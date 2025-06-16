Жилой комплекс Radisson Blu Hotel & Residences - RAK Central | Ras Al Khaimah

Radisson Blu Hotel & Residences: премиальный отель и брендированные резиденции в RAK Central
Свяжитесь с нами для бронирования лучших лотов на этапе soft launch!
Radisson Blu Hotel & Residences в сердце культурно-делового хаба RAK Central — Radisson Blu Hotel & Residences.
Это идеальный союз премиального отеля и брендированных резиденций, где роскошь проживания встречается с выгодой инвестиций.
Ваше ключевое преимущество и идеальная инвестиция:
- Престиж бренда: Сильный международный бренд гарантирует высокий спрос и статус.
- Лучшая локация: Резиденции расположены в эпицентре жизни RAK Central.
- Пассивный доход: Возможность получать прибыль от аренды (управление Radisson Blu Hotel) и роста капитализации.
Ключевые особенности проекта
361 номер в едином комплексе с отелем.
222 резиденции под брендом Radisson Blu.
Резиденции:
- Цена: от 1.1 млн. AED до 3.2 млн. AED
- Площадь: от 43,8 м2 до 127,7 м2
- Локация: RAK Central, Рас‑эль‑Хайма
- Типы жилья:
- студии
- апартаменты с 1–3 спальнями
Отельные номера:
- Цена: от 1.3 млн. AED до 3.0 млн. AED
- Площадь: от 48 м2 до 119,8 м2
- Локация: остров Аль‑Марджан, Рас‑эль‑Хайма
- Типы жилья:
- студия
- апартаменты с 1–2 спальнями
Состояние квартир: полностью меблированы
Сдача объекта: 4 квартал 2029 года
План оплаты 70/30:
Первый взнос: 20%
Без% рассрочка: 4 квартал 2029 года
- 10 % — при бронировании
- 60 % — в процессе строительства
- 30 % — по завершении строительства
Форма оплаты:
- Банковские переводы
- Криптовалюта - USDT, BTC, ETH
- Принимаем наличные в России - Рубли, Евро, Доллары
Инфраструктура и удобства
Резиденты Radisson Blu получают доступ к:
- 5 ресторанов и баров
- СПА-салон
- Тренажерный зал
- Терраса на крыше и бар у бассейна
- Конференц-залы
- Детский клуб
- Лаунж-зоны
- Подземный паркинг
- 24/7 охрана и многое другое
