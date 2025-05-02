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  3. Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописными видами Chevalia Fields рядом с международным аэропортом, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописными видами Chevalia Fields рядом с международным аэропортом, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$1,99 млн
08.05.2025
$1,99 млн
07.05.2025
$2,00 млн
;
9
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ID: 25900
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In CRM: 2451781
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Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Добро пожаловать в Chevalia Fields — уникальный жилой проект, в котором элегантность конного наследия сочетается с современным комфортом и эстетикой высокой архитектуры. Изысканный комплекс — не просто место проживания, а воплощение философии жизни, в которой природа, благородство и изящество сливаются воедино. В самом сердце проекта раскинулся Green Core — просторная центральная зона с тремя профессиональными полями для поло, роскошным клубным домом и частными конюшнями. Здесь, среди золотистых лугов, ухоженных садов и величественных пейзажей, расположились виллы. Просторные резиденции с 4-5 спальнями — это настоящие произведения архитектурного искусства, где каждый элемент продуман до мелочей: от игры света в интерьерах до изящных линий фасадов, органично вписанных в природный ландшафт.

Из каждой виллы открываются завораживающие виды на изумрудные поля, частные конюшни, цветущие сады и бескрайние зеленые просторы, где по утрам слышен стук копыт, а вечерами — аромат свежей травы и теплого ветра.

В Chevalia Fields предусмотрена насыщенная инфраструктура для активной и расслабленной жизни. Вас ждет живописный фонтан Galloping Fountain, ставший не только арт-объектом, но и символом свободы и движения. Любителей спорта порадуют современные фитнес-зоны и падел-корты, а также пляжный волейбол. Для спокойного отдыха под открытым небом предусмотрены открытые газоны, ухоженные сады на возвышенностях, места для медитации и восстановления. Дети весело проведут время на просторной и безопасной игровой площадке.

Удобства:

  • Частные бассейны
  • Фитнес-зона
  • Падел-корты
  • Сад
  • Пляжный волейбол
  • Игровая площадка

Окончание строительства - 2 квартал 2029 года.

Рассрочка: 80/20

Особенности квартир

Кухня оборудована

Расположение и объекты поблизости

Chevalia Fields расположена всего в 5 минутах от международного аэропорта Аль-Мактум и в получасе езды от центра Дубая, что делает проект по-настоящему исключительным: в окружении природы и тишины вы при этом остаетесь в шаговой доступности от ключевых точек мегаполиса.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописными видами Chevalia Fields рядом с международным аэропортом, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,99 млн
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