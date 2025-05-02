Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции Golf Acres с полем для гольфа, парками и бассейнами, Emaar South, Дубай, ОАЭ

Golf Acres by Emaar — это новый уникальный проект, сочетающий гармонию природы и современную роскошь, расположенный в динамичном сообществе Emaar South. Просторные квартиры и таунхаусы с видом на ухоженные гольф-поля создают атмосферу уюта и спокойствия. Каждый дом спроектирован с учётом потребностей современных жителей, сочетая стильный дизайн и функциональность. Живописные зеленые пейзажи и панорамные виды на гольф делают Golf Acres идеальным местом для тех, кто ценит гармонию с природой.

Проект предлагает первоклассные удобства, которые включают поле для гольфа, бассейны, зоны отдыха, современные тренажёрные залы и благоустроенные прогулочные дорожки. Здесь каждый найдёт занятие по душе: будь то утренняя пробежка по зелёным аллеям или время с семьей у бассейна. Сообщество Emaar South отличается развитой инфраструктурой, предоставляя жителям доступ ко всему необходимому для комфортной жизни: школам, торговым центрам и медицинским учреждениям.

Удобства:

Поле для гольфа на 18 лунок

Бассейны для взрослых и детей

Открытый тренажерный зал и беговые дорожки

Йога-дек

Барбекю-зоны

Просторные парковые зоны

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка 10/70/20

Особенности квартир

Без мебели, полностью оборудованные кухни

Преимущества

Инвестиционные возможности Golf Acres впечатляют: доходность от сдачи квартир достигает от 7,5%, а для таунхаусов — от 4%. Это делает проект привлекательным не только для тех, кто ищет уютный дом, но и для инвесторов, желающих получить стабильный доход. Golf Acres by Emaar — это шанс стать частью эксклюзивного гольф-сообщества, где роскошь и комфорт гармонично сочетаются с природной красотой.

Аэропорт Al Maktoum - 5 минут

Дубай Марина - 30 минут

Даунтаун Дубай - 35 минут

Центр Абу-Даби - 50 минут

Расположение и объекты поблизости