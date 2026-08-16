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Дома с видом на горы в Мугле, Турция

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49 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Олюдениз, Турция
Вилла 6 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Вилла, где сочетаются пространство, качество и приватность   Предлагается к продаже пр…
$600,248
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Особняк 10 комнат в Бодрум, Турция
Особняк 10 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 3
Вилла для продажи ULTRA-LUXURY MANSION Брокер Bodrum Turkey без комиссии для покупателяОписа…
$15,02 млн
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ISB Global Immobilien
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Дом 4 комнаты в Фетхие, Турция
Дом 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Роскошный особняк у моря (ялы) с частным пирсом на острове Шовалье, Фетхие Этот уникальный п…
$2,55 млн
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла 6 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла с 5 спальнями и бассейном-инфинити в Фетхие, Турция, с видом на море Проект …
$1,15 млн
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
🏡 Вилла в Узюмлю, Фетхие 15 минут до моря, тихая локация на возвышенности, в окружении хв…
$1,000,000
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Вилла 4 комнаты в Миляс, Турция
Вилла 4 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с садом в Мугле, Милас, в окружении природы Отдельные виллы расположены в Бо…
$360,902
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 6 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 6 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
На территории площадью 10 700 м² расположено 12 уникальных вилл, каждая площадью около 600 м…
$4,00 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Отдельные дома с каменной облицовкой в тихом месте в Бодруме, Кадыкалеси Эти уютные отдельно…
$565,645
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы с собственными бассейнами в Мугле, Фетхие, Олюдениз Фетхие — одно из самых п…
$670,908
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Этаж 1/3
Меблированные и хорошо оборудованные виллы в Фетхие, Олюдениз Фетхие — это популярное место,…
$805,074
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Вилла 6 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с садом и собственным бассейном в Олюденизе, Фетхие Вилла расположена в Хиса…
$544,824
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Дуплекс 5 комнат в Фетхие, Турция
Дуплекс 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Двухуровневая 4-комнатная квартира в комплексе в центре Фетхие Фетхие – один из самых популя…
$218,605
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Дом 8 комнат в Фетхие, Турция
Дом 8 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 274 м²
Количество этажей 2
Загородный дом в самом сердце природы в Каякёй, Фетхие, для инвестиций Каякёй — уютный жилой…
$2,61 млн
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с просторным садом в Фетхие с системой «умный дом» Фетхие является востребов…
$1,34 млн
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Роскошные виллы 3+1 в заповедной зоне полуострова Бодрум В самом сердце живописного район…
$900,000
НДС
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Отдельные виллы с 4 спальнями рядом с инфраструктурой в Фетхие, Акарджа Эти уютные виллы рас…
$1,08 млн
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 303 м²
Количество этажей 2
Виллы с просторными участками и собственными бассейнами в тихом районе Гюмюшлюк, Бодрум Эти …
$901,099
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Бунгало 4 комнаты в Seydikemer, Турция
Бунгало 4 комнаты
Seydikemer, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Просторные виллы с 3 спальнями и частными садами в Мугле Сейдикемер – округ города Мугла, ра…
$359,746
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Дуплекс 4 комнаты в Фетхие, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 2/3
Двухуровневые квартиры с 3 спальнями в 500 метрах от пляжа в Фетхие, Чалыш Эти квартиры расп…
$377,097
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Виллы с 3 спальнями, собственным бассейном и садом в закрытом жилом комплексе в Фетхие, Кызы…
$512,645
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Вилла 6 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с 5 спальнями, бассейном и садом в Фетхие, Олюдениз, Оваджик Фетхие — одно и…
$1,05 млн
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с 4 спальнями недалеко от пляжа в Фетхие Фетхие – один из самых популярных р…
$1,09 млн
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Жить у воды — мечта, которая может стать реальностью. В центре Фетхие, всего в 150 метрах…
$550,000
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла с 3 спальнями и видом на природу в Ешильузюмлю, Фетхие Вилла расположена в…
$314,633
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 4
Отдельная вилла в Фетхие, Олюдениз, в удостоенном наград проекте Отдельная вилла расположена…
$801,619
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Дуплекс 4 комнаты в Фетхие, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Роскошные квартиры с 3 спальнями в 700 метрах от моря в Фетхие Фетхие – престижный прибрежны…
$349,335
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Дуплекс 3 комнаты в Фетхие, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/4
Симфония природы и современности: Ваш двухэтажный рай в Фетхие Представьте себе место, гд…
$571,996
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Каменные виллы в Каякёй в Фетхие, в исторической атмосфере Каякёй — живописное место в район…
$1,33 млн
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Вилла 5 комнат в Олюдениз, Турция
Вилла 5 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Новая вилла премиум-класса в одном из самых живописных районов Фетхие — идеальное сочетание …
$500,000
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Вилла 6 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 447 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с просторной планировкой и удобствами в Фетхие, Олюдениз Фетхие — один из са…
$1,76 млн
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Типы недвижимости в Мугле

виллы
особняки
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Мугле, Турция

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