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Жилой комплекс Новый комплекс Hadley Heights 2 с богатой инфраструктурой в динамичном районе Sports City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$197,345
08.05.2025
$197,345
07.05.2025
$198,024
;
2
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ID: 25886
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Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Hadley Heights 2 — новый яркий жилой проект, расположенный в самом сердце динамичного района Dubai Sports City, где активный образ жизни, комфорт и элегантность современной архитектуры соединяются в единое целое. Близость к таким районам, как Jumeirah Village Circle, Motor City, Production City (IMPZ) и Jumeirah Golf Estates, открывает перед вами все возможности для активной, насыщенной жизни.

К приобретению доступны стильные современные студии и апартаменты с 1-3 спальнями, качественной отделкой и светлыми просторными интерьерами. Проект особенно актуален для семей и инвесторов, ведь он идеально сочетает доступные цены, стратегическое расположение и полноценную инфраструктуру, которая делает проживание здесь максимально комфортным.

Вся инфраструктура, необходимая для комфортной и сбалансированной жизни, находится прямо под рукой. Зелёные парки, гольф-поля, зоны для прогулок и активного отдыха позволяют расслабиться и восстановить силы после насыщенного дня. В шаговой доступности — рестораны, кафе, супермаркеты, медицинские центры и все повседневные удобства, которые делают жизнь по-настоящему удобной.

Семейные пары с детьми оценят наличие международных школ, таких как Victory Heights и Dwight School, которые предоставляют детям высококачественное образование в комфортной и безопасной среде. Новая ветка метро обеспечит ещё более удобную транспортную доступность, что делает Hadley Heights 2 идеальным выбором не только для жизни, но и для долгосрочных инвестиций.

Удобства:

  • Современный дизайн и просторные планировки
  • Спортивные объекты: стадионы, академии, поля для гольфа
  • Развитая инфраструктура: супермаркеты, кафе, рестораны, медицинские центры
  • Школы международного уровня (Victory Heights, Dwight School)
  • Парки
  • Пешеходные тропы
  • Зоны для активного отдыха

Окончание строительства - 1 квартал 2028 года.

Рассрочка платежей после сдачи проекта

Особенности квартир

Кухня оборудована

Расположение и объекты поблизости

Dubai Sports City - это тематическое спортивное сообщество в центре Дубая. Этот район сочетает в себе жилые, коммерческие и развлекательные пространства, где особое внимание уделяется спорту и здоровому образу жизни.

Доступность:

  • расположение вдоль Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311) обеспечивает легкий доступ к Дубай Марина, Бизнес-Бэй, Даунтаун Дубай, аэропорту Аль-Мактум
  • Al Khail Road (E44) и новое расширение Al Fay Road, соединяющее основные автомагистрали
  • Hessa Street
  • близость к Motor City, Jumeirah Village Circle (JVC), Production City (IMPZ), Jumeirah Golf Estates (JGE), Tilal Al Ghaf

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс Hadley Heights 2 с богатой инфраструктурой в динамичном районе Sports City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$197,345
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