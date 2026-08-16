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Дома с бассейном в Мугле, Турция

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43 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Олюдениз, Турция
Вилла 6 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Вилла, где сочетаются пространство, качество и приватность   Предлагается к продаже пр…
$600,248
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Особняк 10 комнат в Бодрум, Турция
Особняк 10 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 3
Вилла для продажи ULTRA-LUXURY MANSION Брокер Bodrum Turkey без комиссии для покупателяОписа…
$15,02 млн
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ISB Global Immobilien
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
🏡 Вилла в Узюмлю, Фетхие 15 минут до моря, тихая локация на возвышенности, в окружении хв…
$1,000,000
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Вилла 6 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 6 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
На территории площадью 10 700 м² расположено 12 уникальных вилл, каждая площадью около 600 м…
$4,00 млн
НДС
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Дом 4 спальни в Бодрум, Турция
Дом 4 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 271 м²
Расположенные в живописном районе Гумуслук, Бодрум, эти отдельно стоящие виллы предлагают ид…
$1,34 млн
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Дом 4 спальни в Бодрум, Турция
Дом 4 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
Природные отдельно стоящие виллы в Кучукбуке, Бодрум, расположенный между регионами Голтуркб…
$714,500
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:   Частный бассейн     Частный пляж    Вид на море     Общие бассейн…
$730,519
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Дом 2 спальни в Бодрум, Турция
Дом 2 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Приморские резиденции с системами умного дома в Гумуслуке, Бодрум Гумуслук может похвастатьс…
$665,466
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Дом 3 спальни в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошные отдельно стоящие виллы с частным бассейном и захватывающими видами на побережье в …
$1,04 млн
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Дом 6 спален в Бодрум, Турция
Дом 6 спален
Бодрум, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 407 м²
Расположенные в престижном районе Ялыкавак, Бодрум, эти роскошные виллы предлагают исключите…
$2,31 млн
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Дом в Бодрум, Турция
Дом
Бодрум, Турция
Площадь 305 м²
Роскошные инвестиционные виллы с системами умного дома, Seafront Living in Bodrum Gumusluk N…
$3,33 млн
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Роскошные виллы 3+1 в заповедной зоне полуострова Бодрум В самом сердце живописного район…
$900,000
НДС
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Вилла в жилом комплексе FABAY в заливе Адабюкю один из лучших вариантов для проживания и про…
$775,890
НДС
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Дом 2 спальни в Бодрум, Турция
Дом 2 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Инвестиционная возможность: Свойства Sea-View с системами умного дома в Бодруме Гумуслук Рас…
$1,23 млн
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Дом 2 спальни в Бодрум, Турция
Дом 2 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Исследуйте множество современных вилл в самом сердце Бодрума, вдохновленных традиционным арх…
$543,928
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Дом 3 спальни в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Современные виллы с технологией умного дома в Дорттепе, Милас Нестлед в очаровательном район…
$1,01 млн
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Дом 3 спальни в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Виллы Lake View в престижном проекте с частным пляжем в Бодруме Адабуку Адабуку могут похвас…
$679,476
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Жить у воды — мечта, которая может стать реальностью. В центре Фетхие, всего в 150 метрах…
$550,000
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Дом 5 спален в Бодрум, Турция
Дом 5 спален
Бодрум, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 368 м²
Расположенные в желательном районе Ортакент в Бодруме, эти эксклюзивные отдельно стоящие вил…
$1,62 млн
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Дом 3 спальни в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Bodrum Villas: Luxury Living with Smart Home Systems в Гуллуке Отправляйтесь в путешествие п…
$650,288
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Дом 1 спальня в Бодрум, Турция
Дом 1 спальня
Бодрум, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Роскошные свойства Seafront с частным доступом к пляжу в Ялыкавак Бодрум пляжные свойства с …
$686,480
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Дуплекс 3 комнаты в Фетхие, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/4
Симфония природы и современности: Ваш двухэтажный рай в Фетхие Представьте себе место, гд…
$571,996
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Дом 4 спальни в Олюдениз, Турция
Дом 4 спальни
Олюдениз, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Фетхие, известный своим теплым средиземноморским климатом, пышными плодородными землями и по…
$1,36 млн
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Дом 3 спальни в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Эти эксклюзивные виллы расположены в престижном районе Туркбуку в Бодруме, регионе, известно…
$2,21 млн
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Вилла 5 комнат в Олюдениз, Турция
Вилла 5 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Новая вилла премиум-класса в одном из самых живописных районов Фетхие — идеальное сочетание …
$500,000
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Дуплекс 4 комнаты в Бодрум, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 31/3
Ялыкавак, Дермиль  Дуплекс 175м 2  Бутик резиденци из 16 вил и квартир  3 +1  3 ванных к…
$600,000
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Дом 4 спальни в Бодрум, Турция
Дом 4 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
Стильные отдельно стоящие виллы с возможностью получения гражданства в Бодруме Туркбуку Турк…
$1,34 млн
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Дом 3 спальни в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Умные дома Окруженный природой в Бодруме Адабуку Расположенные в быстро развивающемся районе…
$565,062
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Дом 5 спален в Бодрум, Турция
Дом 5 спален
Бодрум, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Эти потрясающие виллы с частными бассейнами, предлагающие захватывающий вид на природу и мор…
$1,98 млн
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Дом 3 спальни в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Роскошные инвестиции: отдельно стоящие дома с частным бассейном и панорамным видом на море в…
$1,63 млн
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Типы недвижимости в Мугле

виллы
особняки
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Мугле, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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