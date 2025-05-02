  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Квартира в новостройке Solcasa Residence by Matrix - Sustainable Living

Квартира в новостройке Solcasa Residence by Matrix - Sustainable Living

Дубай, ОАЭ
от
$980,135
;
7
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26001
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English

Solcasa by Matrix демонстрирует потрясающую современную архитектуру, сочетающую гладкий дизайн с устойчивостью. Его минималистская эстетика и обширные стеклянные панели максимизируют естественный свет и предлагают захватывающие виды. Благодаря инновационным, экологически чистым материалам, Solcasa олицетворяет идеальную гармонию между современной жизнью и экологической ответственностью.

РЕЗЮМЕ:
• Спальня с плюшевым ковровым покрытием
• Тип А
• Рядом с линией метро
• Вид на город
• Высокие потолки и большие стеклянные окна
• Открытая кухня
• Экологически чистые
• Современная и воздушная планировка

Резиденция Solcasa Residence by Matrix в Над Аль-Шеба предлагает высокую стоимость недвижимости с ее главным расположением недалеко от центра Дубая, аэропорта и крупных бизнес-центров, а также легкий доступ к школам, здравоохранению и местам отдыха.

Ближайшие места:

5 минут: Burj Khalifa & Downtown Dubai
5 мин: заповедник дикой природы Рас-эль-Хор
10 минут: Мейдан Race Course
12 минут: аэропорт Dubai Int'l
15 минут: Dubai Frame
• 15 минут: Торговый центр Dubai Mall
15 минут: Опера Дубая
• 25 мин: Пальма Джумейра

Чтобы узнать больше или запланировать просмотр, свяжитесь с нашей командой по телефону или WhatsApp.

Чтобы получить дополнительную информацию, посетите наш офис, расположенный в Business Park 3, Dubai Hills, или просмотрите нашу впечатляющую коллекцию недвижимости на веб-сайте psidubai.com. Наша команда специализированных брокеров всегда готова ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть у вас относительно рынка недвижимости.
Спасибо, что выбрали PSI.
Компания Рег. No 824090.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Hatimi by Fakhruddin
Дубай, ОАЭ
от
$626,060
Жилой комплекс The Society House
Абу-Даби, ОАЭ
от
$525,157
Жилой комплекс Jewel
Дубай, ОАЭ
от
$145,753
Жилой комплекс Lilium Tower
Дубай, ОАЭ
от
$288,863
Жилой комплекс Новая резиденция Dusk с бассейнами и оздоровительным центром рядом с Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$495,508
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Ava by Omniyat Dorchester Collection
Многоквартирный жилой дом Ava by Omniyat Dorchester Collection
Дубай, ОАЭ
от
$16,45 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Мы рады предложить этот великолепный ультра-роскошный дом на 4-м этаже с видом на море, состоящий из 3 спален, частного бассейна и четырех парковочных мест. Престижная недвижимость расположена в жилом комплексе «Ava at Palm Jumeirah». и создан разработчиком Ultra Premium "Omniyat" в сотрудни…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Society House с гольф-симулятором, бассейном и офисными пространствами в самом сердце Downtown Dubai, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Society House с гольф-симулятором, бассейном и офисными пространствами в самом сердце Downtown Dubai, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$544,692
Добро пожаловать в Society House — жилой комплекс в самом сердце Downtown Dubai. Проект предлагает к приобретению 404 квартиры, которые полностью меблированные. Кухни оборудованы бытовой техникой Smeg. Каждый элемент был тщательно продуман, чтобы создать идеальное внутреннее пространство. Мы…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Olivia Karma Re
Многоквартирный жилой дом Olivia Karma Re
Дубай, ОАЭ
от
$306,221
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Deca — управленческая девелоперская компания, которая переосмысливает роскошную жизнь в ОАЭ. Создание продуктов мирового класса, передовой дизайн и экологичность проектов недвижимости, создание новых стандартов качества. Реализовано несколько проектов. в Индии, на Кипре и в Великобритании …
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации