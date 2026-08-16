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Дома у моря в Мугле, Турция

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92 объекта найдено
Особняк 10 комнат в Бодрум, Турция
Особняк 10 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 3
Вилла для продажи ULTRA-LUXURY MANSION Брокер Bodrum Turkey без комиссии для покупателяОписа…
$15,02 млн
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Агентство
ISB Global Immobilien
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Вилла 6 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 6 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 650 м²
Этаж 1/3
Отдельные меблированные виллы в Бодруме в шаговой доступности от объектов инфраструктуры Вил…
$3,72 млн
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Дом 4 комнаты в Фетхие, Турция
Дом 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Роскошный особняк у моря (ялы) с частным пирсом на острове Шовалье, Фетхие Этот уникальный п…
$2,55 млн
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Вилла 7 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 7 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Просторные отдельные виллы с видом на море и природу в Бодруме, Турция Виллы с 6 спальнями р…
$1,85 млн
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Вилла 6 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла с 5 спальнями и бассейном-инфинити в Фетхие, Турция, с видом на море Проект …
$1,15 млн
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Вилла 4 комнаты в Миляс, Турция
Вилла 4 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Отдельные виллы в Бодруме в жилом проекте с системой «умный дом» Гюллюк – популярное место о…
$827,068
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 1
Виллы с панорамным видом на море и частным бассейном в Бодруме, Гюмюшлюк Гюмюшлюк, одно из с…
$1,77 млн
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Вилла 6 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 6 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 480 м²
Уникальные отдельные виллы в Бодруме с видом на море и современными жилыми помещениями Совре…
$2,96 млн
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Вилла 6 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 6 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
На территории площадью 10 700 м² расположено 12 уникальных вилл, каждая площадью около 600 м…
$4,00 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Вилла в Бодруме с большим садом и собственным бассейном, всего в нескольких минутах от пляжа…
$1,38 млн
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Отдельные виллы с каменной облицовкой и видом на море в Бодруме Виллы в Бодруме расположены …
$1,65 млн
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 335 м²
Виллы в комплексе с богатой инфраструктурой в Ялыкаваке, Бодрум Эти роскошные виллы располож…
$2,85 млн
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 224 м²
Отдельные виллы с видом на море и собственными бассейнами в Бодруме, Ялыкавак Предлагаем ваш…
$1,80 млн
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Вилла 8 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 8 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 670 м²
Этаж 1/3
Частный дом с системой «умный дом» и личным бассейном в Бодруме, Тюркбюкю Район Тюркбюкю, ко…
$3,07 млн
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Современные виллы для инвестиций в Олюденизе, Фетхие Олюдениз — один из самых популярных и ж…
$807,403
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Дом 5 комнат в Бодрум, Турция
Дом 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы в Бодруме, Гюмюшлюк, с системой «умный дом» и личным пирсом Гюмюшлюк располо…
$3,01 млн
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с видом на море и пристань для яхт в Ялыкаваке, Бодрум Отдельная вилла на пр…
$2,91 млн
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Вилла 8 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 8 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 520 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с эксклюзивным дизайном в Бодруме с видом на яхт-пристань Отдельные виллы на…
$3,69 млн
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Отдельные двухэтажные просторные виллы с частными бассейнами в Бодруме, Тюркбюкю Отдельносто…
$1,71 млн
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Вилла 7 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 7 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Отдельные виллы с частными бассейнами и прекрасными видами в Яхши, Бодрум Отдельные виллы ра…
$2,25 млн
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 233 м²
Виллы с панорамным видом на море и собственным бассейном в Бодруме, Конаджик Отдельностоящие…
$1,92 млн
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Дом 4 комнаты в Миляс, Турция
Дом 4 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с системой «умный дом» и частными садами в жилом комплексе в Миласе, Гюллюк …
$653,236
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:   Частный бассейн     Частный пляж    Вид на море     Общие бассейн…
$730,519
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Вилла 3 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Роскошные виллы с бассейнами в комплексе с собственным пляжем в Бодруме, Гюндоган Гюндоган, …
$1,41 млн
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Вилла 7 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 7 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 501 м²
Количество этажей 3
Готовые дома с видом на море и пристань в Ялыкаваке, Бодрум Отдельные дома с видом на море р…
$3,80 млн
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Роскошные виллы с бассейнами в комплексе с собственным пляжем в Бодруме, Гюндоган Гюндоган, …
$1,76 млн
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 1/2
Отдельная вилла с крытым и открытым бассейном в Фаралье, Фетхие Фетхие, где находятся самые …
$991,324
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Вилла 7 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 7 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Этаж 2/2
Отдельные виллы с частными бассейнами и видом на море в Бодруме Виллы расположены в престижн…
$2,63 млн
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Особняк 8 комнат в Бодрум, Турция
Особняк 8 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 498 м²
Количество этажей 1
Отдельные виллы с видом на море, просторными садами и бассейнами в Бодруме Виллы расположены…
$2,11 млн
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Таунхаус 5 комнат в Бодрум, Турция
Таунхаус 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Дома с видом на море, собственными бассейнами и садами в Бодруме, Турция Эти дома с панорамн…
$801,619
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Типы недвижимости в Мугле

виллы
особняки
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Мугле, Турция

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