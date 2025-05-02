Жилой комплекс Новая резиденция Binghatti Haven с бассейном, спа и мини-гольфом, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ

Binghatti Haven — жилой комплекс в престижном районе Dubai Sports City. Проект предлагает студии и апартаменты с 1-3 спальнями, которые гармонично сочетают элегантный дизайн, роскошь и комфорт. Каждый элемент интерьера продуман до мелочей. Пространства отличаются изысканной отделкой, где используются только высококачественные материалы, создавая атмосферу роскоши и уюта. Жилой комплекс предлагает великолепную инфраструктуру, способствующую активному и гармоничному образу жизни. Представьте утро, которое начинается с пробежки по живописным тропам и дни, наполненные занятиями спортом, на баскетбольной площадке или падел-корте, и вечера, проведенные у инфинити-бассейна или в расслабляющем джакузи.

Удобства:

СПА и зона гидротерапии

Инфинити-бассейн

Лаунж для владельцев

Мини-гольф

Кинотеатр

Игровая зона

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Рассрочка 20/50/30

Особенности квартир

Без мебели, но включена бытовая техника: плита, стиральная машина, микроволновая печь

Расположение и объекты поблизости

Расположенный в сердце Dubai Sports City, проект дарит своим жителям легкий доступ к ключевым достопримечательностям Дубая. Благодаря удобному расположению рядом с основными транспортными магистралями и общественным транспортом, вы можете быстро добраться до знаковых мест города, таких как Burj Khalifa и Dubai Marina. Это место идеально подходит для тех, кто ищет баланс между активной городской жизнью и уединением.