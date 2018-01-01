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Terra Golf Collection by Taraf

Дубай, ОАЭ
от
€1,82 млн
;
6
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О комплексе

ОГРАНИЧЕННАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
84 изысканные виллы, органично интегрированные в комплекс
пышные пейзажи существующего престижного поля для гольфа.
Ощутите воплощение современного дизайна,
функциональность и эксклюзивность

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2027
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Terra Golf Collection by Taraf
Дубай, ОАЭ
от
€1,82 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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