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Дома с гаражом в Мугле, Турция

Бодрум
9
Фетхие
59
Миляс
56
Seydikemer
4
27 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 387 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 4+1 класса люкс с бассе…
$1,07 млн
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 425 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Что вы получаете: Вилла с панорамным видом на море и Аланию О строительст…
$1,66 млн
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Вилла 6 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 6 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
1800m2 land with independent entrance on Torba road • In the forest and at the bottom of th…
$1,20 млн
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Вилла 8 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 8 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
A unique site in Bodrum Yeniköy! First of all, we would like to point out that the view of t…
$3,05 млн
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 648 м²
Этаж 1/2
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с собственным бассейном в…
$2,72 млн
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Вилла 3 комнаты в Savran, Турция
Вилла 3 комнаты
Savran, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Почему выбирают этот проект?Для инвесторов:Турецкое гражданство Возможность через собственно…
$550,209
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Sun and sands
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Вилла 4 комнаты в Kargicak, Турция
Вилла 4 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 3+1 и 4+2 с видом на море и горы в район…
$452,894
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Дом 3 комнаты в Gokova, Турция
Дом 3 комнаты
Gokova, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Элитная вилла на берегу моря с мебелью. С бассейном, детская площадка; терассы между виллами…
$678,850
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Вилла 6 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 6 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 515 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Уникальная дизайнерская вилла 5+1 в эко районе Каргыджак. Район\пляж: Рай…
$2,45 млн
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Вилла 3 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 2 449 м²
Количество этажей 1
Located in Bitez, the most popular region of Bodrum, just a short walk away from sandy beach…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 247 м²
Этаж 1/6
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с панора…
$844,585
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Вилла в Бодрум, Турция
Вилла
Бодрум, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 297 м²
Этаж 1/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 4+1 в горах района Каргыджак. О строите…
$612,018
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 248 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый проект премиальных вилл…
$929,155
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Вилла 4 комнаты в Kargicak, Турция
Вилла 4 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 3+1 и 4+1 премиум класса с собствен…
$778,932
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Бунгало 4 комнаты в Эгейский регион, Турция
Бунгало 4 комнаты
Эгейский регион, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Aslanko Sofia Villa , Новый проект 2023 от застройщика Асланко Групп Вилла СОФИЯ идеаль…
$250,000
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы с панорамным видом в го…
$834,570
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Этаж 9/12
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Вилла люкс с инфраструктурой …
$1,28 млн
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 800 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый проект вилл в комплексе…
$1,11 млн
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Вилла 2 комнаты в Kargicak, Турция
Вилла 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 3/7
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Премиальный комплекс с жилой …
$244,807
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Вилла 5 комнат в Эгейский регион, Турция
Вилла 5 комнат
Эгейский регион, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Kocacalis beach 1-2 minutes Villa 4+1 with pool Plot 470 m2 Villa area 245 m2 3…
$860,704
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Дом 5 комнат в Эгейский регион, Турция
Дом 5 комнат
Эгейский регион, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Вилла Парадайс 7 идеально подходит для семьи с детьми или инвестиционный проект, Люкс Модерн…
$480,000
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Этаж 1/2
Что вы получаете: Виллы 4+1 с видом на море в районе Каргыджак. О строительстве: Вилла была…
$753,590
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
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Вилла 7 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 7 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 502 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Вилла класса VIP с панорамным…
$1,95 млн
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 238 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 4+1 и 4+2 премиум класс…
$1,39 млн
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Вилла 4 комнаты в Kargicak, Турция
Вилла 4 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 1/9
Что вы получаете: Просторную виллу 3+1 с потрясающим видом на горы в районе Каргыджак. Райо…
$550,816
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Типы недвижимости в Мугле

виллы
особняки
дуплексы

Параметры недвижимости в Мугле, Турция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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