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Дуплексы с видом на море в Стамбул, Турция

Бейликдюзю
10
Ускюдар
8
Кючюкчекмедже
6
Шишли
6
Эюпсултан
6
Башакшехир
5
Бююкчекмедже
5
Кадыкёй
5
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67 объектов найдено
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Количество этажей 6
Недвижимость в Стамбуле в Элитном Комплексе в Ускюдаре. Потрясающие квартиры находятся в ист…
€667,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 12
Квартиры в Стамбуле в 2.5 км от Западной Пристани. Квартиры в Стамбуле расположены в центре …
€348,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Бейоглу, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Бейоглу, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Количество этажей 9
Квартиры в Бейоглу с Концепцией Современного Города. Квартиры находятся в Бейоглу, рядом с п…
€1,25 млн
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Merkez Mahallesi, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/9
Квартиры в Стамбуле в Нескольких Минутах от Шоссе Е-5. Новые квартиры в Турции находятся в А…
€393,000
Дуплекс 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 348 м²
Количество этажей 6
Квартиры в Ускюдаре с Видом на Босфор и Девичью Башню. Роскошные квартиры на продажу в Ускюд…
€1,29 млн
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Бакыркёй, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Бакыркёй, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 719 м²
Количество этажей 17
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Бакыркёй, Стамбул. Квартиры на продажу в районе Бакыр…
€6,11 млн
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бакыркёй, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бакыркёй, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 613 м²
Количество этажей 17
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Бакыркёй, Стамбул. Квартиры на продажу в районе Бакыр…
€4,77 млн
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Инвестиций в Стамбуле Рядом с Побережьем. Квартиры в районе Бююкчекмедже недале…
€467,000
Дуплекс 4 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 255 м²
Количество этажей 16
Квартиры в Стамбуле Рядом со Всеми Удобствами в Малтепе. Квартиры в Стамбуле находятся в цен…
€965,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Шишли, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Шишли, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 561 м²
Количество этажей 10
Элитная Недвижимость с Бассейном в Стамбуле, Турция. Недвижимость люкс-класса в Стамбуле в Ш…
€8,39 млн
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Tomtom Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Tomtom Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Количество этажей 5
Стильные Квартиры в Стамбуле, Бейоглу, Недалеко от Моря. Квартиры в итальянском стиле распол…
€1,10 млн
Дуплекс 6 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 6 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Бейликдюзю, Стамбул. Новые квартиры расположены в Б…
€954,000
Дуплекс 7 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 7 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Бейликдюзю, Стамбул. Новые квартиры расположены в Б…
€757,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Бейликдюзю, Стамбул. Новые квартиры расположены в Б…
€734,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Бейликдюзю, Стамбул. Новые квартиры расположены в Б…
€534,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Малтепе, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Малтепе, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Шаговой Доступности от Побережья в Малтепе. Квартиры в Стамбуле находятся в шагов…
€519,000
Дуплекс 7 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 7 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 7
Квартиры в Стамбуле в Комплексе Рядом с Пристанью. Недвижимость в Стамбуле находится в экскл…
€634,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 295 м²
Количество этажей 7
Квартиры в Стамбуле в Комплексе Рядом с Пристанью. Недвижимость в Стамбуле находится в экскл…
€470,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
Количество этажей 7
Квартиры в Стамбуле в Комплексе Рядом с Пристанью. Недвижимость в Стамбуле находится в экскл…
€469,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Количество этажей 7
Квартиры в Стамбуле в Комплексе Рядом с Пристанью. Недвижимость в Стамбуле находится в экскл…
€434,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 5
Недвижимость в Проекте с Бассейном в Беликдюзю, Стамбул. Недвижимость в Бейликдюзю, Стамбул …
€358,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 5
Недвижимость в Проекте с Бассейном в Беликдюзю, Стамбул. Недвижимость в Бейликдюзю, Стамбул …
€343,000
Дуплекс 7 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 7 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Проекте Рядом с Пристанью в Стамбуле, Бейликдюзю. Просторные квартиры расположены…
€595,000
Дуплекс 6 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 6 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Проекте Рядом с Пристанью в Стамбуле, Бейликдюзю. Просторные квартиры расположены…
€519,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Проекте Рядом с Пристанью в Стамбуле, Бейликдюзю. Просторные квартиры расположены…
€497,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Проекте Рядом с Пристанью в Стамбуле, Бейликдюзю. Просторные квартиры расположены…
€463,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Проекте Рядом с Пристанью в Стамбуле, Бейликдюзю. Просторные квартиры расположены…
€414,000
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом в Cihangir Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом
Cihangir Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 5
«Умные» Квартиры в Бейоглу, Стамбул с Частичным Видом на Море. Квартиры в Бейоглу, Джихангир…
€1,17 млн
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 321 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле, Бююкчекмедже. Квартиры расположены в комплекс…
€441,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле, Бююкчекмедже. Квартиры расположены в комплекс…
€357,000

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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