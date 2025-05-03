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Дуплексы с гаражом в Средиземноморском регионе, Турция

Анталья
12
Аланья
130
Муратпаша
27
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1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Расположенный в районе Алании, центре туризма, предлагает вам великолепный вид на глубокое с…
$205,107
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Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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