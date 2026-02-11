  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Ulus
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Ulus, Турция

Стамбул
12
Анталья
87
Измир
14
Аланья
4
Резиденция 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Kadikoy, Турция
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 23
Площадь 95–260 м²
4 объекта недвижимости 4
Проект расположен в Кадыкёй, в самом сердце азиатской части Стамбула. * За 10 минут вы можете добраться до первого моста, соединяющего азиатскую и европейскую части * Туннель Аврасия находится в 5 минутах * 5 минут метробусной линии • Станция метро в 15 минутах * Рядом, в 10 минутах н…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
95.0
190,000
Квартира 2 комнаты
135.0
450,000
Квартира 3 комнаты
215.0
560,000
Квартира 4 комнаты
260.0
990,000
Yusuf Ali
