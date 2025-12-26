Жилой комплекс Lum1nar Tower

Меблированные апартаменты в новом проекте Lum1nar в районе Jumeirah Village Triangle (JVT)! Встроена система "умный дом"! Поблизости находятся школы, торговые центры и пляж! Для жизни и инвестиций! Доход от перепродажи - 20-25% в $! Рассрочка без % после передачи ключей!



Срок сдачи - 4 кв. 2026 г.

- стоимость 1 bedroom начинается от 250741$;

- площади от 53 кв.м.



Удобства: крытая парковка, детский бассейн, бассейн, детская игровая площадка, лобби, общий тренажерный зал и фитнес, зоны отдыха, кофейни и рестораны, зона барбекю, общий тренажерный зал, клубный дом, студия йоги, сауна.



Расположение:

Рядом с ЖК находятся удобные выезды на Шейх-Мухаммед-ибн-Зайед-роуд (E311) и Аль-Хаиль-роуд (E44), по которым легко попасть в центральную часть эмирата. В 20–35 минутах езды — прибрежные зоны Пальм-Джумейра и Пальм-Джебель-Али. Дорога до центра Дубая займёт примерно 30 минут на машине. Столько же времени потребуется, чтобы добраться до аэропорта.



План оплаты:

20% - при бронировании

40% - во время строительства

40% - при передаче



