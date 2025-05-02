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  3. Жилой комплекс Новая резиденция Terra Tower с бассейном и банкетным залом рядом с престижными школами, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Terra Tower с бассейном и банкетным залом рядом с престижными школами, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$313,342
14.04.2025
$311,407
13.04.2025
$311,589
12.04.2025
$312,753
11.04.2025
$319,820
10.04.2025
$321,123
09.04.2025
$322,739
08.04.2025
$322,538
06.04.2025
$322,725
05.04.2025
$319,786
04.04.2025
$324,061
03.04.2025
$327,654
02.04.2025
$326,965
01.04.2025
$326,225
30.03.2025
$325,222
29.03.2025
$327,653
28.03.2025
$328,850
27.03.2025
$327,697
26.03.2025
$327,493
25.03.2025
$326,374
24.03.2025
$325,269
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25366
ID новостройки на Realting
In CRM: 2441549
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Terra Tower – жилой комплекс, который воплощает новейшие тенденции урбанистического дизайна, сочетая футуристические линии, продуманные планировки и изысканную отделку. Для приобретения доступны студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Просторные балконы открывают захватывающие виды на панораму города, а большие окна наполняют помещения естественным светом, создавая уютную и расслабляющую атмосферу. Интерьеры продуманы до мелочей – высококачественные материалы, элегантные текстуры и современные дизайнерские решения создают идеальное пространство для жизни. Кухни оборудованы бытовой техникой.

Terra Tower создан для тех, кто стремится к активному образу жизни и заботится о своем благополучии. В вашем распоряжении современный фитнес-центр, оснащенный передовым оборудованием, бассейн с зоной отдыха, где можно насладиться солнцем и расслабиться после насыщенного дня, а также просторный банкетный зал для проведения мероприятий и встреч с друзьями. Система центрального кондиционирования обеспечивает комфортный микроклимат в любое время года, а круглосуточная охрана гарантирует безопасность и спокойствие для вас и вашей семьи.

Жители комплекса смогут наслаждаться богатым выбором досуговых возможностей – от пляжного отдыха, прогулочных и велосипедных маршрутов, парков, яхт-клубов до знаменитого Al Habtoor Polo Resort, где можно приобщиться к элитному миру конного спорта. Для семей с детьми вблизи комплекса находятся престижные учебные заведения, включая GEMS Winchester School, GEMS FirstPoint School, Fairgreen International School, South View School и The Aquila School.

Удобства:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Круглосуточная охрана
  • Система центрального кондиционирования
  • Банкетный зал
  • Престижные учебные заведения

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Рассрочка: 30/70, 40/60, 50/50, 60/40

Особенности квартир

Кухонная техника включена в стоимость

Расположение и объекты поблизости

Terra Tower предлагает удобный доступ к ключевым магистралям города, таким как Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311), Emirates Road (E611) и Al Qudra Road (D63).

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Terra Tower с бассейном и банкетным залом рядом с престижными школами, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$313,342
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