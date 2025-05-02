Жилой комплекс Самый высокий жилой комплекс Sobha Central The Horizon в районе Джумейра Лейк Тауэрс, Дубай, ОАЭ

Sobha Central The Horizon — жилой комплекс, расположенный вдоль знаменитой Sheikh Zayed Road. К приобретению доступны апартаменты с 1-2 спальнями. Каждая квартира представляет собой уютное и светлое пространство: высокие потолки, просторные комнаты, а также уникальные виды из окон на Bluewaters, Palm Jumeirah и Palm Jebel Ali.

Современные лаунжи, площадки для совместных мероприятий, уютные зоны для релаксации и зоны для занятий спортом превращают жилое пространство в живое, насыщенное энергией сообщество. Внутри комплекса есть всё необходимое для комфортной жизни: бизнес-центр для деловых встреч, современный фитнес-зал и спа-зона для отдыха, парки для прогулок и активного отдыха, а также супермаркет и бутики, что обеспечивает удобство и независимость. Здесь всё продумано до мелочей — от просторных детских игровых площадок и семейных зон до зон для медитации и духовных практик. На территории расположены бассейны как для взрослых, так и для детей, а также просторные зоны для активных тренировок на свежем воздухе, беговые дорожки, мини-гольф и футбольное поле. Для любителей командных видов спорта есть площадки для крикета и стены для скалолазания.

Расположение и объекты поблизости

Его расположение — это ключ к динамичной жизни: всего в нескольких шагах от центра города, таких как Downtown Dubai, Dubai Marina и Dubai International Financial Centre, а также в непосредственной близости к метро Jebel Ali, что обеспечивает безупречную транспортную доступность.