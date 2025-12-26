  1. Realting.com
Жилой комплекс Lum1nar Tower

Дубай, ОАЭ
от
$245,322
;
7
ID: 19963
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.06.2024

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    26

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

Меблированные апартаменты в новом проекте Lum1nar в районе Jumeirah Village Triangle (JVT)! Встроена система "умный дом"! Поблизости находятся школы, торговые центры и пляж! Для жизни и инвестиций! Доход от перепродажи - 20-25% в $! Рассрочка без % после передачи ключей!

Срок сдачи - 4 кв. 2026 г.
- стоимость 1 bedroom начинается от 250741$;
- площади от 53 кв.м.

Удобства: крытая парковка, детский бассейн, бассейн, детская игровая площадка, лобби, общий тренажерный зал и фитнес, зоны отдыха, кофейни и рестораны, зона барбекю, общий тренажерный зал, клубный дом, студия йоги, сауна.

Расположение:
Рядом с ЖК находятся удобные выезды на Шейх-Мухаммед-ибн-Зайед-роуд (E311) и Аль-Хаиль-роуд (E44), по которым легко попасть в центральную часть эмирата. В 20–35 минутах езды — прибрежные зоны Пальм-Джумейра и Пальм-Джебель-Али. Дорога до центра Дубая займёт примерно 30 минут на машине. Столько же времени потребуется, чтобы добраться до аэропорта.

План оплаты:
20% - при бронировании
40% - во время строительства
40% - при передаче

Наличие свободных апартаментов предоставим по запросу!
Мы расскажем Вам все о покупке недвижимости в ОАЭ. Напишите или позвоните нам, мы ответим на все интересующие Вас вопросы!

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Еда и напитки

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
