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Дуплексы с гаражом в Стамбуле, Турция

Бейликдюзю
13
Бююкчекмедже
8
Эюп
11
Башакшехир
3
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4 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 5
$816,187
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Дуплекс 5 комнат в Ускюдар, Турция
Дуплекс 5 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 403 м²
Количество этажей 1
Роскошная квартира в Ускюдаре с видом на Босфор Комплекс состоит из 20 квартир, расположе…
Цена по запросу
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Дуплекс 5 спален в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 5 спален
Бююкчекмедже, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Büyükçekmece satılık dubleks
$662,188
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Дуплекс 4 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Количество этажей 5
Апартаменты в небольшом комплексе с прекрасным видом   В квартире есть 1 гостиная, 3 с…
$500,000
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Параметры недвижимости в Стамбуле, Турция

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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