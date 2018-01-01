Комплекс из вилл Aquilegia с водными аттракционами и площадками для игр и спорта, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €422,921

Первоклассный апарт-отель прямо на пляже предлагает своим гостям рестораны, бассейны, СПА, места для проведения деловых встреч, банкетов и вечеринок. Это место знаменито своим 150 метровым песчаным пляжем и ночным клубом на крыше здания. Комплекс включает 470 роскошных номеров, которые обставлены изысканной мебелью. Из окон открывается потрясающий вид на море, гавань и город. Удобства и оснащение в доме оборудованная кухня окна во всю длину кровати королевского размера высокоскоростной Интернет лучший мрамор ванные комнаты оснащены отдельной ванной и душем Преимущества Апартаменты в этом комплексе уже успешно сдаются в аренду и размещены на самых популярных сайтах, включая Booking и Tripadvisor. Владельцам распределяется 40% от дохода по системе пула. Средняя доходность за прошлый год составила 7,5% нетто. В 2022 году ожидается доходность 9-10%. Владелец имеет право проживать в номере 14 дней в году. Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000. Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен прямо у "основания" пальмы, рядом с Дубай Марина. Дубай Интернет Сити всего в 5 км. Ближайшее поле для гольфа в 7 км. Госпиталь в 8,5 км. Дубай Хиллс Молл в 14 км. Международный аэропорт в 40 км.