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  3. Жилой комплекс Уютный жилой комплекс Trafford Residences с широким спектром удобств в районе Dubai South, ОАЭ

Жилой комплекс Уютный жилой комплекс Trafford Residences с широким спектром удобств в районе Dubai South, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$396,023
18.05.2025
$396,023
17.05.2025
$394,559
16.05.2025
$394,825
14.05.2025
$398,004
13.05.2025
$393,760
11.05.2025
$392,910
10.05.2025
$394,223
09.05.2025
$391,022
08.05.2025
$389,600
07.05.2025
$390,942
14.04.2025
$389,187
13.04.2025
$389,415
12.04.2025
$390,869
11.04.2025
$399,701
10.04.2025
$401,329
09.04.2025
$403,349
08.04.2025
$403,097
06.04.2025
$403,332
05.04.2025
$399,658
04.04.2025
$405,001
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22357
ID новостройки на Realting
In CRM: 2397140
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Добро пожаловать в Trafford Residences — место, где современность и комфорт сливаются в единую гармонию. Этот престижный жилой проект находится в самом сердце Dubai South. Здание комплекса впечатляет своей архитектурой и предлагает жителям роскошное и удобное пространство для жизни. Каждый уголок здесь создан с вниманием к деталям. На крыше комплекса расположены разнообразные спортивные площадки, где вы сможете активно проводить время с друзьями и семьей. Баскетбольная площадка и корты для бадминтона и пиклбола — это идеальные места для того, чтобы поддерживать физическую форму и посоревноваться. Также здесь есть столы для настольного тенниса, где можно провести время за игрой и весело пообщаться. Для тех, кто ищет гармонию и умиротворение, предусмотрен дзен-сад и пространство для йоги. Это идеальные места для медитации и практики, где вы сможете расслабиться и восстановить силы, насладиться атмосферой спокойствия и красоты. Особое удовольствие дарит открытый кинотеатр, где вы можете собираться с близкими и смотреть любимые фильмы под звездным небом. Для любителей барбекю есть специально оборудованные зоны, где можно устроить пикник и провести время в приятной компании. Внутри комплекса вас ждет великолепный бассейн, в котором можно освежиться в жаркий день, а для детей предусмотрен отдельный бассейн, где они смогут весело и безопасно играть в воде. Современный оборудованный фитнес-центр позволит вам поддерживать отличную физическую форму. Также на территории комплекса расположены детские площадки, где дети могут весело проводить время и заводить новых друзей.

Дополнительные возможности

Рассрочка (50/50):

  • 10 % – при бронировании
  • 10 % – при подписании договора купли-продажи
  • 5 % – через 4 месяца
  • 5 % – через 8 месяцев
  • 20 % – после сдачи проекта (4 кв. 2025)
  • 50 % - ежемесячно в размере 2% в течение 2-х лет после сдачи проекта
Особенности квартир

Интерьеры выполнены в однотонных и пастельных палитрах, которые создают атмосферу спокойствия и уюта. Здесь вы сможете насладиться безупречным дизайном, который отвечает самым высоким стандартам. Кухни оборудованы современной бытовой техникой от CM Kitchen, которая не только является украшением, но и превращает процесс приготовления пищи в настоящее удовольствие. В вашем распоряжении будут духовка, микроволновая печь, вытяжка, плита, холодильник, стиральная машина, а также кухонный гарнитур от бренда Sicilia. Ванные комнаты оснащены изысканной сантехникой Jaquar, которая обеспечивает функциональность и стиль. Стеклянная перегородка придает пространству легкость и визуально увеличивает площадь. Полотенцесушитель, встроенный в стену, и белая керамическая раковина дополняют атмосферу уюта, а зеркало с интегрированной LED-подсветкой создает мягкое освещение.

Удобства и оснащение в доме
  • Баскетбольная площадка
  • Корты для игры в бадминтон и пиклбол
  • Настольный теннис
  • Дзен сад
  • Зона для йоги
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Бассейны для взрослых и детей
  • Тренажерный зал
  • Детские игровые площадки
  • Зоны барбекю
Расположение и объекты поблизости

Dubai South представляет собой многофункциональную зону, где жилые комплексы, коммерческие пространства и инфраструктура сосуществуют в гармонии. Здесь формируется новая эпоха в архитектурном ландшафте Дубая, основанная на принципах устойчивого развития и инновационных технологиях. Проект Trafford Residences идеально вписывается в эту концепцию, предлагая своим жителям все преимущества жизни в таком перспективном районе. Комплекс расположен в непосредственной близости от основных транспортных артерий, что делает поездки по городу легкими и удобными. Dubai South располагает развитой сетью дорог и общественного транспорта, обеспечивая легкий доступ как к деловым центрам, так и к развлекательным зонам. Кроме того, этот район предлагает множество возможностей для активного отдыха и развлечений. Здесь вы найдете парки, спортивные площадки, торговые центры и рестораны, что создает уникальную атмосферу для жизни и работы.

  • Palm Jumeirah – 25 минут
  • Dubai Mall – 33 минуты
  • Burj Khalifa – 35 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Уютный жилой комплекс Trafford Residences с широким спектром удобств в районе Dubai South, ОАЭ
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