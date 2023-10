Дубай, ОАЭ

от €272,000

Сдача в: 2025

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Арджане, известную как Elano by Oro 24 Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны Полу-меблированный BUA; 1045 кв. Порошковая комната Область магазина Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания приемная Район барбекю Бассейн тренажерный зал Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Детская игровая площадка Беговая дорожка, Велоспорт и Бег Шоппинг и супермаркет Спа и Сауна Фитнес-центр Спортивный корт Открытый кинотеатр Настольный теннис Клуб здоровья Cabana сидячие места Крытый баскетбол Паровая комната Зал для вечеринок Бильярд Тропический душ библиотека Ландшафтный сад Расположение рядом; Dubai Sports City – 05 минут Jumeirah Village Circle – 05 минут First Avenue Mall – 10 минут Торговый центр Эмиратов – 15 минут Шейх Зайед Роуд – 20 минут Бизнес-Бей – 20 минут Международный аэропорт Дубая – 25 минут