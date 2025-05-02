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Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Ivory с бассейнами и полем для мини-гольфа в районе Al Jaddaf, Дубай

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$788,631
18.05.2025
$788,631
17.05.2025
$785,718
16.05.2025
$786,245
14.05.2025
$792,575
13.05.2025
$784,123
11.05.2025
$782,432
10.05.2025
$785,048
09.05.2025
$778,672
08.05.2025
$775,841
07.05.2025
$778,514
14.04.2025
$775,017
13.04.2025
$775,472
12.04.2025
$778,368
11.04.2025
$795,956
10.04.2025
$799,199
09.04.2025
$803,219
08.04.2025
$802,719
06.04.2025
$803,187
05.04.2025
$795,870
04.04.2025
$806,510
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17
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ID: 22123
ID новостройки на Realting
In CRM: 2393897
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Ivory — 25-этажный жилой комплекс, который включает в себя 331 резиденции: студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Дизайн квартир сочетает в себе высококачественные архитектурные решения и природные материалы, что создает идеальный баланс между элегантностью и уютом. Большие окна наполняют каждую квартиру солнечным светом и позволяют наслаждаться панорамными видами на городской пейзаж, а небольшие террасы становятся идеальным местом для вечерних встреч с близкими. Вас ждет изысканный интерьер, где каждая деталь продумана для вашего комфорта и роскоши. Ванные комнаты отличаются изысканностью и стилем. Современная кухня оснащена бытовой техникой для комфортной жизни: холодильник с морозильной камерой, стиральная машина, духовка и микроволновая печь. Для желающих сразу окунуться в атмосферу комфорта и стиля мы предлагаем услугу меблировки апартаментов. Стоимость меблировки зависит от типа квартиры: для студии она составляет 50 000 AED, а для апартаментов с 1 спальней — 75 000 AED. Вас ждет изысканный и функциональный интерьер, продуманный до мелочей.

Проект предлагает своим жильцам удобства, которые сделают вашу жизнь еще более комфортной. Погружайтесь в атмосферу роскоши у бассейна для взрослых, расположенного на просторной террасе с удобными лежаками и зоной для загара. Для самых маленьких предусмотрен отдельный бассейн и разнообразные игровые зоны отдыха на свежем воздухе. Кроме того, вы сможете насладиться захватывающими моментами на поле для мини-гольфа или отдохнуть на уютных диванах с завораживающим видом на окружающую красоту.

Просторные апартаменты, безупречные удобства и престижное расположение сливаются воедино, создавая атмосферу, где рождаются новые воспоминания и каждый день становится началом нового приключения.

Удобства

  • бассейны для взрослых и детей
  • детские площадки
  • беговые и велосипедные дорожки
  • баскетбольная площадка
  • спортивный зал
  • зона барбекю
  • мини-гольф

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме

Бытовая техника (холодильник, стиральная машина, духовка, микроволновая печь) входит в стоимость.

Меблировка оплачивается отдельно: студии - 50 000 AED, апартаменты с 1 спальней — 75 000 AED.

Расположение и объекты поблизости

Расположение — это один из ключевых факторов, определяющих привлекательность жилой недвижимости. Al Jaddaf — это известный район, который не только близок к множеству удобств и развлекательных заведений, но и славится своей культурной насыщенностью. Здесь находятся такие знаковые места, как Dubai Festival City и Dubai Creek. Комплекс расположен всего в трех минутах от центра Дубая и в десяти минутах от великолепного пляжа Джумейра, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит удобство.

  • Al Jaddaf Walk - 3 минуты
  • Burj Khalifa & Downtown Dubai - 5 минут
  • Dubai Opera - 5 минут
  • The Dubai Mall - 5 минут
  • Museum of the Future - 6 минут
  • Dubai Design District - 8 минут
  • Meydan Racecourse - 10 минут
  • Ras Al Khor Wildlife Sanctuary - 10 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Ivory с бассейнами и полем для мини-гольфа в районе Al Jaddaf, Дубай
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от
$788,631
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