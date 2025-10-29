Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома возле озера в Мугле, Турция

2 объекта найдено
Вилла в Бодрум, Турция
Вилла
Бодрум, Турция
Количество спален 3
Площадь 291 м²
Количество этажей 2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$784,635
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Kizilagac, Турция
Вилла
Kizilagac, Турция
Количество спален 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$982,270
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
