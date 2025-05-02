Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Place рядом с гольф-клубами, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ

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Новый 10-этажный жилой комплекс. К покупке доступны студии, квартиры с 1 и 2 спальнями. В квартирах качественная отделка, полностью оборудованные кухни, есть балконы или террасы.
В комплексе есть инфинити-бассейн с шезлонгами, зеленая зона с пешеходными дорожками, магазин на первом этаже.
Уд…
Квартира в современном жилом комплексе Nasaq 5 в Шардже! Высокая доходность 6-8%! Апартаменты оборудованы необходимой бытовой техникой! Система "умный дом"! Отлично подойдет для жизни, инвестиций и cдачу в aренду!
Удобства: благоустроенная зона отдыха для детей и взрослых, тренажерный зал…
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Агентство
DDA Real Estate
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Апартаменты в новом проекте Samana Barari Views ll в районе Majan! Прекрасные апартаменты для жизни и инвестиций! Высокий доход от сдачи в аренду - от 8% в $! Беспроцентная рассрочка!
Преимущества: бассейн с просторной террасой, кабинки для переодевания, водный аттракцион «ленивая река», …
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Агентство
DDA Real Estate
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Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com