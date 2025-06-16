  1. Realting.com
Жилой квартал Vindera The Valley, Виллы

Дубай, ОАЭ
от
$841,100
BTC
10.0047171
ETH
524.3899953
USDT
831 582.5378543
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
18
Дата обновления: 23.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Откройте для себя Vindera — исключительный оазис в рамках проекта The Valley Phase 2, где виды на Центральный парк и роскошные сады сочетаются с умиротворяющими лесными тропами. Погрузитесь в красоту природы, от цветочных ферм до насыщенных зеленых зон, дополненных благоухающими оздоровительными удобствами. Здесь каждый день дарит ощущение связи, спокойствия и простую радость жизни в ритме природы. В Vindera семьи процветают, а умиротворение становится образом жизни.

В Vindera природа — это не просто фон, а суть ежедневного бытия. Прогуляйтесь по красочным цветочным фермам, исследуйте залитые солнцем луга или обретите покой на тихих лесных тропинках. Пышные сады, уединенные внутренние дворики и живописные уголки на открытом воздухе располагают к размышлениям, превращая обычные моменты в возможности для умиротворения и вдохновения.

Помимо личных убежищ, Vindera приглашает к активной жизни. Просторные парки, детские игровые площадки и динамичные зоны на свежем воздухе пробуждают любопытство и радость открытий, в то время как оздоровительные центры и современный фитнес-центр способствуют гармонии тела и разума. От спокойных утренних прогулок до социальных мероприятий в клубном доме или отдыха у бассейна — жизнь здесь представляет собой тщательно сбалансированное сочетание wellness и семейного досуга.

Войдите в Vindera, где изумрудные сады, наполненные солнцем пространства и безмятежные тропы определяют образ жизни, вдохновленный природой. Расслабляйтесь, общайтесь и восстанавливайте силы среди буйной зелени, уютных двориков и wellness-зон, где современные удобства гармонично сочетаются с красотой окружающего мира. Каждый уголок манит к исследованию, открытиям и тихим размышлениям. В Vindera каждое пространство создано, чтобы обогащать вашу жизнь моментами общения, гармонии и радости. От тихих уголков для уединения до оживленных мест для социализации — сообщество предлагает впечатления, которые укрепляют благополучие, дарят вдохновение для единения и создают драгоценные воспоминания в месте, где природа и современная жизнь встречаются в гармонии.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

