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Дуплексы в Gazipasa, Турция
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24 объекта найдено
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Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Gazipasa, Турция
2
1
45 м²
7
Новый комплекс в Газипаша Рады Вам представить новый комплекс со собстве…
€157,000
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Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
3
3
145 м²
5/6
Дуплекс 2+1 в Газипаша Представляем Вашему вниманию дуплекс 2+1 в соврем…
€198,000
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Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
2
1
55 м²
5
Техника в подарок во всех квартирах. Комплекс в Газипаша. Техника: вароч…
€82,500
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Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
2
1
58 м²
5
Новый комплекс в Газипаша Рады Вам представить новый комплекс с собствен…
€127,000
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Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
2
1
59 м²
6
Новый комплекс в Газипаша Представляем Вашему вниманию новый комплекс с …
€150,000
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Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
2
1
48 м²
10
Новый комплекс в Газипаша Представляем Вашему вниманию новый комплекс с …
€136,000
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Дуплекс 7 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Gazipasa, Турция
7
310 м²
9/10
Комфортный и роскошный дуплекс 5+2 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до м…
€550,000
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Дуплекс 6 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Gazipasa, Турция
6
175 м²
10/10
Комфортабельный дуплекс 4+2 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 20…
€390,000
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Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Gazipasa, Турция
5
130 м²
10/10
Роскошный дуплекс 4+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 2000Совр…
€300,000
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Дуплекс 3 комнаты с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Gazipasa, Турция
3
100 м²
10/10
Прекрасный дуплекс 2+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 2000Со…
€230,000
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Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Gazipasa, Турция
4
115 м²
10/10
Шикарный дуплекс 3+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 2000Совре…
€265,000
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Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Gazipasa, Турция
5
189 м²
9/10
Роскошный дуплекс 4+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 1200Разв…
€415,000
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Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Gazipasa, Турция
4
133 м²
9/10
Шикарный дуплекс 3+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 1200Разви…
€290,000
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Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Gazipasa, Турция
3
120 м²
9/10
Комфортабельный дуплекс 2+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 12…
€260,000
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Дуплекс 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3
86 м²
2/2
Комфортабельный Дуплекс 2+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 25…
€132,000
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Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Gazipasa, Турция
5
194 м²
4/4
Роскошная двухуровневая квартира 4+1 в прекраснейшем комплексе в GazipaşaРайон: Анталья, Ала…
€280,000
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Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Gazipasa, Турция
3
174 м²
4/4
Дуплекс 2+1 с отдельной кухней в шикарном комплексе в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, Газипа…
€210,000
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Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Gazipasa, Турция
3
99 м²
7/7
Шикарный Дуплекс 2+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 2400ИНФОР…
€219,000
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Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Gazipasa, Турция
2
65 м²
3/3
Новая двухуровневая квартира 1+1 в красивейшем районе GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, Газипа…
€96,800
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Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с интернетом
Gazipasa, Турция
4
193 м²
5/5
Дуплекс 3+1 в комплексе класса люксРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 1000Н…
€307,000
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Дуплекс 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с интернетом
Gazipasa, Турция
3
129 м²
5/5
Дуплекс 2+1 в комплексе класса ЛюксРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 1000Н…
€205,500
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Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Gazipasa, Турция
4
169 м²
7/7
Прекрасный дуплекс 3+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 700Гази…
€195,000
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Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Gazipasa, Турция
3
98 м²
7/7
Шикарный дуплекс 2+1 в ГазипашаРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 700Газипа…
€155,000
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Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Gazipasa, Турция
3
150 м²
9/9
Комплекс Города Рая Продажа 2+1 ДублексРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаДля Вас предоставляет…
€250,000
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