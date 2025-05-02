Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Ivory с бассейнами и полем для мини-гольфа в районе Al Jaddaf, Дубай

Ivory — 25-этажный жилой комплекс, который включает в себя 331 резиденции: студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Дизайн квартир сочетает в себе высококачественные архитектурные решения и природные материалы, что создает идеальный баланс между элегантностью и уютом. Большие окна наполняют каждую квартиру солнечным светом и позволяют наслаждаться панорамными видами на городской пейзаж, а небольшие террасы становятся идеальным местом для вечерних встреч с близкими. Вас ждет изысканный интерьер, где каждая деталь продумана для вашего комфорта и роскоши. Ванные комнаты отличаются изысканностью и стилем. Современная кухня оснащена бытовой техникой для комфортной жизни: холодильник с морозильной камерой, стиральная машина, духовка и микроволновая печь. Для желающих сразу окунуться в атмосферу комфорта и стиля мы предлагаем услугу меблировки апартаментов. Стоимость меблировки зависит от типа квартиры: для студии она составляет 50 000 AED, а для апартаментов с 1 спальней — 75 000 AED. Вас ждет изысканный и функциональный интерьер, продуманный до мелочей.

Проект предлагает своим жильцам удобства, которые сделают вашу жизнь еще более комфортной. Погружайтесь в атмосферу роскоши у бассейна для взрослых, расположенного на просторной террасе с удобными лежаками и зоной для загара. Для самых маленьких предусмотрен отдельный бассейн и разнообразные игровые зоны отдыха на свежем воздухе. Кроме того, вы сможете насладиться захватывающими моментами на поле для мини-гольфа или отдохнуть на уютных диванах с завораживающим видом на окружающую красоту.

Просторные апартаменты, безупречные удобства и престижное расположение сливаются воедино, создавая атмосферу, где рождаются новые воспоминания и каждый день становится началом нового приключения.

Удобства

бассейны для взрослых и детей

детские площадки

беговые и велосипедные дорожки

баскетбольная площадка

спортивный зал

зона барбекю

мини-гольф

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме

Бытовая техника (холодильник, стиральная машина, духовка, микроволновая печь) входит в стоимость.

Меблировка оплачивается отдельно: студии - 50 000 AED, апартаменты с 1 спальней — 75 000 AED.

Расположение и объекты поблизости

Расположение — это один из ключевых факторов, определяющих привлекательность жилой недвижимости. Al Jaddaf — это известный район, который не только близок к множеству удобств и развлекательных заведений, но и славится своей культурной насыщенностью. Здесь находятся такие знаковые места, как Dubai Festival City и Dubai Creek. Комплекс расположен всего в трех минутах от центра Дубая и в десяти минутах от великолепного пляжа Джумейра, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит удобство.