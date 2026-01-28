Жилой квартал Роскошный жилой комплекс всего в 100 метрах от пляжа

Рады сообщить Вам о начале строительства роскошного жилого комплекса, строительство которого начинается в сентябре 2022 года. Комплекс будет располагаться в районе Алании, Окуджалар, всего в 100 метрах от песчаного пляжа на земельном участке площадью 2460 м². Из окон апартаментов будет открываться прекрасный вид на море, горы и бассейн. 1+1 – 47 м2 и 53 м2 (34 апартамента) 2+1 – 120 м2 (14 апартаментов) Wi-fiЛифтОткрытая парковкаОткрытый бассейнОхранаСаунаФитнесЭлектро-генератор Дата начала строительства — 09.2022 Дата окончания строительства — 12.2023