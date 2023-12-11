Pagani DarGlobal

Первые резиденции в мире от Pagani – это

воплощенный в жизнь в уникальной башне. Создан для того, чтобы

Головы поворачиваются, здание нестабильно

линий, сильный неровный заход, прозрачность

и скрытые балансы, создающие динамический эффект, подобный

никакой другой. И когда вы подойдете ближе, вы обнаружите

жемчужина, невероятная подвешенная сфера, которая

выглядит так, как будто он бросает вызов гравитации. Башня настоящая

19-этажная геометрическая симфония совершенства

жилых шедевров, 3 подвальных этажа и

величественный первый этаж.