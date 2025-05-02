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Жилой комплекс Новая резиденция Binghatti Haven с бассейном, спа и мини-гольфом, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$206,810
14.04.2025
$205,533
13.04.2025
$205,654
12.04.2025
$206,421
11.04.2025
$211,085
10.04.2025
$211,946
09.04.2025
$213,012
08.04.2025
$212,879
06.04.2025
$213,003
05.04.2025
$211,062
04.04.2025
$213,884
03.04.2025
$216,257
02.04.2025
$215,801
01.04.2025
$215,312
30.03.2025
$214,650
29.03.2025
$216,256
28.03.2025
$217,045
27.03.2025
$216,285
26.03.2025
$216,150
25.03.2025
$215,412
24.03.2025
$214,682
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17
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24892
ID новостройки на Realting
In CRM: 2420057
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Binghatti Haven — жилой комплекс в престижном районе Dubai Sports City. Проект предлагает студии и апартаменты с 1-3 спальнями, которые гармонично сочетают элегантный дизайн, роскошь и комфорт. Каждый элемент интерьера продуман до мелочей. Пространства отличаются изысканной отделкой, где используются только высококачественные материалы, создавая атмосферу роскоши и уюта. Жилой комплекс предлагает великолепную инфраструктуру, способствующую активному и гармоничному образу жизни. Представьте утро, которое начинается с пробежки по живописным тропам и дни, наполненные занятиями спортом, на баскетбольной площадке или падел-корте, и вечера, проведенные у инфинити-бассейна или в расслабляющем джакузи.

Удобства:

  • СПА и зона гидротерапии
  • Инфинити-бассейн
  • Лаунж для владельцев
  • Мини-гольф
  • Кинотеатр
  • Игровая зона

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Рассрочка 20/50/30

Особенности квартир

Без мебели, но включена бытовая техника: плита, стиральная машина, микроволновая печь

Расположение и объекты поблизости

Расположенный в сердце Dubai Sports City, проект дарит своим жителям легкий доступ к ключевым достопримечательностям Дубая. Благодаря удобному расположению рядом с основными транспортными магистралями и общественным транспортом, вы можете быстро добраться до знаковых мест города, таких как Burj Khalifa и Dubai Marina. Это место идеально подходит для тех, кто ищет баланс между активной городской жизнью и уединением.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Binghatti Haven с бассейном, спа и мини-гольфом, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$206,810
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