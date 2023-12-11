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Pagani DarGlobal

Дубай, ОАЭ
от
€556,142
;
9 1
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О комплексе

Первые резиденции в мире от Pagani – это 
воплощенный в жизнь в уникальной башне. Создан для того, чтобы 
Головы поворачиваются, здание нестабильно 
линий, сильный неровный заход, прозрачность 
и скрытые балансы, создающие динамический эффект, подобный 
никакой другой. И когда вы подойдете ближе, вы обнаружите 
жемчужина, невероятная подвешенная сфера, которая 
выглядит так, как будто он бросает вызов гравитации. Башня настоящая 
19-этажная геометрическая симфония совершенства 
жилых шедевров, 3 подвальных этажа и 
величественный первый этаж.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
18
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Pagani DarGlobal
Дубай, ОАЭ
от
€556,142
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Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to offer its clients amazing 1 Bedroom apartment, located in Emaar Beachfront, known as Bay View by Emaar Properties Key Highlights; 1.5Km of Pristine Beach destination Prime & exclusive location at Emaar Beachfront Steps away from the Marina & Yacht club Attractive & feasible payment plan options Well-connected paradise with waterfront amenities World-class leisure & entertainment options are available Direct access to the promenade, with a wide array of retails & dining Amenities & Facilities; 1 Bedroom 1 Bath Unfurnished BUA; 823 Sqft Laundry Area Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Swimming pool Gym Barbeque area Health care centre Kid’s play area Leisure & Park area Spa & Sauna room Jogging, Running & Cycling track School & Institute Shopping & Supermarket area Yoga & Meditation Fitness centre Beach Volleyball Beach Access For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 2828
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