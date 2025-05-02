Жилой комплекс Новый стильный жилой комплекс Woodland Terraces в районе Мейдан, Дубай, ОАЭ

Woodland Terraces — новый жилой проект в престижном районе Meydan. На каждом этаже расположены просторные террасы, которые дарят жителям возможность наслаждаться панорамными видами, проводить тихие вечера под открытым небом или встречать утро с чашкой кофе на свежем воздухе.

На крыше здания расположен инфинити-бассейн, откуда открываются завораживающие виды на город. Рядом обустроены зоны для барбекю, открытый театр под звездами, а также пространства для йоги и медитации — идеальные места для восстановления внутреннего баланса. Для активного образа жизни предусмотрены фитнес-центр, сауна и паровая комната, а также спортивные площадки, дополняющие образ современного жилого пространства. Для семей с детьми важным станет наличие детской площадки, где малыши могут играть в безопасности и комфорте.

Особенности квартир

К приобретению предлагаются апартаменты с 1-3 спальнями. Все квартиры оснащены просторными террасами, продуманными гардеробными, собственными прачечными, ванными комнатами при спальнях, а также гостевыми санузлами. Открытые кухни переходят в светлые гостиные с панорамным остеклением, где царит ощущение простора и уюта. Для тех, кто ценит комфорт, предусмотрены большие зоны для отдыха и приема гостей, где можно собираться с семьей или друзьями, не жертвуя личным пространством. Обилие естественного света и качественные отделочные материалы — все это создает атмосферу элегантности и уюта.