  4. Жилой квартал Роскошный жилой комплекс всего в 100 метрах от пляжа

Жилой квартал Роскошный жилой комплекс всего в 100 метрах от пляжа

Okurcalar, Турция
от
$106,773
;
10
ID: 850
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.02.2023

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Okurcalar

О комплексе

Рады сообщить Вам о начале строительства роскошного жилого комплекса, строительство которого начинается в сентябре 2022 года. Комплекс будет располагаться в районе Алании, Окуджалар, всего в 100 метрах от песчаного пляжа на земельном участке площадью 2460 м². Из окон апартаментов будет открываться прекрасный вид на море, горы и бассейн.  1+1 – 47 м2 и 53 м2 (34 апартамента) 2+1 – 120 м2 (14 апартаментов) Wi-fiЛифтОткрытая парковкаОткрытый бассейнОхранаСаунаФитнесЭлектро-генератор   Дата начала строительства —  09.2022   Дата окончания строительства — 12.2023

Местонахождение на карте

Okurcalar, Турция
Еда и напитки

