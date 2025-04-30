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Дома с садом в Мугле, Турция

Бодрум
9
Фетхие
59
Миляс
56
Seydikemer
4
24 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Миляс, Турция
Вилла 5 комнат
Миляс, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 364 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция Предлагаются …
$3,82 млн
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 648 м²
Этаж 1/2
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с собственным бассейном в…
$2,72 млн
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Вилла в Бодрум, Турция
Вилла
Бодрум, Турция
Площадь 151 м²
Отдельная вилла с частным бассейном в жилом комплексе на берегу моря.Комплекс, где расположе…
$661,216
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Вилла 4 комнаты в Kargicak, Турция
Вилла 4 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 3+1 и 4+2 с видом на море и горы в район…
$452,894
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Вилла 4 комнаты в Gulluk, Турция
Вилла 4 комнаты
Gulluk, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 386 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция Предлагаются виллы с больш…
$1,45 млн
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Вилла 4 комнаты в Gulluk, Турция
Вилла 4 комнаты
Gulluk, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, …
$579,438
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Вилла 6 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 6 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 515 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Уникальная дизайнерская вилла 5+1 в эко районе Каргыджак. Район\пляж: Рай…
$2,45 млн
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 247 м²
Этаж 1/6
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с панора…
$844,585
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция П…
$1,72 млн
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 297 м²
Этаж 1/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 4+1 в горах района Каргыджак. О строите…
$612,018
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Вилла 4 комнаты в Kargicak, Турция
Вилла 4 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Вилла в строящемся комплексе …
$945,846
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
ID FE 4022 Эксклюзивные виллы – идеальный дом для жизни и отдыха Представляем новые ме…
$795,000
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Дуплекс 3 комнаты в Фетхие, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 104 м²
ID FE 4023 Современный жилой комплекс в Фетхие, район Каргы – идеальное место для жизни и…
$302,219
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Вилла 3 комнаты в Torba, Турция
Вилла 3 комнаты
Torba, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами, садами и террасами недалеко от моря и центра Бодрума, Торба, Тур…
$934,539
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 185 м²
ID FE 4024 Частные триплекс-виллы 4+1 с бассейном и участком 400 м² в Фетхие, район Каргы…
$789,000
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Вилла 4 комнаты в Kargicak, Турция
Вилла 4 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 704 м²
Этаж 1/11
Что вы получаете: Две виллы 3+1 и 1+1 в тихом районе Каргыджак с видом на море. Район\пляж:…
$1,32 млн
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Этаж 9/12
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Вилла люкс с инфраструктурой …
$1,28 млн
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 800 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый проект вилл в комплексе…
$1,11 млн
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Вилла 2 комнаты в Kargicak, Турция
Вилла 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 3/7
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Премиальный комплекс с жилой …
$244,807
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Вилла 4 комнаты в Kargicak, Турция
Вилла 4 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 1/8
Для гражданства Что вы получаете: Отличный вариант для жизни на побережье Средиземного моря…
$617,582
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Этаж 1/2
Что вы получаете: Виллы 4+1 с видом на море в районе Каргыджак. О строительстве: Вилла была…
$753,590
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Вилла 4+1 премиум класса с собственным бассейн…
$834,570
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Вилла 7 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 7 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 502 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Вилла класса VIP с панорамным…
$1,95 млн
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Вилла 4 комнаты в Kargicak, Турция
Вилла 4 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 1/9
Что вы получаете: Просторную виллу 3+1 с потрясающим видом на горы в районе Каргыджак. Райо…
$550,816
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Типы недвижимости в Мугле

виллы
особняки
дуплексы

Параметры недвижимости в Мугле, Турция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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