Жилой комплекс Lum1nar Tower

Меблированные апартаменты в новом проекте Lum1nar в районе Jumeirah Village Triangle (JVT)! Встроена система "умный дом"! Поблизости находятся школы, торговые центры и пляж! Для жизни и инвестиций! Доход от перепродажи - 20-25% в $! Рассрочка без % после передачи ключей!
Срок сдачи - 4 кв. 2026 г.
- стоимость 1 bedroom начинается от 250741$;
- площади от 53 кв.м.
Удобства: крытая парковка, детский бассейн, бассейн, детская игровая площадка, лобби, общий тренажерный зал и фитнес, зоны отдыха, кофейни и рестораны, зона барбекю, общий тренажерный зал, клубный дом, студия йоги, сауна.
Расположение:
Рядом с ЖК находятся удобные выезды на Шейх-Мухаммед-ибн-Зайед-роуд (E311) и Аль-Хаиль-роуд (E44), по которым легко попасть в центральную часть эмирата. В 20–35 минутах езды — прибрежные зоны Пальм-Джумейра и Пальм-Джебель-Али. Дорога до центра Дубая займёт примерно 30 минут на машине. Столько же времени потребуется, чтобы добраться до аэропорта.
План оплаты:
20% - при бронировании
40% - во время строительства
40% - при передаче
Наличие свободных апартаментов предоставим по запросу!
Мы расскажем Вам все о покупке недвижимости в ОАЭ. Напишите или позвоните нам, мы ответим на все интересующие Вас вопросы!