Жилой комплекс Новая резиденция Terra Tower с бассейном и банкетным залом рядом с престижными школами, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ

Terra Tower – жилой комплекс, который воплощает новейшие тенденции урбанистического дизайна, сочетая футуристические линии, продуманные планировки и изысканную отделку. Для приобретения доступны студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Просторные балконы открывают захватывающие виды на панораму города, а большие окна наполняют помещения естественным светом, создавая уютную и расслабляющую атмосферу. Интерьеры продуманы до мелочей – высококачественные материалы, элегантные текстуры и современные дизайнерские решения создают идеальное пространство для жизни. Кухни оборудованы бытовой техникой.

Terra Tower создан для тех, кто стремится к активному образу жизни и заботится о своем благополучии. В вашем распоряжении современный фитнес-центр, оснащенный передовым оборудованием, бассейн с зоной отдыха, где можно насладиться солнцем и расслабиться после насыщенного дня, а также просторный банкетный зал для проведения мероприятий и встреч с друзьями. Система центрального кондиционирования обеспечивает комфортный микроклимат в любое время года, а круглосуточная охрана гарантирует безопасность и спокойствие для вас и вашей семьи.

Жители комплекса смогут наслаждаться богатым выбором досуговых возможностей – от пляжного отдыха, прогулочных и велосипедных маршрутов, парков, яхт-клубов до знаменитого Al Habtoor Polo Resort, где можно приобщиться к элитному миру конного спорта. Для семей с детьми вблизи комплекса находятся престижные учебные заведения, включая GEMS Winchester School, GEMS FirstPoint School, Fairgreen International School, South View School и The Aquila School.

Удобства:

Бассейн

Тренажерный зал

Круглосуточная охрана

Система центрального кондиционирования

Банкетный зал

Престижные учебные заведения

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Рассрочка: 30/70, 40/60, 50/50, 60/40

Особенности квартир

Кухонная техника включена в стоимость

Расположение и объекты поблизости

Terra Tower предлагает удобный доступ к ключевым магистралям города, таким как Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311), Emirates Road (E611) и Al Qudra Road (D63).