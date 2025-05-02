Квартира в новостройке Solcasa Residence by Matrix - Sustainable Living

Solcasa by Matrix демонстрирует потрясающую современную архитектуру, сочетающую гладкий дизайн с устойчивостью. Его минималистская эстетика и обширные стеклянные панели максимизируют естественный свет и предлагают захватывающие виды. Благодаря инновационным, экологически чистым материалам, Solcasa олицетворяет идеальную гармонию между современной жизнью и экологической ответственностью.
РЕЗЮМЕ:
• Спальня с плюшевым ковровым покрытием
• Тип А
• Рядом с линией метро
• Вид на город
• Высокие потолки и большие стеклянные окна
• Открытая кухня
• Экологически чистые
• Современная и воздушная планировка
Резиденция Solcasa Residence by Matrix в Над Аль-Шеба предлагает высокую стоимость недвижимости с ее главным расположением недалеко от центра Дубая, аэропорта и крупных бизнес-центров, а также легкий доступ к школам, здравоохранению и местам отдыха.
Ближайшие места:
5 минут: Burj Khalifa & Downtown Dubai
5 мин: заповедник дикой природы Рас-эль-Хор
10 минут: Мейдан Race Course
12 минут: аэропорт Dubai Int'l
15 минут: Dubai Frame
• 15 минут: Торговый центр Dubai Mall
15 минут: Опера Дубая
• 25 мин: Пальма Джумейра
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Чтобы получить дополнительную информацию, посетите наш офис, расположенный в Business Park 3, Dubai Hills, или просмотрите нашу впечатляющую коллекцию недвижимости на веб-сайте psidubai.com. Наша команда специализированных брокеров всегда готова ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть у вас относительно рынка недвижимости.
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Компания Рег. No 824090.