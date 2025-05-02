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Жилой комплекс Новый комплекс Havelock Residences с бассейнами в зеленом районе Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$190,015
08.05.2025
$190,015
07.05.2025
$190,670
;
17
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ID: 25870
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In CRM: 2451825
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Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Havelock Residences — новый жилой проект, воплощение современного стиля жизни в самом сердце одного из самых развитых и зелёных районов Дубая — Jebel Ali Village (Discovery Gardens). К приобретению доступны студии и апартаменты с 1-2 спальнями.

Внутренние пространства продуманы до мелочей — от стильных кухонь, вдохновляющих на кулинарные шедевры и теплые вечера в кругу семьи, до ванных комнат с премиальной отделкой. Каждая резиденция оборудована системой «умный дом». Для любителей активной жизни и семейного отдыха комплекс предлагает эксклюзивный набор удобств. Здесь есть всё: от полностью оснащенного фитнес-центра и спортивной студии до аква-зоны с бассейнами для взрослых и детей, водными горками и площадями с фонтанами. Тренироваться можно как в зале, так и на свежем воздухе — к вашим услугам йога-студия, беговая дорожка, площадка для бокса и зона для медитаций под открытым небом, VR-гольф и баскетбольная площадка. Для самых маленьких предусмотрены крытые и уличные игровые зоны, батуты и зоны для скалолазания. Окунитесь в атмосферу уюта на открытом лаундже с камином, попробуйте ароматный шашлык в зоне барбекю или отдохните в у живописной лагуны с каскадными песчаными террасами. Для цифрового поколения предусмотрены геймерские зоны и мультимедийные пространства.

Удобства:

  • Фитнес-студия
  • Беговая дорожка
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Детская комната
  • Студия йоги
  • Бассейны для взрослых и детей
  • Детская игровая площадка
  • Скейт-парк
  • Скалодром
  • Баскетбольная площадка
  • Станция для зарядки электроавтомобилей
  • Зона барбекю
  • Система “умный дом”
  • Симулятор гольфа (VR-гольф)

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Рассрочка: 60/40

Особенности квартир

Частично меблированные апартаменты, кухонная техника TEKA + система "умный дом"

Расположение и объекты поблизости

Всего в четырёх минутах ходьбы от станции метро Discovery Gardens 2, этот проект создан для тех, кто ценит доступность, стиль и высокое качество жизни.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс Havelock Residences с бассейнами в зеленом районе Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$190,015
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