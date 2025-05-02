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Жилой комплекс Новый комплекс SOLA Residences с бассейнами и детской игровой зоной, Wasl Gate, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$305,015
14.04.2025
$303,131
13.04.2025
$303,308
12.04.2025
$304,441
11.04.2025
$311,320
10.04.2025
$312,589
09.04.2025
$314,162
08.04.2025
$313,965
06.04.2025
$314,148
05.04.2025
$311,287
04.04.2025
$315,449
03.04.2025
$318,947
02.04.2025
$318,275
01.04.2025
$317,556
30.03.2025
$316,578
29.03.2025
$318,945
28.03.2025
$320,111
27.03.2025
$318,988
26.03.2025
$318,790
25.03.2025
$317,701
24.03.2025
$316,625
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25207
ID новостройки на Realting
In CRM: 2429974
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Energy (~ 500 м)

О комплексе

SOLA Residences – это жилой комплекс, который предлагает просторные и продуманные резиденции с 1-3 спальнями и идеально сочетает в себе преимущества городской жизни и уединенного отдыха.

Жители комплекса смогут насладиться непревзойденными возможностями для шопинга – всего в нескольких минутах находится Festival Plaza Mall, где представлены популярные магазины, включая IKEA и ACE, а также множество ресторанов и бутиков. Это идеальное место для семейных выходных, комфортного шопинга и приятных встреч с друзьями. Для тех, кто ценит активный образ жизни и отдых на свежем воздухе, проект предлагает живописный центральный парк прямо в своей территории. Просторные зеленые зоны, прогулочные тропинки и уютные места для отдыха станут отличным местом для занятий спортом, прогулок с детьми и встреч с друзьями. Это настоящий оазис природы в центре города, где можно расслабиться и отвлечься от суеты мегаполиса. На территории находится современный бассейн с зоной для отдыха, а для маленьких жителей предусмотрен отдельный детский бассейн, где они смогут весело и безопасно проводить время. Фитнес-центр оснащен новейшими тренажерами и предлагает пространство для занятий спортом в любое время дня. Для семей с детьми предусмотрена игровая площадка, где малыши смогут весело проводить время в безопасной и уютной обстановке. Также в комплексе есть многофункциональный зал, который можно использовать для проведения встреч, мероприятий или отдыха с соседями и друзьями.

Удобства:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Мультифункциональная комната

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка (50/50)

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в стратегическом месте – рядом с шоссе Sheikh Zayed Road, одной из главных транспортных артерий Дубая. Это позволяет легко и быстро добраться до ключевых деловых районов, таких как Downtown Dubai, Dubai Marina и Business Bay, а также до лучших ресторанов, развлекательных центров и торговых комплексов города. SOLA Residences идеально подойдет как для профессионалов, ведущих активный образ жизни, так и для семей, которые ценят удобство и комфорт. Одним из главных преимуществ этого жилого комплекса является непосредственная близость к станции метро Energy, что обеспечивает быстрый и удобный доступ к развитой транспортной сети Дубая. Здесь можно забыть о пробках и долгих поездках на автомобиле – метро позволит сэкономить время, снизить расходы на транспорт и с комфортом добираться до деловых и культурных центров, торговых центров и знаковых достопримечательностей города.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс SOLA Residences с бассейнами и детской игровой зоной, Wasl Gate, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$305,015
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