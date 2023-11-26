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Дуплексы в Gazipasa, Турция

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24 объекта найдено
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Gazipasa, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 7
Новый комплекс в Газипаша Рады Вам представить новый комплекс со собстве…
€157,000
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Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Gazipasa, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 5/6
Дуплекс 2+1 в Газипаша Представляем Вашему вниманию дуплекс 2+1 в соврем…
€198,000
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Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Gazipasa, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Техника в подарок во всех квартирах. Комплекс в Газипаша. Техника: вароч…
€82,500
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Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Gazipasa, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 5
Новый комплекс в Газипаша Рады Вам представить новый комплекс с собствен…
€127,000
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Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Gazipasa, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 6
Новый комплекс в Газипаша Представляем Вашему вниманию новый комплекс с …
€150,000
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Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Gazipasa, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 10
Новый комплекс в Газипаша Представляем Вашему вниманию новый комплекс с …
€136,000
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Дуплекс 7 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Gazipasa, Турция
Дуплекс 7 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Gazipasa, Турция
Комнаты 7
Площадь 310 м²
Этаж 9/10
Комфортный и роскошный дуплекс 5+2 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до м…
€550,000
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Дуплекс 6 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Gazipasa, Турция
Дуплекс 6 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Gazipasa, Турция
Комнаты 6
Площадь 175 м²
Этаж 10/10
Комфортабельный дуплекс 4+2 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 20…
€390,000
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Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Gazipasa, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Gazipasa, Турция
Комнаты 5
Площадь 130 м²
Этаж 10/10
Роскошный дуплекс 4+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 2000Совр…
€300,000
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Дуплекс 3 комнаты с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Gazipasa, Турция
Дуплекс 3 комнаты с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 10/10
Прекрасный дуплекс 2+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 2000Со…
€230,000
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Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Gazipasa, Турция
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Gazipasa, Турция
Комнаты 4
Площадь 115 м²
Этаж 10/10
Шикарный дуплекс 3+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 2000Совре…
€265,000
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Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Gazipasa, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Gazipasa, Турция
Комнаты 5
Площадь 189 м²
Этаж 9/10
Роскошный дуплекс 4+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 1200Разв…
€415,000
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Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Gazipasa, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Gazipasa, Турция
Комнаты 4
Площадь 133 м²
Этаж 9/10
Шикарный дуплекс 3+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 1200Разви…
€290,000
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Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Gazipasa, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж 9/10
Комфортабельный дуплекс 2+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 12…
€260,000
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Дуплекс 3 комнаты в Gazipasa, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Этаж 2/2
Комфортабельный Дуплекс 2+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 25…
€132,000
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Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Gazipasa, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Gazipasa, Турция
Комнаты 5
Площадь 194 м²
Этаж 4/4
Роскошная двухуровневая квартира 4+1 в прекраснейшем комплексе в GazipaşaРайон: Анталья, Ала…
€280,000
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Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Gazipasa, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Площадь 174 м²
Этаж 4/4
Дуплекс 2+1 с отдельной кухней в шикарном комплексе в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, Газипа…
€210,000
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Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Gazipasa, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Площадь 99 м²
Этаж 7/7
Шикарный Дуплекс 2+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 2400ИНФОР…
€219,000
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Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Gazipasa, Турция
Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 3/3
Новая двухуровневая квартира 1+1 в красивейшем районе GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, Газипа…
€96,800
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Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с интернетом в Gazipasa, Турция
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с интернетом
Gazipasa, Турция
Комнаты 4
Площадь 193 м²
Этаж 5/5
Дуплекс 3+1 в комплексе класса люксРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 1000Н…
€307,000
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Дуплекс 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с интернетом в Gazipasa, Турция
Дуплекс 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с интернетом
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Площадь 129 м²
Этаж 5/5
Дуплекс 2+1 в комплексе класса ЛюксРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 1000Н…
€205,500
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Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Gazipasa, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Gazipasa, Турция
Комнаты 4
Площадь 169 м²
Этаж 7/7
Прекрасный дуплекс 3+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 700Гази…
€195,000
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Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Gazipasa, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Этаж 7/7
Шикарный дуплекс 2+1 в ГазипашаРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 700Газипа…
€155,000
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Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Gazipasa, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Этаж 9/9
Комплекс Города Рая Продажа 2+1 ДублексРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаДля Вас предоставляет…
€250,000
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Параметры недвижимости в Gazipasa, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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