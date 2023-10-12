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Дома с видом на море в Мугла, Турция

Бодрум
60
Фетхие
9
Dalaman
3
Мармарис
3
130 объектов найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошная вилла с частным пирсом в Ялыкаваке, Бодрум Ялыкавак, престижный район, расположенн…
€548,000
Вилла 10 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 10 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 850 м²
Количество этажей 4
Виллы с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бодруме, Ялыкавак. Две виллы в общем саду в Бодруме, …
€2,15 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kiyikislacik, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kiyikislacik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы в 500 м от Пляжа в Бодруме, Кыйикышладжык. Виллы расположены в бутик-комплек…
€351,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 530 м²
Количество этажей 3
Вилла с Мебелью и Видом на Море в Бодруме с Личным Пляжем. Вилла в Бодруме, Ялыкавак, с боль…
€6,32 млн
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Akyarlar, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Akyarlar, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Отдельная Вилла в Комплексе с Частным Пляжем в Бодруме. Вилла в Бодруме находится в престижн…
€2,51 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Derekoey, Турция
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Derekoey, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 497 м²
Количество этажей 1
Дома с Великолепным Видом на Море в Бодруме, Тургутрейс. Дома в Бодруме с облицовкой из нату…
€3,28 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Частный Дом с Личным Бассейном и Садом в Бодруме. Отдельный двухэтажный дом в Бодруме с видо…
€1,47 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 454 м²
Количество этажей 3
Недорогие Качественные Виллы с Видом на Море в Ялыкаваке Роскошные виллы находятся в Ялыкава…
€2,11 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 501 м²
Количество этажей 3
Недорогие Качественные Виллы с Видом на Море в Ялыкаваке Роскошные виллы находятся в Ялыкава…
€2,90 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 392 м²
Виллы с Панорамным Видом на Море в Бодруме, Рядом Ялыкавак Марина. Отдельные виллы в Бодруме…
€2,95 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 395 м²
Виллы с Панорамным Видом на Море в Бодруме, Рядом Ялыкавак Марина. Отдельные виллы в Бодруме…
€3,90 млн
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 126 м²
Виллы с Панорамным Видом на Море в Бодруме, Рядом Ялыкавак Марина. Отдельные виллы в Бодруме…
€9,90 млн
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Dagbelen, Турция
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Частные Виллы с Облицовкой из Камня в Бодруме, Ялыкавак. Отдельностоящие виллы из камня с па…
€1,23 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Goeltuerkbuekue, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Goeltuerkbuekue, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы 3+1 в Бодруме, Гёлькёй, с Видом на Море Виллы находятся в районе Гёлькёй в с…
€1,52 млн
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Bogazici, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 3/3
Первоклассные Виллы в Комплексе с Услугами Консьержа в Бодруме, Адабюкю, Недалеко от Аэропор…
€1,18 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Derekoey, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Derekoey, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 970 м²
Этаж 1/2
Отдельные Каменные Виллы с Галереей и Собственным Бассейном в Бодруме, Гюмюшлюк Предлагаемые…
€2,00 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 345 м²
Этаж 1/3
Роскошные Виллы с Видом на Море в Бодруме, Ялыкавак Предлагаемые на продажу виллы расположен…
€1,62 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 650 м²
Этаж 1/3
Меблированные Отдельные Виллы в Бодруме в Шаговой Доступности от Многих Объектов Инфраструкт…
€3,28 млн
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка в Dagbelen, Турция
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 453 м²
Количество этажей 1
Меблированные Элитные Сдвоенные Виллы в Бодруме для Инвестиций Сдвоенные виллы на продажу на…
€3,50 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Dagbelen, Турция
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 427 м²
Количество этажей 1
Меблированные Элитные Сдвоенные Виллы в Бодруме для Инвестиций Сдвоенные виллы на продажу на…
€3,20 млн
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Dagbelen, Турция
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
Меблированные Элитные Сдвоенные Виллы в Бодруме для Инвестиций Сдвоенные виллы на продажу на…
€1,40 млн
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Goeltuerkbuekue, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Goeltuerkbuekue, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 670 м²
Этаж 1/3
Роскошные Виллы с Видом на Море и Природу по Выгодным Ценам в Тюркбюкю Роскошные виллы наход…
€1,70 млн
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Bogazici, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 1/2
Роскошные Сдвоенные Виллы с Видом на Море и Озеро в Миласе, Адабуку Предлагаемые на продажу …
€443,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Этаж 1/3
Современные Роскошные Виллы с Собственными Бассейнами в Ялыкаваке Роскошные виллы в Бодруме …
€1,89 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Dagbelen, Турция
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 358 м²
Количество этажей 2
Выгодно Расположенные Современные Виллы с Видом на Море в Ялыкаваке, Бодрум, Мугла Современн…
€1,25 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 528 м²
Количество этажей 3
Отдельные Виллы с Собственными Бассейнами и Садами в Уникальном Проекте в Центре Бодрума Отд…
€4,60 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 434 м²
Этаж 1/3
Отдельные Виллы с Собственными Бассейнами и Садами в Уникальном Проекте в Центре Бодрума Отд…
€3,90 млн
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Bogazici, Турция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Видом на Море для Инвестиций в Бодруме, Адабюкю Квартиры с видом на море р…
€1,95 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Derekoey, Турция
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Derekoey, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Отдельные Виллы с Видом на Море в Тургутрейсе, Бодрум Роскошные виллы расположены в Бодруме …
€1,25 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 394 м²
Количество этажей 3
3-Этажные Роскошные Виллы в Бодруме с Видом на Замок и Остров Кос Виллы с современным дизайн…
€3,00 млн

Типы недвижимости в Мугла

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Мугла, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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