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Дуплексы с бассейном в Стамбул, Турция

Бейликдюзю
10
Ускюдар
8
Кючюкчекмедже
6
Шишли
6
Эюпсултан
6
Башакшехир
5
Бююкчекмедже
5
Кадыкёй
5
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48 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Картал, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 22
Новая инвестиционная резиденция в Картале Рады Вам представить новую инвестиционную р…
€228,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 5
Инвестиционный комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый инвестиционный комп…
€254,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 6
Новый комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственно…
€400,000
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собств…
€1,02 млн
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Багджылар, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Багджылар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 19
Новая элитная резиденция в Багджыларе Рады Вам представить новую элитную резиденция с…
€250,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Зейтинбурну, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Количество этажей 3
Новая элитная резиденция в Зейтинбурну Рады Вам представить новую элитную резиденцию …
€998,000
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейкоз, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейкоз, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 31
Новая элитная резиденция в Бейкоз Рады Вам представить новую элитную резиденцию с соб…
€643,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Ускюдар, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Ускюдар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в Ускюдаре Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инф…
€536,000
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Кадыкёй, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 12
Элитный комплекс в Кадыкёй Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собственно…
€2,73 млн
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Новая элитная резиденция в Бахчешехире Рады Вам представить новую элитную резиденцию …
€175,900
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Картал, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 40
Элитная резиденция в Картале Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию с собств…
€501,500
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 12
Новая элитная резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую элитную резиденцию …
€350,000
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1
Представляем вашему вниманию проект нового жилого комплекса, расположенного на участке общей…
€535,000
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с садом, с видеонаблюдением в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с садом, с видеонаблюдением
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 12
Представляем вашему вниманию проект нового жилого комплекса, расположенного на участке общей…
€290,000
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Площадь 181 м²
Этаж 23/23
Дуплекс 3+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Ста…
€822,000
Дуплекс 6 комнат с лифтом, с видом на море, с бассейном в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 6 комнат с лифтом, с видом на море, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Площадь 226 м²
Этаж 23/23
Пентхаус 5+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Ст…
€1,11 млн
Дуплекс 7 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 7 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Площадь 250 м²
Этаж 3/3
Невероятный пентхаус 5+2 в элитном комплексе в самом успешном районе Maltepe. Подходит для Г…
€1,07 млн
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Площадь 255 м²
Этаж 3/3
Шикарный пентхаус 4+1 в прекрасном семейном комплексе в Maltepe. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Ра…
€1,19 млн
Дуплекс 6 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 6 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Площадь 255 м²
Этаж 3/3
Роскошная двухуровневая квартира 4+2 с двумя гостиными в модном Maltepe. Подходит для ГРАЖДА…
€1,05 млн
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Площадь 157 м²
Этаж 4/4
Потрясающий и уютный дуплекс 2+1 в сердце СтамбулаРайон: Стамбул, ШишлиЭтот проект, располож…
€558,500
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Площадь 173 м²
Этаж 6/6
Роскошный дуплекс 4+1 с видом на мореРайон: Стамбул, Картал, Якаджык ЕниНовый проект развива…
€538,200
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Чекмекёй, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
Комнаты 5
Площадь 279 м²
Этаж 1/1
Великолепный дуплекс 4+1 в Стамбуле в экологичном комплексеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОДИ…
€1,56 млн
Дуплекс 6 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Чекмекёй, Турция
Дуплекс 6 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
Комнаты 6
Площадь 328 м²
Этаж 1/1
Замечательный дуплекс 5+1 в Стамбуле в экологичном комплексеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОД…
€1,61 млн
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Площадь 170 м²
Этаж 3/3
Шикарный дуплекс 3+1 с видом на мореРайон: Стамбул, Бейликдюзю, ЯкуплуРасстояние до моря: 30…
€596,700
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Площадь 210 м²
Этаж 3/3
Роскошный дуплекс 4+1 у моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, ЯкуплуРасстояние до моря:…
€768,200
Дуплекс 7 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 7 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Площадь 363 м²
Этаж 27/27
Пентхаус 6+1 в новом уникальном комплексе Стамбула с идеальным расположениемРайон: Стамбул, …
€745,900
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 267 м²
Этаж 3/3
Роскошный, просторный дуплекс 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, СарыерКомплекс расположенный на …
€2,58 млн
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с охраной, с детской площадкой в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с охраной, с детской площадкой
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Площадь 225 м²
Этаж 1/1
Шикарный дуплекс 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, ЮмраниеЭтот комплекс разработан для покупател…
€949,600
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с охраной, с детской площадкой в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с охраной, с детской площадкой
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Площадь 249 м²
Этаж 1/1
Роскошный дуплекс 4+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, ЮмраниеЭтот комплекс разработан для покупате…
€1,06 млн
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Площадь 141 м²
Этаж 3/3
Стильная двухуровневая квартира в райском комплексе в Beylikdüzü. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Р…
€279,500

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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