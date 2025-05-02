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  3. Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции Golf Acres с полем для гольфа, парками и бассейнами, Emaar South, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции Golf Acres с полем для гольфа, парками и бассейнами, Emaar South, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$1,25 млн
14.04.2025
$1,24 млн
13.04.2025
$1,24 млн
12.04.2025
$1,25 млн
11.04.2025
$1,27 млн
10.04.2025
$1,28 млн
09.04.2025
$1,29 млн
08.04.2025
$1,29 млн
06.04.2025
$1,22 млн
05.04.2025
$1,21 млн
04.04.2025
$1,23 млн
03.04.2025
$1,24 млн
02.04.2025
$1,24 млн
01.04.2025
$1,24 млн
30.03.2025
$1,23 млн
29.03.2025
$1,24 млн
28.03.2025
$1,25 млн
27.03.2025
$1,24 млн
26.03.2025
$1,24 млн
25.03.2025
$1,24 млн
24.03.2025
$1,23 млн
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8
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23648
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418239
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Golf Acres by Emaar — это новый уникальный проект, сочетающий гармонию природы и современную роскошь, расположенный в динамичном сообществе Emaar South. Просторные квартиры и таунхаусы с видом на ухоженные гольф-поля создают атмосферу уюта и спокойствия. Каждый дом спроектирован с учётом потребностей современных жителей, сочетая стильный дизайн и функциональность. Живописные зеленые пейзажи и панорамные виды на гольф делают Golf Acres идеальным местом для тех, кто ценит гармонию с природой.

Проект предлагает первоклассные удобства, которые включают поле для гольфа, бассейны, зоны отдыха, современные тренажёрные залы и благоустроенные прогулочные дорожки. Здесь каждый найдёт занятие по душе: будь то утренняя пробежка по зелёным аллеям или время с семьей у бассейна. Сообщество Emaar South отличается развитой инфраструктурой, предоставляя жителям доступ ко всему необходимому для комфортной жизни: школам, торговым центрам и медицинским учреждениям.

Удобства:

  • Поле для гольфа на 18 лунок
  • Бассейны для взрослых и детей
  • Открытый тренажерный зал и беговые дорожки
  • Йога-дек
  • Барбекю-зоны
  • Просторные парковые зоны

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка 10/70/20

Особенности квартир

Без мебели, полностью оборудованные кухни

Преимущества

Инвестиционные возможности Golf Acres впечатляют: доходность от сдачи квартир достигает от 7,5%, а для таунхаусов — от 4%. Это делает проект привлекательным не только для тех, кто ищет уютный дом, но и для инвесторов, желающих получить стабильный доход. Golf Acres by Emaar — это шанс стать частью эксклюзивного гольф-сообщества, где роскошь и комфорт гармонично сочетаются с природной красотой.

Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт Al Maktoum - 5 минут
  • Дубай Марина - 30 минут
  • Даунтаун Дубай - 35 минут
  • Центр Абу-Даби - 50 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции Golf Acres с полем для гольфа, парками и бассейнами, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,25 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
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