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Дуплексы около гольф-клуба в Средиземноморском регионе, Турция

Анталья
12
Аланья
130
Муратпаша
27
Серик
13
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3 объекта найдено
Дуплекс 2 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4
Представляем Вам новый элитный жилой комплекс в районе Буйукхасбахсе, состоящий из двух 6-эт…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3
Для любителей Анталии предлагаем уникальный проект с полной инфраструктурой, что является бо…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 комнаты в Оба, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 4
Жилой комплекс расположен в верхей части района Оба, на благоустроенной территории в 5662 м2…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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