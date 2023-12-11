Pagani DarGlobal

Первые резиденции в мире от Pagani – это
воплощенный в жизнь в уникальной башне. Создан для того, чтобы
Головы поворачиваются, здание нестабильно
линий, сильный неровный заход, прозрачность
и скрытые балансы, создающие динамический эффект, подобный
никакой другой. И когда вы подойдете ближе, вы обнаружите
жемчужина, невероятная подвешенная сфера, которая
выглядит так, как будто он бросает вызов гравитации. Башня настоящая
19-этажная геометрическая симфония совершенства
жилых шедевров, 3 подвальных этажа и
величественный первый этаж.