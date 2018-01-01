Terra Golf Collection by Taraf

Дубай, ОАЭ

от €3,72 млн

Сдача в: 2026

Виллы Lakeshore в районе 11, MBR City – ваш идеальный оазис роскоши и природы в сердце Дубая. Эта совершенно новая коллекция вилл с 4 и 5 спальнями, разработанная компанией Ellington Properties, представляет собой нечто невероятное. ⠀ Как только вы переступите порог этого закрытого садового комплекса, вы попадете в мир роскоши и гармонии. Эти виллы на двух этажах с собственным бассейном и садом созданы для того, чтобы соединить современность и природу в единый опыт. ⠀ Здесь вы найдете не просто дом, а уникальный образ жизни, полностью погруженный в природные красоты. Эти виллы не просто визуальное наслаждение – это настоящий опыт для всех пяти чувств. Они питают ваше тело, разум и эмоции, создавая гармонию и благополучие. ⠀ Если для вас здоровье – приоритет, то эта разработка станет вашим оазисом активного и здорового образа жизни. Здесь интеграция с природой – не просто стиль, это способ создания чувства благополучия, которое распространяется далеко за пределы стен вашей виллы. Это сообщество, где благополучие ставится на первое место, где вы можете наслаждаться прекрасами природы – будь то утренний бег по живописным пейзажам или спокойный вечер у искусственной лагуны. ⠀ В этом мире, где роскошь равносильна эксклюзивности, Lakeshore представляет собой приглашение к жизни, в которой элегантность и природа гармонично переплетаются. Среди оживленного и динамичного Дубая, эти виллы предоставляют убежище спокойствия и свидетельство гармонии человеческого гения и красоты мира природы. ⠀ И вот ключевые моменты: ⠀ Эксклюзивные виллы с 4 и 5 спальнями Привилегированное расположение в районе 11, MBR City, Дубай. Закрытый садовый комплекс обеспечивает конфиденциальность и безопасность. Элегантный дизайн сочетается с окружающей природой. Доступ к роскошным удобствам в сообществе. MBR City известен своими современными достопримечательностями, местами для отдыха и коммерческими центрами.