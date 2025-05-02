Квартира в новостройке Solcasa Residence by Matrix - Sustainable Living

Solcasa by Matrix демонстрирует потрясающую современную архитектуру, сочетающую гладкий дизайн с устойчивостью. Его минималистская эстетика и обширные стеклянные панели максимизируют естественный свет и предлагают захватывающие виды. Благодаря инновационным, экологически чистым материалам, Solcasa олицетворяет идеальную гармонию между современной жизнью и экологической ответственностью.

РЕЗЮМЕ:

• Спальня с плюшевым ковровым покрытием

• Тип А

• Рядом с линией метро

• Вид на город

• Высокие потолки и большие стеклянные окна

• Открытая кухня

• Экологически чистые

• Современная и воздушная планировка

Резиденция Solcasa Residence by Matrix в Над Аль-Шеба предлагает высокую стоимость недвижимости с ее главным расположением недалеко от центра Дубая, аэропорта и крупных бизнес-центров, а также легкий доступ к школам, здравоохранению и местам отдыха.

Ближайшие места:

5 минут: Burj Khalifa & Downtown Dubai

5 мин: заповедник дикой природы Рас-эль-Хор

10 минут: Мейдан Race Course

12 минут: аэропорт Dubai Int'l

15 минут: Dubai Frame

• 15 минут: Торговый центр Dubai Mall

15 минут: Опера Дубая

• 25 мин: Пальма Джумейра

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Чтобы получить дополнительную информацию, посетите наш офис, расположенный в Business Park 3, Dubai Hills, или просмотрите нашу впечатляющую коллекцию недвижимости на веб-сайте psidubai.com. Наша команда специализированных брокеров всегда готова ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть у вас относительно рынка недвижимости.

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Компания Рег. No 824090.