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  3. Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Place рядом с гольф-клубами, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Place рядом с гольф-клубами, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$474,077
18.05.2025
$474,077
17.05.2025
$472,330
16.05.2025
$472,644
14.05.2025
$476,449
13.05.2025
$471,368
11.05.2025
$470,352
10.05.2025
$471,923
09.05.2025
$468,090
08.05.2025
$466,386
07.05.2025
$467,998
14.04.2025
$465,900
13.04.2025
$466,173
12.04.2025
$467,909
11.04.2025
$478,486
10.04.2025
$480,436
09.04.2025
$482,846
08.04.2025
$482,547
06.04.2025
$482,833
05.04.2025
$478,434
04.04.2025
$484,825
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20
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 15940
ID новостройки на Realting
In CRM: 2358487
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Предлагаются апартаменты в резиденции с богатой инфраструктурой.

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника Siemens
Расположение и объекты поблизости
  • Гольф-клуб - 3 км
  • Дубай Марина - 10 км
  • Пальма Джумейра - 12 км
  • Бурдж-Аль-Араб - 12 км
  • Бизнес-Бэй - 17 км
  • Международный аэропорт Дубай - 30 км

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Place рядом с гольф-клубами, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
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$474,077
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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