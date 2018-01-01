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  3. Комплекс из вилл Aquilegia с водными аттракционами и площадками для игр и спорта, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ

Комплекс из вилл Aquilegia с водными аттракционами и площадками для игр и спорта, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€318,800
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6
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О комплексе

Проект является закрытым сообществом в тихом озелененном районе Damac Hills 2, и находится рядом с Jebel Ali - Lehbab Road (E77).

Комплекс состоит исключительно из вилл с тремя спальнями.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: амфитеатр, озеро для катания на лодках, сад бабочек, велосипедные дорожки, озеро для рыбалки, плавучий кинотеатр, футбольное поле, площадка для игр в шахматы, беговая дорожка, искусственный пляж, открытый кинотеатр, пейнтбольный клуб, зооферма, парк для пикников, закусочная, игра "змеи и лестницы", волейбольная площадка, аквапарк с различными аттракционами, сад дзен.

Расположение и объекты поблизости

На автомобиле:

  • 38 минут до ТЦ Dubai Mall
  • 38 минут до Palm Jumeirah
  • 37 минут до Burj Al Arab
  • 42 минуты до The Walk JBR
  • Международный аэропорт Дубая (DXB) - 39 минут
  • Международный аэропорт Аль-Мактум - примерно в 44 минутах езды.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Комплекс из вилл Aquilegia с водными аттракционами и площадками для игр и спорта, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€318,800
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