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Жилой комплекс Orania с парками и пляжем недалеко от достопримечательностей, район The Valley, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€412,080
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7
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О комплексе

Предлагаются элитные таунхаусы с тремя, четырьмя и пятью спальнями.

Резиденция располагает детскими и спортивными площадками, зоной барбекю, ресторанами и магазинами, парками, озером с песчаным пляжем.

Стоимость - от 408 000 долларов США (1 498 624 дирхам)

Окончание строительства - декабрь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Шоссе Al-Ain - 5 минут
  • Дубай Аутлет Молл - 31 минута
  • Аэропорт Dxb Int’ - 41 минута
  • Даунтаун Дубай - 43 минуты
  • Бурдж Халифа - 43 минуты
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Orania с парками и пляжем недалеко от достопримечательностей, район The Valley, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€412,080
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