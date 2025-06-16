  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Рас-эль-Хайма
  4. Жилой комплекс Radisson Blu Hotel & Residences - RAK Central | Ras Al Khaimah

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$306,170
BTC
3.6418312
ETH
190.8839435
USDT
302 705.5351502
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
6
ID: 33345
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Рас-эль-Хайма

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Radisson Blu Hotel & Residences: премиальный отель и брендированные резиденции в RAK Central

Свяжитесь с нами для бронирования лучших лотов на этапе soft launch!

Radisson Blu Hotel & Residences в сердце культурно-делового хаба RAK Central — Radisson Blu Hotel & Residences. 

Это идеальный союз премиального отеля и брендированных резиденций, где роскошь проживания встречается с выгодой инвестиций.

Ваше ключевое преимущество и идеальная инвестиция:

  • Престиж бренда: Сильный международный бренд гарантирует высокий спрос и статус.
  • Лучшая локация: Резиденции расположены в эпицентре жизни RAK Central.
  • Пассивный доход: Возможность получать прибыль от аренды (управление Radisson Blu Hotel) и роста капитализации.

Ключевые особенности проекта

361 номер в едином комплексе с отелем.
222 резиденции под брендом Radisson Blu.

Резиденции:

  • Цена: от 1.1 млн. AED до 3.2 млн. AED
  • Площадь: от 43,8 м2 до 127,7 м2
  • Локация: RAK Central, Рас‑эль‑Хайма
  • Типы жилья:
    • студии
    • апартаменты с 1–3 спальнями

Отельные номера:

  • Цена: от 1.3 млн. AED до 3.0 млн. AED
  • Площадь: от 48 м2 до 119,8 м2
  • Локация: остров Аль‑Марджан, Рас‑эль‑Хайма
  • Типы жилья:
    • студия
    • апартаменты с 1–2 спальнями

Состояние квартир: полностью меблированы
Сдача объекта: 4 квартал 2029 года

План оплаты 70/30:

Первый взнос: 20%
Без% рассрочка: 4 квартал 2029 года

  • 10 % — при бронировании
  • 60 % — в процессе строительства
  • 30 % — по завершении строительства

Форма оплаты:

  • Банковские переводы
  • Криптовалюта - USDT, BTC, ETH
  • Принимаем наличные в России - Рубли, Евро, Доллары

Инфраструктура и удобства

Резиденты Radisson Blu получают доступ к:

  • 5 ресторанов и баров
  • СПА-салон
  • Тренажерный зал
  • Терраса на крыше и бар у бассейна
  • Конференц-залы
  • Детский клуб
  • Лаунж-зоны
  • Подземный паркинг
  • 24/7 охрана и многое другое

Свяжитесь с нами для бронирования лучших лотов на этапе soft launch!

Местонахождение на карте

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
