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59 объектов найдено
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
5
3
400 м²
2
Представляем Вашему вниманию восхитительную виллу, которая сочетает в себе роскошь, комфорт …
€560,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Фетхие, Турция
5
3
220 м²
2
Представлена на продажу строящаяся вилла, расположенная в 30 минутах от центра Фетхие, в 25 …
€220,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
8
7
400 м²
3
3-Этажный Дом с Гарантированным Доходом от Аренды в Фетхие, Оваджик Дом с планировкой 6+1 ра…
€1,16 млн
Рекомендовать
Вилла 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
4
2
175 м²
1/2
Отдельные Виллы с Частным Бассейном в Фетхие, Мугла. Виллы с шикарным дизайном расположены в…
€477,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
6
4
260 м²
1/3
Роскошные Виллы с Видом на Природу в Хисароню, Оваджик Роскошные виллы с современным дизайно…
€771,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
4
3
135 м²
1
Бунгало с Видом на Лес и Горы в Мугле, Фетхие Бунгало по концепции "хоббит" расположено в Фе…
€655,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
5
3
230 м²
3
Роскошный Трехэтажный Дом с Частным Садом и Бассейном в Фетхие, Мугла Роскошная вилла распол…
€928,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
5
4
190 м²
3
Трехэтажные Виллы с Видом на Природу в Мугле, Фетхие Отдельные виллы расположены в районе Хи…
€736,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
5
4
225 м²
3
Новая 3-Этажная Отдельная Вилла в Хисароню, Олюдениз Трехэтажная вилла в современном стиле р…
€916,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
5
4
775 м²
3
Отдельная Вилла с Бассейном в Фетхие, Олюдениз Отдельная трехэтажная вилла в современном сти…
€870,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фетхие, Турция
3
2
130 м²
5
Современная Недвижимость с Видом на Море в Фетхие, Карагёзлер Недвижимость в Фетхие находитс…
€475,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фетхие, Турция
5
3
185 м²
5
Современная Недвижимость с Видом на Море в Фетхие, Карагёзлер Недвижимость в Фетхие находитс…
€473,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Эгейский регион, Турция
4
2
170 м²
2
Меблированный Дом с Частным Садом и Бассейном Рядом с Морем в Фетхие Роскошный дом расположе…
€945,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
4
4
200 м²
3
Роскошная Вилла с Бассейном и Видом на Горы в Оваджике, Фетхие Роскошная вилла в Олюденизе, …
€580,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Эгейский регион, Турция
5
4
235 м²
3
Трехэтажные Виллы с Бассейном и Садом в Фетхие, Чифтлик Отдельные виллы расположены в Фетхие…
€375,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Incirkoey, Турция
5
3
260 м²
2
Элегантные Виллы в Окружении Природы в Узюмлю, Фетхие Узюмлю – очаровательная деревня с узки…
€496,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
5
4
250 м²
3
Трехэтажная Вилла с Видом на Природу и Горы в Олюденизе, Фетхие Вилла в окружении природы ра…
€806,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
4
4
290 м²
4
Роскошные Дома с Турецкой Баней и Сауной в Оваджике, Фетхие Оваджик – причудливая деревня Фе…
€720,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Эгейский регион, Турция
4
3
380 м²
4
Виллы Премиум-Класса с Индивидуальными Бассейнами и Саунами в Чифтлике, Фетхие Ультрароскошн…
€725,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
7
6
380 м²
3
Отдельная Просторная Вилла с Видом на Горы в Оваджике, Фетхие Вилла расположена в Оваджике, …
€870,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
5
4
210 м²
3
Отдельный Трехэтажный Дом с Бассейном и Видом на Природу в Оваджике, Фетхие Первоклассный до…
€568,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
5
4
265 м²
3
Трехэтажная Вилла с Большим Садом в Фетхие, Хисароню Предлагаем купить виллу в Фетхие, Мугла…
€600,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Фетхие, Турция
5
4
240 м²
3
Виллы 3+2 Рядом с Морем и Пристанью в Фетхие, Карагёзлер Проект расположен на лоне природы в…
€813,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doerttepe, Турция
5
3
122 м²
Сдвоенные Виллы с Видом на Природу в Тихом Месте в Миласе, Мугла Сдвоенные виллы расположены…
€389,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doerttepe, Турция
4
3
112 м²
Сдвоенные Виллы с Видом на Природу в Тихом Месте в Миласе, Мугла Сдвоенные виллы расположены…
€273,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
5
4
530 м²
3
Трехэтажная Вилла с Бассейном и Великолепным Видом на Горы в Оваджике, Фетхие Роскошная вилл…
€1,39 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
5
4
250 м²
3
Стильный Дом с Индивидуальным Бассейном и Видом на Горы в Оваджике, Фетхие Дом со стильным д…
€817,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Inlice, Турция
5
4
302 м²
Отдельная Вилла с Видом на Море и Личным Бассейном в Окружении Природы в Фетхие, Мугла Отдел…
€812,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Karakecililer, Турция
5
6
447 м²
3
Роскошная Отдельная Вилла с Бассейном в Фетхие в Лесу Фетхие известен как туристический куро…
€1,16 млн
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с c ремонтом
Karakecililer, Турция
5
4
240 м²
2/3
Виллы с Личными Бассейнами в Мугле, Фетхие, с Гарантией Аренды Фетхие – регион в провинции М…
€870,000
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