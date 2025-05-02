Жилой комплекс Новый комплекс Havelock Residences с бассейнами в зеленом районе Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Дубай, ОАЭ

Havelock Residences — новый жилой проект, воплощение современного стиля жизни в самом сердце одного из самых развитых и зелёных районов Дубая — Jebel Ali Village (Discovery Gardens). К приобретению доступны студии и апартаменты с 1-2 спальнями.

Внутренние пространства продуманы до мелочей — от стильных кухонь, вдохновляющих на кулинарные шедевры и теплые вечера в кругу семьи, до ванных комнат с премиальной отделкой. Каждая резиденция оборудована системой «умный дом». Для любителей активной жизни и семейного отдыха комплекс предлагает эксклюзивный набор удобств. Здесь есть всё: от полностью оснащенного фитнес-центра и спортивной студии до аква-зоны с бассейнами для взрослых и детей, водными горками и площадями с фонтанами. Тренироваться можно как в зале, так и на свежем воздухе — к вашим услугам йога-студия, беговая дорожка, площадка для бокса и зона для медитаций под открытым небом, VR-гольф и баскетбольная площадка. Для самых маленьких предусмотрены крытые и уличные игровые зоны, батуты и зоны для скалолазания. Окунитесь в атмосферу уюта на открытом лаундже с камином, попробуйте ароматный шашлык в зоне барбекю или отдохните в у живописной лагуны с каскадными песчаными террасами. Для цифрового поколения предусмотрены геймерские зоны и мультимедийные пространства.

Удобства:

Фитнес-студия

Беговая дорожка

Кинотеатр под открытым небом

Детская комната

Студия йоги

Бассейны для взрослых и детей

Детская игровая площадка

Скейт-парк

Скалодром

Баскетбольная площадка

Станция для зарядки электроавтомобилей

Зона барбекю

Система “умный дом”

Симулятор гольфа (VR-гольф)

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Рассрочка: 60/40

Особенности квартир

Частично меблированные апартаменты, кухонная техника TEKA + система "умный дом"

Расположение и объекты поблизости

Всего в четырёх минутах ходьбы от станции метро Discovery Gardens 2, этот проект создан для тех, кто ценит доступность, стиль и высокое качество жизни.