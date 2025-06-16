Жилой комплекс Radisson Blu Hotel & Residences - RAK Central | Ras Al Khaimah

Radisson Blu Hotel & Residences: премиальный отель и брендированные резиденции в RAK Central

Свяжитесь с нами для бронирования лучших лотов на этапе soft launch!

Radisson Blu Hotel & Residences в сердце культурно-делового хаба RAK Central — Radisson Blu Hotel & Residences.

Это идеальный союз премиального отеля и брендированных резиденций, где роскошь проживания встречается с выгодой инвестиций.

Ваше ключевое преимущество и идеальная инвестиция:

Престиж бренда: Сильный международный бренд гарантирует высокий спрос и статус.

Сильный международный бренд гарантирует высокий спрос и статус. Лучшая локация: Резиденции расположены в эпицентре жизни RAK Central.

Резиденции расположены в эпицентре жизни RAK Central. Пассивный доход: Возможность получать прибыль от аренды (управление Radisson Blu Hotel) и роста капитализации.

Ключевые особенности проекта

361 номер в едином комплексе с отелем.

222 резиденции под брендом Radisson Blu.

Резиденции:

Цена: от 1.1 млн. AED до 3.2 млн. AED

от 1.1 млн. AED до 3.2 млн. AED Площадь: от 43,8 м2 до 127,7 м2

от 43,8 м2 до 127,7 м2 Локация: RAK Central, Рас‑эль‑Хайма

RAK Central, Рас‑эль‑Хайма Типы жилья: студии апартаменты с 1–3 спальнями



Отельные номера:

Цена: от 1.3 млн. AED до 3.0 млн. AED

от 1.3 млн. AED до 3.0 млн. AED Площадь: от 48 м2 до 119,8 м2

от 48 м2 до 119,8 м2 Локация: остров Аль‑Марджан, Рас‑эль‑Хайма

остров Аль‑Марджан, Рас‑эль‑Хайма Типы жилья: студия апартаменты с 1–2 спальнями



Состояние квартир: полностью меблированы

Сдача объекта: 4 квартал 2029 года

План оплаты 70/30:

Первый взнос: 20%

Без% рассрочка: 4 квартал 2029 года

10 % — при бронировании

60 % — в процессе строительства

30 % — по завершении строительства

Форма оплаты:

Банковские переводы

Криптовалюта - USDT, BTC, ETH

Принимаем наличные в России - Рубли, Евро, Доллары

Инфраструктура и удобства

Резиденты Radisson Blu получают доступ к:

5 ресторанов и баров

СПА-салон

Тренажерный зал

Терраса на крыше и бар у бассейна

Конференц-залы

Детский клуб

Лаунж-зоны

Подземный паркинг

24/7 охрана и многое другое

Свяжитесь с нами для бронирования лучших лотов на этапе soft launch!