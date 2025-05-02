Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописными видами Chevalia Fields рядом с международным аэропортом, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ

Добро пожаловать в Chevalia Fields — уникальный жилой проект, в котором элегантность конного наследия сочетается с современным комфортом и эстетикой высокой архитектуры. Изысканный комплекс — не просто место проживания, а воплощение философии жизни, в которой природа, благородство и изящество сливаются воедино. В самом сердце проекта раскинулся Green Core — просторная центральная зона с тремя профессиональными полями для поло, роскошным клубным домом и частными конюшнями. Здесь, среди золотистых лугов, ухоженных садов и величественных пейзажей, расположились виллы. Просторные резиденции с 4-5 спальнями — это настоящие произведения архитектурного искусства, где каждый элемент продуман до мелочей: от игры света в интерьерах до изящных линий фасадов, органично вписанных в природный ландшафт.

Из каждой виллы открываются завораживающие виды на изумрудные поля, частные конюшни, цветущие сады и бескрайние зеленые просторы, где по утрам слышен стук копыт, а вечерами — аромат свежей травы и теплого ветра.

В Chevalia Fields предусмотрена насыщенная инфраструктура для активной и расслабленной жизни. Вас ждет живописный фонтан Galloping Fountain, ставший не только арт-объектом, но и символом свободы и движения. Любителей спорта порадуют современные фитнес-зоны и падел-корты, а также пляжный волейбол. Для спокойного отдыха под открытым небом предусмотрены открытые газоны, ухоженные сады на возвышенностях, места для медитации и восстановления. Дети весело проведут время на просторной и безопасной игровой площадке.

Удобства:

Частные бассейны

Фитнес-зона

Падел-корты

Сад

Пляжный волейбол

Игровая площадка

Окончание строительства - 2 квартал 2029 года.

Рассрочка: 80/20

Особенности квартир

Кухня оборудована

Расположение и объекты поблизости

Chevalia Fields расположена всего в 5 минутах от международного аэропорта Аль-Мактум и в получасе езды от центра Дубая, что делает проект по-настоящему исключительным: в окружении природы и тишины вы при этом остаетесь в шаговой доступности от ключевых точек мегаполиса.