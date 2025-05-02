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  4. Жилой комплекс Новый стильный жилой комплекс Woodland Terraces в районе Мейдан, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый стильный жилой комплекс Woodland Terraces в районе Мейдан, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$345,013
;
20
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ID: 25918
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In CRM: 2452116
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Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Woodland Terraces — новый жилой проект в престижном районе Meydan. На каждом этаже расположены просторные террасы, которые дарят жителям возможность наслаждаться панорамными видами, проводить тихие вечера под открытым небом или встречать утро с чашкой кофе на свежем воздухе.

На крыше здания расположен инфинити-бассейн, откуда открываются завораживающие виды на город. Рядом обустроены зоны для барбекю, открытый театр под звездами, а также пространства для йоги и медитации — идеальные места для восстановления внутреннего баланса. Для активного образа жизни предусмотрены фитнес-центр, сауна и паровая комната, а также спортивные площадки, дополняющие образ современного жилого пространства. Для семей с детьми важным станет наличие детской площадки, где малыши могут играть в безопасности и комфорте.

Особенности квартир

К приобретению предлагаются апартаменты с 1-3 спальнями. Все квартиры оснащены просторными террасами, продуманными гардеробными, собственными прачечными, ванными комнатами при спальнях, а также гостевыми санузлами. Открытые кухни переходят в светлые гостиные с панорамным остеклением, где царит ощущение простора и уюта. Для тех, кто ценит комфорт, предусмотрены большие зоны для отдыха и приема гостей, где можно собираться с семьей или друзьями, не жертвуя личным пространством. Обилие естественного света и качественные отделочные материалы — все это создает атмосферу элегантности и уюта.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый стильный жилой комплекс Woodland Terraces в районе Мейдан, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$345,013
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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