Жилой комплекс Новый комплекс SOLA Residences с бассейнами и детской игровой зоной, Wasl Gate, Дубай, ОАЭ

SOLA Residences – это жилой комплекс, который предлагает просторные и продуманные резиденции с 1-3 спальнями и идеально сочетает в себе преимущества городской жизни и уединенного отдыха.

Жители комплекса смогут насладиться непревзойденными возможностями для шопинга – всего в нескольких минутах находится Festival Plaza Mall, где представлены популярные магазины, включая IKEA и ACE, а также множество ресторанов и бутиков. Это идеальное место для семейных выходных, комфортного шопинга и приятных встреч с друзьями. Для тех, кто ценит активный образ жизни и отдых на свежем воздухе, проект предлагает живописный центральный парк прямо в своей территории. Просторные зеленые зоны, прогулочные тропинки и уютные места для отдыха станут отличным местом для занятий спортом, прогулок с детьми и встреч с друзьями. Это настоящий оазис природы в центре города, где можно расслабиться и отвлечься от суеты мегаполиса. На территории находится современный бассейн с зоной для отдыха, а для маленьких жителей предусмотрен отдельный детский бассейн, где они смогут весело и безопасно проводить время. Фитнес-центр оснащен новейшими тренажерами и предлагает пространство для занятий спортом в любое время дня. Для семей с детьми предусмотрена игровая площадка, где малыши смогут весело проводить время в безопасной и уютной обстановке. Также в комплексе есть многофункциональный зал, который можно использовать для проведения встреч, мероприятий или отдыха с соседями и друзьями.

Удобства:

Бассейны для взрослых и детей

Тренажерный зал

Детская игровая площадка

Мультифункциональная комната

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка (50/50)

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в стратегическом месте – рядом с шоссе Sheikh Zayed Road, одной из главных транспортных артерий Дубая. Это позволяет легко и быстро добраться до ключевых деловых районов, таких как Downtown Dubai, Dubai Marina и Business Bay, а также до лучших ресторанов, развлекательных центров и торговых комплексов города. SOLA Residences идеально подойдет как для профессионалов, ведущих активный образ жизни, так и для семей, которые ценят удобство и комфорт. Одним из главных преимуществ этого жилого комплекса является непосредственная близость к станции метро Energy, что обеспечивает быстрый и удобный доступ к развитой транспортной сети Дубая. Здесь можно забыть о пробках и долгих поездках на автомобиле – метро позволит сэкономить время, снизить расходы на транспорт и с комфортом добираться до деловых и культурных центров, торговых центров и знаковых достопримечательностей города.