных элементов. Немецкая кухонная техника сочетается с элегантными золотыми акцентами в ванных комнатах и просторными гардеробными.
Жителям доступны разнообразные удобства, включая отдельный детский бассейн, закрытую игровую комнату, клубную зону с открытым лаунжем, падел-корт, сад дзен, фитнес-зал, йога-комнату и уютную сауну.
Благодаря своему расположению на Dubai Islands, жители легко добираются до ключевых мест:
Infinity Bridge – 5 мин
Waterfront Market – 5 мин
Hyatt Regency – 5 мин
Ближайшая станция метро – 8 мин
Госпиталь Dubai Hospital – 8 мин
Пляж Al Mamzar – 8 мин
Торговый центр Deira City Centre – 8 мин
Canadian Specialist Hospital – 10 мин
Международный аэропорт Дубая – 12 мин
Пляж La Mer – 15 мин
Downtown Dubai – 24 мин
Dubai Mall – 24 мин
Конфигурация здания: G + 2P + 8
Цены:
От 423K до 2.6M евро
Сдача:
1-й квартал 2027 года
Коммунальные платежи:
0.36 EUR/м² в год
Меблировка:
Полностью меблирована / частично меблирована с кухонной техникой
NOC:
44.00%
Включено:
Парковка